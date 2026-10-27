ב־1 בינואר 2027 אזרחים רבים עומדים לאבד את הזכות להחזר כספי מרשות המסים בגין מס ששילמו ביתר בשנת 2020. על פי ההערכות ודוחות מבקר המדינה לאורך השנים, מיליארדים רבים שנגבו מהציבור ביתר ממתינים שידרשו אותם. ואולם, רבים מהזכאים אינם מודעים לכך או חוששים להיחשף בפני הרשות ולגלות חוב מס.

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רשות המסים מעריכה שכ־500 מיליון שקל נותרים בידיה מדי שנה עבור שנת מס "סגורה" אחת, לאחר שלא נדרשו. ברשות מציינים שמדובר באומדן יתר בשל היעדר מידע מלא, אך הנתון ממחיש את היקף הכספים הנותרים בקופת המדינה רק בשל אי־מימוש זכויות.

מבדיקה של קבוצת תלפיות, המתמחה בניהול כלכלת המשפחה והתכנון הפיננסי עולה שהחזר המס הממוצע בישראל נע בין 9,000 ל־9,500 שקל. לדברי מורן כהן, מנהלת מחלקת החזרי מס בקבוצה, "הסכומים יכולים לנוע בין 200 שקל ועד 60 אלף שקל בקרב האוכלוסייה המבוגרת יותר".

היקף החזרי המס שמשלמת המדינה מדי שנה מגיע למיליארדי שקלים, כאשר השיא נרשם ב־2021 עם סך החזר מס נטו (לאחר קיזוז חובות) של כ־1.8 מיליארד שקל. בשנים הבאות ירד היקף ההחזרים עד לכ־752 מיליון שקל ב־2025, אך זאת מכיוון שמדובר בשנים "פתוחות" שבהן הטיפול בחלק מהבקשות נמשך ועדיין ניתן להגיש בגינן בקשות חדשות.

מי זכאי לקבל החזר מס, האם יש סיבה לחשוש שהזכאות תהפוך לחבות מס ומתי צריך להגיש בקשה להחזר מס? רגע לפני שנעלמת הזכאות עבור שנת 2020, גלובס עושה סדר.

איך הרשות מעודדת בקשת החזרים וכמה כספים הושבו?

חלק מהעלייה במספר הבקשות וההחזרים מיוחס למהלך שיזמה רשות המסים, במסגרתו פנתה באופן יזום לזכאים פוטנציאליים במכתבים שעודדו אותם למצות את זכויותיהם - "המעטפות הירוקות". בין 2016 ל־2022 שלחה הרשות כ־1.1 מיליון מעטפות ירוקות, אולם ב־7 באוקטובר נעצר המהלך ומאז הופסקה לחלוטין שליחת המעטפות - בין היתר מכיוון שמשאבי הרשות הוסתו לטובת מערך הפיצויים בגין נזקי המלחמה.

ההיענות למהלך צברה מומנטום עם השנים, אולם נותרה מוגבלת: ב־2016 הוגשו 7,151 דוחות בלבד (פחות מ־10% ממקבלי המעטפות), כאשר השיא הגיע בשנים 2018-2019, אז כ־21% מהמקבלים הגישו דוח (כ־36.8 אלף ו־38.6 אלף בקשות בהתאמה). ב־2020 הוגש מספר הבקשות הגבוה ביותר בעקבות המעטפות - 41 אלף (18.8% מהנמענים). מאז נראה שההיענות הולכת ויורדת, כאשר בשנת 2022 מדובר על כ־4% ממקבלי המעטפות בלבד (10,148 דוחות).

בסך הכול, מתוך מעל מיליון מעטפות שנשלחו, הוגשו 192,406 דוחות בלבד. למרות זאת, תרומתן של המעטפות הירוקות לכיסם של האזרחים עמדה על החזר נטו מצטבר של כ־903.6 מיליון שקל לאורך השנים.

מי עשוי להיות זכאי להחזר מס?

"רק מי ששילם מס הכנסה בפועל יכול להיות זכאי להחזר", מסבירה כהן. "בקרב שכירים, חישוב המס מבוצע על בסיס הערכה שנתית אך מנוכה חודש בחודשו. כתוצאה מכך, כל שינוי שחל במהלך השנה ברמת ההכנסה, ברציפות התעסוקתית או במצב האישי יכול ליצור פער לטובת העובד".

את הסיבות הנפוצות לזכאות להחזר ניתן לחלק לארבע קטגוריות עיקריות: שינויים תעסוקתיים ושכר; אירועי חיים ומצב אישי המזכים בנקודות זיכוי; הטבות בגין הוצאות וחיסכון (זיכויים וניכויים); והון, פרישה ואירועים חד פעמיים.

