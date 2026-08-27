על פלאוורס משודר: סלקום tv+

ז'אנר: דרמה קומית

מספר עונות: 2

פרקים: 12

משך כל פרק: 25 דק'

במאי: וויל שארפ

שחקנים (על פי סדר הא'-ב'): ג'וליאן באראט, סופיה די מרטינו, אוליביה קולמן, דניאל ריגבי, וויל שארפ

שפה: אנגלית

זמן עלייה: 2016 בערוץ 4 הבריטי, כעת עולה בסלקום tv+

השחקנית הבריטית אוליביה קולמן כבר הציגה איכויות בתפקידים ראשיים בסדרות כמו "הכתר", "ברודצ'רץ'" ו"המועדפת", עליהם גרפה פרסי אוסקר, אמי וגלובוס הזהב. במקביל לכל אלה שיחקה קולמן בסדרה "פלאוורס" בת שתי העונות, ששודרה בערוץ 4 הבריטי כבר לפני עשור - וכעת מגיעה דרך סלקום tv+ לקהל הישראלי. גם יוצר ובמאי הסדרה וויל שארפ קנה בינתיים את עולמו בזכות תפקידו בסדרה "הלוטוס הלבן" כאיתן, כך שלהשיק אותה בפני הקהל הישראלי אחרי שהם כבר צברו קרדיטים, זו החלטה שיווקית לא רעה.

הפעם קולמן אינה בהכרח הגיבורה הראשית, אם כי משפחת פלאוורס כולה.

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תקציר העלילה

"פלאוורס" עוקבת אחר משפחה אקצנטרית שמתגוררת בבית כפרי באנגליה. דברה (קולמן) היא מורה למוזיקה ומוריס (ג’וליאן באראט - "מייטי בוש", "מיינדהורן") הוא סופר ילדים. השניים, זוג במשבר מתמשך, מגדלים תאומים מתבגרים, איימי (סופיה דה מרטינו) ודונלד (דניאל ריגסי), המתמודדים עם קשיים תקשורתיים וחברתיים.

עמם מתגוררים שני נספחים: אמו של מוריס, באטי המכונה ננה (ליילה הופמן), ושון, המאייר את ספריו של מוריס. על פניו הרכב מוזר ומשעשע, אך מתחת לפני השטח שוררים דיכאון ויחסים מורכבים.

בלב העלילה

שם היצירה מתקשר לפריחה, צבעוניות וחיות, ומשמש מטאפורה לחיי המשפחה כלפי חוץ לעומת הריקבון שבפנים. גם הבית ניחן בצבעוניות ובמראה אגדי, אך הדמויות בתוכו שרויות במצב נפשי אפל.

עם פתיחת הסדרה הצופים נחשפים למצבו הנפשי הרעוע של מוריס, שמנסה ללא הצלחה לקשור את עצמו לעץ כדי לסיים את חייו. לאחר הניסיון העקר הוא חוזר לביתו ונותר עם עצב עמוק, תחושה שעומדת בלב העונה הראשונה. העונה השנייה נותנת במה לאיימי, שמתמודדת עם הפרעה דו-קוטבית. דונלד אחיה חושש שהיא ירשה את מחלת הנפש מאביהם, ומזהה אצלם דפוסים דומים.

ובכל זאת קיים הבדל בין מוריס לאיימי. האב שוקע לדיכאון קלאסי, וגם לאחר שהוא מיוצב ומטופל תרופתית, הוא עדיין מעורער. לעומת זאת עבור הבת העולם נעשה מהיר וגדול' היא מלאת אנרגיה ורעיונות ובשלב מסוים מתקשה להבחין בין מה שקורה בחוץ לבין מה שבפנים, באופן כמעט סוריאליסטי.

מוטיב בסדרה

העיסוק של מוריס וגם של דברה לוקחים חלק חשוב בהבנת הסדרה. דברה היא מורה למוזיקה שעושה מאמצים עילאיים להחזיק את הבית חי ולהמשיך לתפקד. מוריס הוא סופר שכותב ספרי ילדים, אך היצירתיות מכבידה עליו. שניהם עובדים מהבית וכך המשפחה לכודה לרוב באותו מרחב, בתחושה שאין לאן לברוח.

העבודה של מוריס מקבלת רבדים עמוקים והופכת לחלק מרכזי בעלילה. היצירה שתופסת את מירב זמנו היא סדרת ספרים בשם The Grubbs- משפחה של יצורים מוזרים שחיים בעולם מעוות. האיורים לכאורה מותאמים לילדים, אך למעשה הם אפלים. היצירות של מוריס הן דרכו לבטא את העולם הפנימי העשיר שלו, שהוא לא מצליח לבטא במילים.

הוא מציג לילדים ביצירותיו את התהום שקיימת בו, וניכר הפחד שלו להעביר את מחלת הנפש הלאה. היצירה שלו הופכת לכלי עבור איימי להבין את משפחה ואת עצמה. היא גם מסבירה את הקפיצה של הסדרה בין עולם פנטסטי לבין המציאות.

