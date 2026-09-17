רצח לעת ערב משודר: yes

ז'אנר: מתח

מספר עונות: 1

פרקים: 6

משך כל פרק: 45 דק'

במאי: דיוויד מור

שחקנים (על פי סדר הא'-ב'): מריון ביילי, אדם ג'יימס, אמנדה הדינג, מת'יו לואיס, אמנדה רדמן, אמיט שאה

שפה: אנגלית

זמן עלייה: ספטמבר 2026

אנגליה, כפר מנומנם, תעלומת רצח - לא מתכון שלא נתקלנו בו בעבר. "רצח לעת ערב", המבוססת על הספר הראשון בסדרת המתח של הסופר הבריטי ריצ'רד קולס, עלתה לשידור החודש ב-yes.

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הכפר האנגלי הקטן כמובן שקט רק על פניו, ומתחת לפני השטח קבורים שלל סודות ישנים. נושא הקבורה הופך למוטיב חוזר שמתחבר מן הסתם למוות, ובאופן סמלי יותר להסתרה שמאפיינת לא מעט מהתושבים.

תקציר העלילה

הכומר הצעיר דניאל קלמנט (לואיס מת'יו, נוויל לונגבוטום בסדרת הסרטים הכה פופולרית "הארי פוטר"), מגלה גופה בכנסייה שלו, מה שמוביל אותו לחקירה מטלטלת ואפלה שפותחת חשבונות עבר בין אנשי הקהילה.

בהינתן האלמנטים הבריטיים הקלאסיים - קהילה סגורה שתושביה מכירים היטב; עבר שרודף את ההווה; חיצוניות מעונבת ומנומסת בעוד האדמה בוערת מתחת לרגליים; חוקר שמציף שאלות שהקהילה מבקשת לקבור.

רצף העלילה

העלילה נעה בין שלהי מלחמת העולם השנייה לבין שנות ה-80, תוך שמירה על הקשר הסיבתי בין התקופות. לא מעט דמויות והתרחשויות מתכנסות לסך של שישה פרקים, רצח עבר משתרשר למקרי רצח בהווה במטרה לטייח אותו.

1944. פיליפ קרלינג (דניאל ברייקוול) הוא סוכן כפול שבגד במולדתו וחיבל במטוס שבו נסע הרווה גושה (ג'ושוע מיינס) - אהובה של קת' שרמן (מריון ביילי). זה האחרון מת לפני שהוא מגלה שזוגתו הרה. כשקת' מגלה מי האחראי למעשה היא מבקשת לנקום, אם כי אחותה, דורה שרמן (אמנדה הדינג), היא זו שהורגת אותו לבסוף. הן קוברות את הגופה בבונקר מתחת לכנסיית הכפר.

כעבור 40 שנה, אנתוני באונס (אדם סמת'רסט), חובב היסטוריה מקומית, מתחיל לחקור את פעילות הכפר בזמן המלחמה. כשהוא מתקרב לגילוי הבונקר וגם לשלד שקבור בו, קת' הורגת אותו. כשהכומר מגלה את גופתו בכנסייה - רצף האירועים בסדרה מקבל קצב משלו.

רעיון מרכזי

בקהילה השמרנית המדוברת, הכנסייה היא מרכז החיים החברתיים. היא אמורה להיות המקום שבו אנשים מחפשים מחילה, אבל בפועל נושאת תחתיה אמת שניסו להסתיר במשך עשרות שנים.

תפקידו של דניאל ככומר ולמעשה חוקר הפרשה חשוב כי הוא מכיר את בני הקהילה, הוא האוזן הכרויה לכל הווידויים ומי שמכיר את הסודות שנדחקו הצידה. באופן הזה הוא מצליח לחבר בין האירועים הישנים לחדשים, ולמעשה לגלות את אירועי העבר הרחוק שמשפיע על ההווה.

האמת ניצבת פה במרכז, נחשפת ובמידת מה עדיין נקברת. מקרי הרצח המאוחרים חותרים לטשטש את האמת הישנה.

הרצח הראשון אמנם החל מתוך אהבה ונאמנות, אך עם הזמן ההגנה הזו הופכת לשרשרת של שקרים. דניאל הופך לדמות יותר מעניינת כשהוא לא רק פותר את השאלות הגדולות, כמו זהות הרוצח, אלא נאלץ לשפוט אנשים שפעלו מתוך פחד ואלטרואיזם.

ספוילר

כדי לאמת את החשדות שלו, דניאל עושה תרגיל: הוא מודיע שהכנסייה עומדת לעבור שיפוץ ושלשמו יש להזיז את אגן הטבילה - הכניסה לבונקר שבו מוחבאת הגופה. הוא יודע שהאדם שמבקש להסתיר את הגופה יאלץ להיכנס אליו. הרעיון עולה יפה.

