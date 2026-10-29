הכותבת היא ד"ר לספרות אנגלית, חוקרת תרבות, מרצה ומבקרת קולנוע וטלוויזיה

Small Prophets (נביאים קטנים) משודר: אפל טי וי

ז'אנר: קומדיה פנטסטית

מספר עונות: 1 (חודשה לעונה שניה)

פרקים: 6

משך כל פרק: כחצי שעה

יוצר, מפיק בפועל, תסריטאי, במאי: מקנזי קרוק

שחקנים (על פי סדר הא'-ב'): סופי ווילסון, לורן פאטל, מייקל פאלין, ג'ון פוינטינג, פירס קוויגלי, אד קיר, מקנזי קרוק

שפה: אנגלית

זמן עלייה: ב-BBC פברואר 2026, בישראל אוקטובר 2026

קומדיות בריטיות מאופיינות לעתים קרובות בדמויות אקסצנטריות, כאלה שנדמה אפשר למצוא רק בממלכה המאוחדת. כשההומור הבריטי חובר למסתורין ולמיסטיקה, מתקבל משהו שונה לגמרי.

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Small Prophets (נביאים קטנים) מכניסה אותנו לעולם ריאליסטי, שבו הקסום והמיסטי אמיתיים לא פחות מחיי היום יום. היא עוסקת באי-הוודאות הקיומית המוכרת לכולנו ומעוררת מחשבה ורגש בלי לגלוש לסנטימנטליות. סדרה יפהפייה ופיוטית, איטית ומהורהרת, שבה הקסם הוא רק חלק מהסיפור.

תקציר העלילה

מייקל סליפ הוא גבר בודד שאהובתו קליאה נעלמה לפני שבע שנים, בערב חג המולד. מאז חייו קפאו במקום. השאלות לגבי היעלמותה המסתורית מייסרות אותו ולא מניחות לו להתקדם. אביו, המתגורר בבית אבות ונע בין רגעי צלילות לשכחה, מציג לו פתרון למצוקתו: ליצור "נביאים" זעירים (Small Prophets) דמויי אדם בתוך צנצנות, שיספקו לו את התשובות שהוא מחפש. המסע בעקבותיהם מאפשר לו לגלות מחדש את משמעות חייו וליצור קשרים עם הסובבים אותו. במקביל, מתגלות גם ההשלכות של היעלמות אהובתו ונחשפים עוד סודות.

בלב העלילה

העלילה סובבת סביב האובדן של בת זוג אהובה והצורך להשיב שליטה כשהחיים יוצאים ממסלולם. מייקל גר בסמטה ללא מוצא, כשם הפרק הראשון בסדרה, שם המשקף את מצבו הנפשי. זקן פרא, גינה מוזנחת ובית עם סלון נעול שבו משוחזרת סצנת חג מולד. הזמן עצר בו מלכת, משמר את התקווה שאהובתו תשוב. חג המולד מסמל בתרבות הנוצרית לידה מחדש, ואנחנו מצפים ללידתו מחדש של הגיבור המיוסר. חג המולד מופיע גם בהיבט הקומי של הסדרה, בסצנה מפתיעה ומצחיקה בה מייקל נאלץ "להודות" שהוא סנטה קלאוס.

הפתרון ה"אלכימי" שמציע לו אביו מוציא את מייקל סליפ - שכשמו כן הוא - מתרדמתו, ומניע אותו לפעולה. האלכימיה היא לא רק מנוע עלילתי, אלא גם ביטוי לצורך האנושי למצוא תשובות לאירועים שאיננו מסוגלים להבין. הרי לפעמים, כדי להיחלץ מתקיעות קיומית, אנחנו זקוקים לממד אחר, גם אם הוא נראה מופרך לחלוטין ודורש פעולות משונות.

חיי היומיום בצפון אנגליה מתוארים בחן, בהומור ובאמפתיה. הטקסים הקבועים, כמו הישיבה בפאב ובבית הקפה השכונתי, מעניקים לדמויות תחושת שייכות, גם כשכל אחת מהן מתמודדת עם קשיים משלה.

מייקל עובד בחנות לכלי עבודה, או בעיקר מתחמק מעבודה, למורת רוחו של הבוס שלו. זוג השכנים ממול מרגלים אחריו, כל אחד מסיבותיו שלו. בהדרגה הוא מפתח קשרי ידידות עם קייסי הצעירה שעובדת אתו בחנות, שגם היא תקועה בחייה וחולמת על קריירה טלוויזיונית. היא מבינה ומקבלת את המוזרות של מייקל. כאשר היא נכנסת לביתו ונתקלת בכל הארגזים של אהובתו, שהוא לא פרק, מתפתחת ביניהם שיחה על המשמעות הכפולה של המילה "לפרוק". זהו רגע הומוריסטי, אך גם מלא רגש כבוש, שרק מחכה להתבטא. הסצנה הזאת מאפיינת את סגנון ההומור המאופק של היוצר שלה. גם מאחורי המילים היומיומיות מסתתרת משמעות אחרת, עמוקה יותר, ומאחורי הבדיחות לא אחת מסתתר כאב.

