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דולר שקל

תפנית חדה במט"ח לאור תוצאות הבחירות: הדולר מתחזק

הדולר קופץ ביותר מ-1% במסחר הרציף, מוחק את כל מהלך הירידות של אתמול וחזר להיסחר סביב 3.08

שירות גלובס 06:52
התחזקות הדולר / אילוסטרציה: Shutterstock
התחזקות הדולר / אילוסטרציה: Shutterstock

לא רק במערכת הפוליטית, אלא גם במסחר במטבע חוץ נרשמת הבוקר (ד') תפנית חדה. אתמול (ג'), במהלך יום הבחירות, הפגין השקל עוצמה ורשם ייסוף מהיר מול המטבעות הזרים. הדולר נחלש בכ-1.8% וצנח מרמה של כ-3.08 שקלים עד לשפל יומי של כ-3.02 שקלים, בעוד האירו נחלש לסביבת 3.37-3.39 שקלים.

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התחזקות השקל אתמול נרשמה בהיעדר שער יציג, שכן בנק ישראל אינו מפרסם שערים יציגים בימי שבתון ובחירות. בשוק הסבירו כי מדובר בקורלציה לשיעורי ההצבעה הגבוהים. לאחר פרסום המדגמים הראשוניים, שהצביעו על יתרון קל לגוש מפלגות האופוזיציה, לא נרשם שינוי דרמטי אלא רק התחזקות קלה של הדולר.

אולם במהלך הלילה ושעות הבוקר המוקדמות הגלגל התהפך. עם התקדמות ספירת הקולות וזרימת תוצאות האמת מוועדת הבחירות המרכזית, שמצביעה על יתרון משמעותי לגוש מפלגות הקואליציה (57 מנדטים לפי ספירת 37% מהקולות), הדולר קפץ ביותר מ-1% במסחר הרציף, מחק את כל מהלך הירידות של אתמול וחזר להיסחר סביב 3.08.