הקשר למציאות

הסדרה משנת 2016 והבחירה לשדר אותה אצלנו כעבור עשור מעלה שאלות לגבי הרלבנטיות שלה. אלא שהסיפור העלילתי אולי אף חזק יותר כיום, לאחר שהמלחמה והטראומה הקולקטיבית הפכו את בריאות הנפש למוקד שיח. גם הרשתות החברתיות פותחות פתח לשיח חשוב שחותר למחיקת הבושה בקרב מתמודדי נפש. נראה שההעברה של מחלות הנפש במשפחת פלאוורס מיוחסת לגנטיקה, אך לא פחות לסביבה ולנסיבות חיים.

ספוילר

היצירה המרכזית של מוריס לוקחת חלק חשוב בעלילה. היא מתחילה להשפיע על איימי באופן שגורם לצופים לשאול אם היא מגלה דבר מהספר שכתב אביה, או שמא מצבה הנפשי גורם לה להזות ולערבב דברים לא קשורים.

3 דברים שכדאי לדעת

● קולמן החלה את הקריירה כקומיקאית וכיום צברה רזומה מהמרשימים בדורה עבור שחקנית. היא נשואה מזה 20 שנה לתסריטאי והמפיק אד סינקלייר, ולהם שלושה ילדים. בראיון עדכני על סדרת דרמה אחרת שבה היא מככבת, העוסק במשפחה קווירית, שיתפה קולמן בפתיחות כי מעולם לא הרגישה מאוד נשית בזהותה וציינה שזהותה המינית והמגדרית היא מורכבת.

● שארפ שיתף שהוא עצמו מתמודד עם הפרעה דו-קוטבית מסוג 2, כמו זו של איימי, וכי לצורך הסדרה עבד עם Mind, ארגון בריטי ידוע לתמיכה בבריאות הנפש, כדי שהתיאורים בפרקים יהיו אחראיים כלפי הנושא. הוא גם שיתף שתחילה צילמו סצנה בה איימי מאובחנת בבהירות במחלה, אך החליטו לחתוך אותה כי היא הרגישה לו ישירה מדי.

● ערוץ 4 הבריטי סיפק מלבד "פלאוורס" לא מעט סדרות שהתקבלו באהבה בישראל. הבולטות שבהן כוללות את "אוטופיה" האפלה, "המופע של עלי ג'י" הצבעוני בגילומו של סשה ברון כהן ואפילו "בואו לאכול איתי" שהפורמט שלה נמכר לכאן 11 כבר לפני 15 שנה.

עוד מהז'אנר

● "פליבג" (2016) - דרמה קומית בריטית בת שתי עונות בהשתתפות קולמן, שהפעם משחקת את הסנדקית של הדמות הראשית. פליבג (פיבי וולר-ברידג') היא צעירה שמתגוררת בלונדון ומנסה לתפקד אחרי שורה של כישלונות. פליבג משתמשת בהומור, ציניות ומיניות כדי לטשטש תחושות אשמה וכאב.

● "שרפות קטנות בכל מקום" (2020) - סדרה על פי רב המכר של סלסט אינג ובכיכובה של ריס ווית'רספון, ובמרכזה עוד משפחה עם בעיות והסתרות. משפחה מושלמת מהפרברים פוגשת אם ובת שחיות חיי נוודות כמעט, ואז עולמם משתנה.

סדרה לחכות לה

אחים

זמן עלייה: 23.9.26

תשודר: Apple TV

מספר עונות: 1

מספר פרקים: 8

קומדיה שמבוססת על שמועה שצצה לפני כמה שנים במציאות. מת'יו מקונוהיי חשף שאמו רמזה שבתקופת התעברותה איתו, היא ניהלה קשר עם אביו של וודי הרלסון. נוסף לדמיון הרב ביניהם, בין השניים קשר מיוחד והם חולקים פרויקטים משותפים, בהם "בלש אמיתי" האייקוני. בסדרה הנוכחית, כשהחתונה של בתו של וודי מתפרקת הוא לוקח אותה לחווה של מת'יו בטקסס. החופשה שנועדה להרגיע מקבלת תפנית כשאימו של מת'יו פולטת סוד משפחתי: ייתכן שהם אחים למחצה.

סדרה לחזור אליה

מקום שמח

משודר: כאן 11

זמן עלייה: נובמבר 2025

מספר עונות: 1

מספר פרקים: 8

נועה קולר ("קופה ראשית", "חזרות"), כוכבת הסדרה של כאן 11, כתבה אותה יחד עם רם נהרי. ורד, קלינאית תקשורת שנשואה לבן (אביהו פנחסוב/ לנדוור), מרגישה שהנישואים והשגרה סוגרים עליה. אמה נעמי (תיקי דיין), חולת סוכרת שמתמודדת עם דיכאון, מודיעה לוורד שהיא לא רוצה להמשיך לחיות - ומבקשת ממנה לעזור לה לסיים את חייה. ורד מנסה להחזיר לאמה את הרצון לחיות ועל הדרך מנסה למצוא בעצמה טעם מחודש לחיים.