הסדרה מלאה אהבה לבני אדם, על כל מוזרותם ושונותם. השחקנים מצוינים ומשכנעים, והדמויות נטולות זוהר הוליוודי, ומזכירות את השכן והשכנה ממול. דווקא בתוך העולם היומיומי הזה, הממד הפנטסטי מצליח להיראות טבעי לחלוטין. היצורים הזעירים מייצגים את התקווה שמשהו חדש עדיין עשוי לצמוח מתוך חיים שקפאו, וגם בעולם אפור, שגרתי ומלא אכזבות, עדיין יש מקום לקסם.

3 דברים שכדאי לדעת

● מקנזי קרוק, יוצר הסדרה, הנוהג לשחק ביצירותיו, מגלם הפעם את הבוס שלא מתייחסים אליו ברצינות. זו קריצה לצופים על תפקידו האמיתי מאחורי הקלעים.

● מייקל פיילין האגדי, מחבורת מונטי פייתון, מגלם את בריאן, אביו של הגיבור. בסרט האייקוני "בריאן כוכב עליון" הוא מגלם דווקא את הנציב הרומאי שהורה על צליבתו של בריאן.

● המחסן בגינה של מייקל, שבו מתרחש הקסם, הוא שחזור מדויק של המחסן שבו יוצר קרוק את התסריטים שלו. זו מטאפורה יפה לתהליך ה"אלכימי" של הכתיבה.

עוד מהז'אנר

● דטקטוריסטים (Detectorists) - סדרה מוקדמת של מקנזי קרוק מבית היוצר של ה-BBC, ששודרה בשנים 2017-2014, עם ספיישל נוסף ב-2022. הסדרה מתארת את עולמם הסגור והייחודי של חובבי גילוי המתכות, המקדישים את חייהם לחיפוש אחרי אוצרות חבויים מתחת לאדמה. קרוק היוצר מגלם סטודנט נצחי לארכיאולוגיה שלא מוצא את דרכו, מחפש זהב מתחת לאדמה, אך מתקשה להבין מה קורה מעליה.

הסדרה מלאה בדמויות מיוחדות מלאות חן, ושופעת אהבה לאנגליה הכפרית, המתוארת כגן עדן שטוף שמש. החיפוש אחרי אוצר סקסוני מחבר את הדמויות לעבר, אך האירוניה היא שרוב הזמן הם מוצאים חפצים עכשוויים וחסרי חשיבות היסטורית. אפשר לזהות את ניצני הרעיונות והדמויות שיבשילו לימים ב-Small Prophets: אובדן ותקיעות, חיפוש משמעות וניסיון למצוא "אוצרות" מתחת לפני השטח, במובן המילולי והסמלי כאחד. בסדרה המאוחרת, מה שמסתתר מתחת לעולם הממשי מקבל גם ממד על-טבעי.

● אריק (Eric) - המיני סדרה של נטפליקס מ-2024, של היוצרת הבריטית אבי מורגן, מתרחשת בניו יורק של שנות ה-80. זהו סיפורו של יוצר וכוכב תוכנית ילדים בסגנון "רחוב סומסום", המגולם על ידי בנדיקט קמברבאץ', שבנו הצעיר נעלם. אריק, בובת ענק, יציר דמיונו של הבן, מבטאת את יחסיו המתוחים עם אביו, אך באופן פרדוקסלי, דווקא בעזרת היצור הדמיוני הזה מוצא היוצר את דרכו חזרה אל בנו ואל עצמו.

על אף הפער הגיאוגרפי והתקופתי, יש דמיון בינה לבין יצירתו של קרוק. בשתי הסדרות מתקיים שילוב בין ריאליזם מוקפד לפנטזיה, שאינה משמשת בריחה מנותקת מהמציאות אלא מאפשרת להתמודד עם כאב ולמצוא דרך לריפוי.

סדרה לחכות לה

הגוף



תשודר: נטפליקס

זמן עלייה: 11 בנובמבר

מספר עונות: 1

מספר פרקים: 8

סדרת אימה של היוצרת והתסריטאית קווין שפרד. חבורת נערות בבית ספר קתולי חוות טקס החניכה שמשתבש, ומתחילות לחוות חזיונות נבואיים המעוררים היסטריה בעיירה. שפרד משלבת אימה, דרמת התבגרות והומור שחור בהשראת סרטי נעורים כמו Mean Girls. הסדרה מבטיחה זווית מעניינת על נושאים מוכרים, ונותר לראות האם אכן תצליח לחדש בז'אנר.

סדרה לחזור אליה

בלש אמיתי



משודר: HOT, סלקום טי וי

זמן עלייה: 2014

מספר עונות: 4

מספר פרקים: 30

עליית העונה החמישית של הסדרה האייקונית מבית HBO היא זמן טוב לחזור לעונה הראשונה המופתית, שיצר ניק פיזולאטו. וודי הרלסון ומת'יו מקונהיי מגלמים בלשים בדרום העמוק של ארה"ב, היוצאים לחפש רוצח של נשים צעירות. שני הבלשים, שכל אחד מהם מייצג סוג אחר של גבריות במשבר, מתמודדים הן עם הרוע המפלצתי שבחוץ והן עם השדים שבתוכם. "בלש אמיתי" עוסקת בחיפוש החמקמק אחר האמת, בניסיון למצוא נרטיב שיסביר את המציאות ובהכרה הקיומית במוות האורב לכולנו.