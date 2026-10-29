55% בלבד מתוך 1,149 הנבחנים והנבחנות שניגשו לבחינת ההסמכה של מועצת רואי החשבון בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת במועד אביב (במתכונת החדשה) - עברו את הבחינה. עם זאת, אחוזי המעבר בקרב הנבחנים שניגשו לראשונה לבחינה היו גבוהים יותר ועמדו על 73%.

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מהנתונים עולה כי ככל שמנסים יותר - הסיכויים יורדים באופן דרמטי: בעוד שבקרב הנבחנים בפעם הראשונה עמדו אחוזי המעבר על 73% כאמור (645 נבחנים), עבור הנבחנים בפעם השנייה ירד הנתון ל-40% בלבד (194 נבחנים), ובפעם השלישית ומעלה צנח שיעור המעבר ל-31% (61 נבחנים).

בוגרי המכללות האקדמיות בלטו

בבחינה, שנערכה ביום 29.07.26 בבנייני האומה בירושלים, בלטו בהישגים בוגרי המכללות האקדמיות, שעקפו את האוניברסיטאות הוותיקות. כך, בראש הטבלה מככבים בוגרי הקריה האקדמית אונו, עם 93% מעבר (26 עברו מתוך 28 שניגשו). גם את הציון הגבוה ביותר (99) השיגה בוגרת הקריה האקדמית אונו - מאי חשפיה, בת 26, המתמחה ב-EY ישראל, פירמת ראיית החשבון הגדולה בארץ.

המכללה האקדמית ספיר ממוקדמת במקום השני עם 90% מעבר (9 עברו מתוך 10), האוניברסיטה העברית במקום השלישי עם 86% מעבר (54 עברו מתוך 63), אוניברסיטת בר-אילן - 85% מעבר (79 עברו מתוך 93), אוניברסיטת חיפה - 85% מעבר (17 עברו מתוך 20) והמרכז האקדמי רופין - 82% מעבר (42 עברו מתוך 51).

במורד הטבלה ניתן למצוא את אוניברסיטת תל אביב עם 76%, אוניברסיטת בן גוריון עם 75% והאוניברסיטה הפתוחה עם 71%. בתחתית הרשימה נמצאים בוגרי המסלול האקדמי של המכללה למינהל, עם שיעור מעבר נמוך במיוחד של 22% בלבד (5 עוברים מתוך 23 נבחנים).

הפחתה במשקל בחינת החשבונאות הפיננסית

בחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון נערכות בשני מועדים עיקריים בכל שנה: מועד אביב ומועד סתיו. מועד האביב נחשב למועד המרכזי שאליו ניגשים רוב הסטודנטים.

הבחינה נערכה במתכונת החדשה שנקבעה בעקבות הרפורמה בלימודי החשבונאות, שנכנסה לתוקף לפני מספר שנים. מתכונת זו שמה דגש נוסף על תחומי המסים, הטכנולוגיה והאתיקה, אך מנגד כוללת הפחתה משמעותית במשקלה של בחינת החשבונאות הפיננסית. השינויים הדרמטיים במסגרת הרפורמה כוללים כינוס של תוכנית הלימודים ל-3.5 שנים בשכר לימוד אקדמי, תוך ביטול שנת ההשלמה שעלותה 23 אלף שקל.