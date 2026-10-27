בתקופות בחירות, תיבות ההודעות והרשתות החברתיות שלנו מוצפות בזרם בלתי פוסק של עדכונים, צילומי מסך וסרטונים דרמטיים. לדוגמה, לפי נתוני סלקום עולה כי ביום שלפני הבחירות נשלחו ברשת סלקום כ-213 מיליון הודעות SMS, לעומת כ-120 מיליון הודעות שנשלחו ביום הבחירות עצמו בשנת 2022.

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בתוך בליל המידע הזה, נעשה כמעט בלתי אפשרי לדעת ממבט ראשון מהי אמת לאמיתה ומהו שקר מוחלט - מי מנסה לנצל לרעה ולפגוע באזרחים ישראליים. מפיצי המידע משתמשים לעתים קרובות בכותרות מפוצצות ובשפה רגשית שנועדה לעורר בהלה, כעס או התלהבות יתרה, וכך שגם אדם זהיר עלול למצוא את עצמו משתף ידיעה שנראית אותנטית לחלוטין - אך בפועל אינה אלא מניפולציה זולה.

לצד הפצת המידע הכוזב, תקופת הבחירות היא יעד חזק למתקפות פישינג נגד הישראליים. גורמים עוינים כמו באיראן מנצלים את הסקרנות, את הלחץ הציבורי ואת המעורבות הרגשית כדי לשלוח הודעות SMS או מיילים המתחזים לוועדות בחירות, למפלגות מוכרות ועוד. הודעות אלה נועדו כדי לגנוב פרטים אישיים רגישים, סיסמאות ואף פרטי אשראי.

להשתמש בכלי בדיקה ולפנות למקורות מוסמכים

מעבר לערנות וזהירות מירבית - ישנם מספר כלים שיכולים לעזור לכם להימנע מלחיצה על קישורים מסוכנים וזדוניים. אחד הכלים המוכרים בשוק הוא של חברת Cyvore, והוא Scan My SMS. אם קיבלתם הודעה שאתם לא בטוחים אם הקישור אמיתי הוא לא - אתם יכולים להדביק את ההודעה שם, והמערכת בודקת עבורכם את הקישור. לאחר כמה שניות תקבלו מענה אם מדובר בקישור בטוח או בקישור זדוני.

יש במערכת שלוש אפשרויות: קישור בטוח, קישור חשוד וקישור זדוני. מדובר בשירות חינמי. מעבר למערכת שזמינה באתר, יש בוט בוואטסאפ ויש בוט בטלגרם, שאפשר להשתמש בהם במהירות ולא להיכנס לאתר.

עוד שירות שקיים בשוק הוא של חברת Mozo - וביום ראשון האחרון הם השיקו שירות חינמי בוואטסאפ לזיהוי הודעות חשודות וניסיונות הונאה באמצעות בינה מלאכותית. המשתמשים יוכלו להעביר לצ'אט בוואטסאפ הודעות או צילומי מסך לבדיקה, לפני לחיצה על קישורים או מסירת פרטים אישיים. שימו לב, - מדובר בשירות בתשלום, אך בחברה אמרו כי השירות יוצע ללא תשלום עד יממה לאחר הבחירות. על-פי נתוני החברה, Mozo חוסמת מדי חודש יותר מ-7.5 מיליון ניסיונות הונאה במדינות שונות ברחבי העולם.

לצד הסוכן, בחברה מציעים אפליקציה ייעודית למכשירים ניידים, המסוגלת לזהות ולחסום באופן אוטומטי ניסיונות הונאה המגיעים לטלפון, לרבות הודעות וקישורים חשודים. האפליקציה מאפשרת למשתמשים גם לבדוק באופן יזום אם הודעה שקיבלו אמינה או חשודה.

גיל מסינג, ראש המטה וראש מערך התקשורת הגלובלית בצ'ק פוינט, אומר לגלובס כי "בכל מערכת בחירות, גם בעולם וגם כאן, יום הבחירות מכיל המון הודעות מזויפות שמטרתן לשבש את ההצבעה או לכוון אותה לכיוון מסוים. לכן, הדרך הכי טובה לפגוע במאמץ הזה היא פשוט לא לתת לזה להשפיע. כלומר - מקבלים הודעה שנועדה להשפיע ישירות על ההצבעה - לא להאמין לזה, לבדוק במקורות מוסמכים, בוודאי לא ללחוץ על לינקים שמגיעים אליה, וגם לא לשתף עם אחרים. אם מדובר במידע שהגיע בוואטסאפ, במייל, מהטלפון או בטח מהרשת - בוודאי שלא לסמוך עליו בלי בדיקה נוספת".

עוד הוא מוסיף כי "כל מידע שקשור לבחירות יכול להימצא בקלות באתרים רשמיים של ועדת הבחירות המרכזית, עיריות וכיוצא בזה. מי שרוצה לפגוע דרך השפעה - יכול בקלות להיכשל, אם לא ניתן לזה להשפיע עלינו. פשוט כך".