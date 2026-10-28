אחרי ספירת 48% מהקולות, לא כולל המעטפות הכפולות, גוש נתניהו נמצא באזור ה-55 מנדטים, גוש השינוי עומד על 50, והמפלגות הערביות על 15. אלה נתונים חלקיים, והם עוד ישתנו. השאלה היא עד כמה אפשר להסתמך עליהם כבר עכשיו, ואיך קוראים נכון מספרים שמתפרסמים בזמן שהספירה עדיין נמשכת.

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המספרים מרמזים על תמונה צמודה. אף אחד משני הגושים לא מגיע בשלב זה ל-61 המנדטים הנדרשים לרוב, והפער ביניהם עומד על כחמישה מנדטים בלבד. הסכום של שלוש הקבוצות הוא 120 מנדטים, ולכן כל שינוי בנתוני אחת מהן ישפיע על האחרות.

האם אפשר להסתמך על 50% מתוצאות האמת? לא כרגע

כשמחצית מתוצאות האמת כבר נספרו, מפתה לראות בהן את התמונה הסופית. מאיר בן חיים, מומחה לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים, מזהיר שזו טעות.

"זו אכן דגימה גדולה, אך היא לא מייצגת, ולכן צריך להיזהר להישען על תוצאות האמת כרגע", הוא אומר. לדבריו, המדד הטוב ביותר בשלב הזה הוא דווקא עדכון המדגמים של הרשתות: "המדגמים כן מייצגים, והם טייבו אותם בהחלפת תוצאות האמת בקלפי המדגם." כלומר, אם הרשת דגמה קלפי במודיעין, היא מחליפה אותו עכשיו בתוצאות האמת של מודיעין.

הנתון על המפלגות הערביות מדגים את הבעיה. לפי תוצאות האמת שנספרו עד כה הן עומדות על 15 מנדטים, אבל בן חיים מצביע על פער בין זה לבין אחוזי ההצבעה: "נכון לעכשיו, בתוצאות האמת יש 15 מנדטים לערבים, ומאחוזי ההצבעה די ברור שהם יקבלו 17-19. זה ישנה את התוצאות". הפער של שניים עד ארבעה מנדטים הוא בדיוק ההפרש שבין גוש נתניהו לגוש השינוי, ולכן הוא עשוי לשנות את התמונה כולה.

מסקנתו של בן חיים: "בקיצור, נסתפק כרגע במדגמים המעודכנים." ומתי כן אפשר יהיה להסתמך על תוצאות האמת? "כשנגיע ל-90%, זה כבר יאפשר יותר להשתמש בזה".