כהן מפרטת את פרופילי הזכאים הנפוצים: "מי שלא השלימו שנת עבודה מלאה עקב חל"ת, אבטלה או מרווחי זמן בין עבודות; עובדים שהחליפו מעסיקים במהלך השנה; תושבי יישובים המזכים בהטבות מס; בוגרי תואר אקדמי או לימודי מקצוע; הורים לילדים נטולי יכולת או לילדים עם צרכים מיוחדים; בעלי נכות רפואית של 90% ומעלה; תורמים לעמותות מוכרות (זיכוי של 35% לפי סעיף 46); משלמי ביטוחי חיים כולל רכיב החיים בביטוח המשכנתא; מפקידים עצמאית לקופות גמל ופנסיה; מושכי כספי פנסיה ופיצויים שנוכה מהם מס במקור; ופורשים מעבודה המבצעים קיבוע זכויות".

מתי כדאי להגיש את הבקשה, והאם הזכות מתיישנת?

החישוב השנתי של שנת מס מסוימת נסגר רק בסיומה. טפסי 106 מהמעסיקים ואישורי המס השנתיים מונפקים לקראת חודש מרץ של השנה העוקבת. "זהו המועד האופטימלי לאיסוף המסמכים ובדיקת הזכאות עבור השנה שחלפה", אומרת כהן. "ניתן להגיש בקשות להחזר מס עד שש שנות מס אחורה מתום שנת המס השוטפת. הדדליין קשיח, כך שב־31 בדצמבר 2026 תתיישן שנת המס 2020, והחל מ־1 בינואר 2027 לא ניתן יהיה לדרוש עבורה החזרים".

כהן מסבירה כי "המשמעות היא שפספוס המועד הוא אובדן כספי ודאי. בנוסף, לפי סעיף 159א לפקודת מס הכנסה, החוק קובע תוספת ריבית שנתית של 4% בתוספת הפרשי הצמדה למדד על כל סכום ששולם ביתר - וזה אחד היתרונות המרכזיים בבדיקה רטרואקטיבית".

אפשר להגיש עצמאית או שחייבים ליווי מקצועי?

"ההגשה כשלעצמה נגישה כיום באופן מקוון במערכת מס הכנסה (באמצעות טופס 135 לשכירים), וכל אחד יכול לבקש החזר מס בעצמו", מציינת כהן. "יחד עם זאת, צריך לדעת לדרוש את כל ההטבות המגיעות, ומנגד להימנע מטעויות שעלולות לייצר חוב מפתיע".

איך מגישים? כהן מסבירה: "תחילה יש לאסוף מסמכים: טפסי 106 מכלל המעסיקים של שני בני הזוג (מס הכנסה בוחן את התא המשפחתי כיחידה אחת ברוב המקרים), אישורי ביטוח לאומי, קופות גמל, תרומות, אישורי הפסדים והכנסות משוק ההון, ומסמכי זכאות אישיים. רואה חשבון או יועץ מס מזינים את הנתונים למערכת סימולציה המפיקה 'שומה צפויה' ומציגה מראש את היתרה המדויקת - זכות או חוב. רק לאחר שיקוף מלא של הנתונים, הדוח משודר לפקיד השומה". לאחר הבדיקה והקליטה, הכסף מועבר ישירות לחשבון הבנק בצירוף ריבית והצמדה.

האם החשש לחוב במקום החזר מוצדק?

"החשש מוצדק לחלוטין אך נובע מחוסר היכרות עם המערכת", מסבירה כהן. "ברגע שמוגשת בקשה להחזר מס, התיק נפתח ונבדק במלואו על ידי פקיד השומה, ולא ניתן להתחרט או למשוך את הבקשה אם התגלה חוב".

עם זאת, נתוני רשות המסים מציגים תמונה ברורה לגבי כדאיות הגשת הבקשות: ברוב המכריע של המקרים, הגשת דוח מסתיימת בקבלת כסף. אחוז הבקשות שהובילו להחזר בפועל נע בין 86.8% (ב־2016) לכ־91.3% (ב־2025). החשש לגילוי חוב התממש באחוזים בודדים בלבד (2.7% עד 3.7% מהמקרים בעשור האחרון). ביתר המקרים הבקשה לא הניבה החזר או חוב. במילים אחרות, כ־9 מתוך 10 אזרחים שמגישים בקשה אכן מקבלים כסף חזרה.

ובכל זאת, מה עלול להפוך זכאות לחוב? כהן: "לעיתים אנשים משמיטים הכנסות חייבות כמו משיכות פנסיה, דמי אבטלה, דמי לידה, תגמולי מילואים, קצבאות או עבודות חלקיות מזדמנות. נתונים אלה עלולים לשנות משמעותית את החישוב ליצור חוב או מס יסף שלא נלקח בחשבון. בנוסף, כזוג נשוי החישוב כולל את שני בני הזוג, ולפעמים לחוב של אחד מהם מקזז את ההחזר של השני".

כדי לנטרל את הסיכון, מומלץ לבצע בדיקה מוקדמת באמצעות תוכנות מקצועיות של רו"ח או יועץ מס, או להשתמש בסימולטור האנונימי באתר רשות המסים לפני הגשת הבקשה.