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משפט החשד לשוחד ברשות המסים: תיק החקירה הועבר לפרקליטות
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רשות המסים

החשד לשוחד ברשות המסים: תיק החקירה הועבר לפרקליטות

במסגרת החקירה התגבשה תשתית ראייתית לכך שסגן פקיד השומה ורכז בכיר לשעבר ברשות המסים לקחו שוחד במשך מספר שנים מרואה חשבון שייצג נישומים, וביצעו בצוותא הונאה של הרשויות בהיקף נרחב, תוך הוצאת כספים במרמה מקופת המדינה בסכום של מעל ל-80 מיליון שקל

שירות גלובס 18:00
רשות המסים / צילום: איל יצהר
רשות המסים / צילום: איל יצהר

היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, בשיתוף פקיד שומה חקירות מרכז, סיימה בימים אלה חקירה מורכבת, במסגרתה נחקרו חשדות לביצוע עבירות חמורות של לקיחת שוחד ומתן שוחד, מרמה והפרת אמונים וכן הלבנת הון נגד 11 חשודים, בהם עובדי ציבור בכירים לשעבר ברשות המסים.

לפי החשד, מספר עובדי רשות המסים קיבלו שוחד ואפשרו הגשת בקשות להחזרי מס פיקטיביים בהיקף של כ-80 מיליון שקל.

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במסגרת החקירה הסמויה והגלויה שהתנהלה ביאח"ה עלו ממצאים, והתגבשה תשתית ראייתית לכך שסגן פקיד השומה ורכז בכיר לשעבר ברשות המסים לקחו שוחד במשך מספר שנים מרואה חשבון שייצג נישומים, וביצעו בצוותא הונאה של הרשויות בהיקף נרחב, תוך הוצאת כספים במרמה מקופת המדינה בסכום של מעל ל-80 מיליון שקל.

תיק החקירה, שלווה מראשיתו על-ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה, הועבר היום (ב') לעיון והחלטה של הפרקליטות וכולל את המלצות היחידה החוקרת.

*** חזקת החפות: החשודים בפרשה לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.