3 דברים שכדאי לדעת

● לבמאי הסדרה דיוויד מור יש רזומה ניכר בסדרות מתח ופשע. בין היתר הוא ביים פרקים של הסדרות "אאוטלנדר", "שטלנד" ומיני סדרה בנטפליקס בשם "הטעות כולה שלך", המבוססת על רב המכר של הסופר הרלן קובן.

● בתפקידו כנוויל בסרטי הארי פוטר, לואיס עבר טרנספורמציה חיצונית. במסגרתה הובלטו שיניו והונחו חתיכות פלסטיק מאחורי אוזניו לשם בליטתן. ב"רצח לעת ערב" הוא כבר התבגר וכותרות הצהובונים בבריטניה היללו את השינוי שהביאה התבגרותו.

● קולס, שכתב את הספר שעליו הסדרה מבוססת, הוא בעצמו כומר אנגליקני בריטי, ומשמש ב"רצח לעת ערב" מפיק בפועל. נוסף להיותו שדרן רדיו וטלוויזיה, בעברו היה מוזיקאי מצליח, ובשנות ה-80 היה חבר בצמד הפופ The Communards יחד עם ג'ימי סומרוויל. השיר המפורסם ביותר שלהם, "Don’t leave me this way", הגיע למקום הראשון במצעד הבריטי.

קולס ביסס את מעמדו כאחד מסופרי המסתורין האהודים בבריטניה, ובמרכז ספריו עומדות שלל תעלומות רצח באווירה כפרית ורגועה.

עוד מהז'אנר

● רק רוצחים בבניין (2021) - קומדיית מתח. שלושה שכנים מתגוררים בבניין יוקרתי ניו יורקי: צ'ארלס (סטיב מרטין), שחקן בדימוס; אוליבר (מרטין שורט), במאי תיאטרון; ומייבל (סלינה גומז), צעירה מסתורית. השלושה מרבים להאזין לפודקאסטים בנושאי פשע אמיתי. כשמתרחש רצח בבניין הם מחליטים לחקור אותו וגם להקליט על כך פודקאסט. מכאן מתפתחת ביניהם מערכת יחסים. לסדרה חמש עונות, בכל עונה השלישייה מסתבכת בתעלומת רצח חדשה.

● מתים עבורי (2019) - קומדיה שחורה בכיכובן של כריסטינה אפלגייט (לנצח "נשואים פלוס") ולינדה קרדליני ("DTF סנט לואיס"). ג'ן מגלה שבעלה נהרג בתאונת פגע וברח, וכשהיא מגיעה לקבוצת תמיכה לאנשים שאיבדו את יקיריהם, היא פוגשת את ג'ודי. בין השתיים מתפתחת חברות קרובה מאוד, אך עם הזמן מתברר שהיא עמוסה סודות אפלים, שקרים ואירועים מצערים שהן מנסות במאמצים רבים להסתיר.

סדרה לחכות לה

קו האש

תשודר: Yes ,HOT, פרטנר TV (שם נקראת "שומרי החוק") ובסלקום TV

זמן עלייה: 29.9.26

מספר עונות: 1, 8 פרקים

סדרה חדשה בכיכובם של פיטר קראוזה ("עמוק באדמה"; "הורות") וצ'ארלי בארנט ("שיקגו FIRE"), שתשודר בארץ בסמוך לשידורה בארה"ב. העלילה מבית היוצר של ג'וש ספרן ("אחת שיודעת") עוקבת אחת משפחת הולינגסוורת', שכלל בניה משרתים בזרועות שונות של סוכנויות אכיפת החוק הפדרליות. חייהם עוברים טלטלה כשאחד מבני המשפחה נהרג בעת מילוי תפקידו, והם הופכים למטרות בעצמם.

סדרה לחזור אליה

חפצים חדים

משודר: HBO MAX

זמן עלייה: 2018

מספר עונות: 1

מספר פרקים: 8

מותחן פסיכולוגי בן שמונה פרקים, מבוסס על ספר מאת ג'יליאן פלין. קמיל פריקר (איימי אדמס, "מכושפת"; "חלום אמריקאי") היא כתבת פלילים שידעה ילדות לא פשוטה, כולל אובדן של אחותה. קמיל חוזרת לעיירת הולדתה כדי לסקר רצח של ילדה ואת היעלמותה של ילדה נוספת. כשגופתה של אחת מהן מתגלה, היא מתחילה לחקור את המקרים ומגלה שהעיירה מסתירה סודות רבים. זו לא עוד סדרת משטרה, אלא סיפור על טראומה משפחתית ומחלות נפש.