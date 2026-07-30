על "השכנים הגרועים בתבל" משודר: נטפליקס

ז'אנר: דוקו פשע

מספר עונות: 1

פרקים: 4

משך כל פרק: כשעה

במאית: סינתיה צ'יילדס

משתתפים (על פי סדר הא'-ב'): היילי בויד, קייל בויד, פרנסיס זאייר, לאנס לוקרידג', דיוויד סקוט, שאונה סקוט

שפה: אנגלית

זמן עלייה: יולי 2026

אומרים שבית טוב מתחיל בשכן טוב. ואם לוקחים את זה הפוך, קל לחשוב מה עלול לעולל לחיים שלנו שכן רע. האדם בבית הסמוך עשוי להיות הרבה יותר ממטרידן שמשמיע מוזיקה בפול ווליום בשעות לא מקובלות או מטנף את הכניסה. הוא עלול להתגלות כאויב מהשורה הראשונה.

● החדשה של נטפליקס רוצה להיות "הלוטוס הלבן" לצעירים - ויוצאת חיקוי חיוור

● "העד" חוזרת לרצח שזעזע את בריטניה בשנות התשעים, ונותנת מקום לקורבנות

בתחילת החודש השיקה נטפליקס דוקו שמציב במרכזו את השכנים הגרועים בתבל. זוהי התוכנית השלישית של נטפליקס בסדרת "הגרוע/ה בתבל"- הראשונה עסקה בשותף הכי גרוע שיש (2022), והשנייה - באקס (2024).

המשותף לכל השלוש הוא מערכת יחסים עם אדם קרוב שהופכת מסוכנת כשפרצופו האמיתי מתגלה. המקרים שהופיעו בכל העונות כללו אלימות קשה, עבירות חמורות והטרדה עקבית. להתנהגויות הללו היו לרוב צידוקים של אובססיה קיצונית לקורבן, קנאה, פרנויה והרשימה ארוכה. אבל עזבו מניעים.

תקציר העלילה

בדוקו הפשע בן ארבעת הפרקים, כל פרק מציג מקרה נפרד ואמיתי. אלה עוקבים אחר סכסוכי שכנים שהחלו במחלוקת פשוטה לכאורה, והתפתחו למקרים חמורים יותר שכללו אלימות, אפילו עד כדי רצח. הסדרה משלבת ראיונות עם הקורבנות, בני משפחתם, הקלטות משטרתיות וגם שחזורים שונים באמצעות אנימציה.

ריבים על רעש או חניה הסלימו פה לאירועי קיצון. אלה כללו הונאה מתוחכמת של קשיש בעל הון, תכנון פיצוץ ביתי כדי לקבל בית חדש מהביטוח - רעיון שהתפקשש והתפשט לשכונה שלמה - ועד לשכנה שמתנכלת באובססיביות במשפחה שמתגוררת ממול (והיא בכלל גרה אצלם לפני).

אבטיפוס מטריד

האויב הקרוב הזה הוא לא אבטיפוס חדש בעולם. הנרטיב הזה זוכה לעוד ועוד מופעים בתרבות, שלא לדבר על סיפורים אמיתיים שמקבלים במה בתקשורת העולמית. השורה התחתונה היא שטוב לשמור את האויב קרוב, ואולי גם לישון עם עין אחת פקוחה.

אצל HBO Max טיפלו בנושא עם סדרה דוקו-קומית בשם "שכנים" (Neighbors), שעקבה אחר ויכוחים סוערים בין שכנים וגם פרטה את הצעדים הדי קיצוניים שהם נקטו כדי לנסות לשמור על שגרת חיים שפויה.

ב-Yes עלתה קומדיית האימה "שכנים מסוכנים", שמציגה זוג צעיר שעולמו חרב עליו עם הגעתו של שכן חדש לשכונה, אדם מוזר ומאיים.

עוד בגזרת הסדרות המתוסרטות, "עקרות בית נואשות", שזמינה בשירותי סטרימינג, שופכת אור על הסודות, הדרמות והסכסוכים בפרבר אמריקני לכאורה שקט ושליו.

ביקורת שהסדרה מציפה

בסדרות מהסוג הזה יש ביקורת סמויה או גלויה על רשויות האכיפה והחוק, ובכללם מהלכים כמו צווי הרחקה לא מועילים, תלונות חוזרות של אזרחים שלא מטופלות בזמן, גם כשהכתובת הייתה על הקיר. הרשויות לא תמיד מצליחות להגן על הקורבנות, אם כי יש בסדרה גם נסיבות מקלות כלפיהן: מודגש בה שוב ושוב הקושי לזהות את הסכנה שטמונה לעתים באדם שנראה נורמטיבי לחלוטין.

רק החודש התבשרנו במקרה הרצח המזעזע של הצעיר מירושלים, בניהו רזי, שעל פי החשד קשור לאקסית שלו. פורסם שרזי התלונן למשטרה מספר חודשים לפני הרצח על איומים והטרדות מצדה. או המקרה מיוני האחרון, שבו ליה מלכה מצאה את מותה והפרוד שלה נעצר בחשד לאחריות למעשה, אף שתלונות קודמות למשטרה היו גם היו.

השאלות שעולות ממקרים כאלה, כמו גם מסדרות תיעודיות כמו "הגרועים בתבל", גורמות לזוז באי נוחות על הספה. קשה שלא להפנות אצבע מאשימה לרשויות אכיפת החוק, וכן לתהות על גבולות המוסר המקובלים.

3 דברים שכדאי לדעת

● על הפקת הסדרה אמונה Blumhouse Television, חברת ההפקה שידועה בעיקר ביצירת סרטי אימה ומתח מצליחים. בגזרת הדוקו, העוצמה של נטפליקס מאפשרת לה גישה נוחה לתיקי חקירה באמריקה, ומשם למשפחות והעדים.

● ברזומה של סינתיה צ'יילדס, הבמאית, יש שתי סדרות דוקו: Time of Death מ-2013 שליוותה אנשים החולים במחלה סופנית בימיהם האחרונים; ו-Circus of Books מ-2019, שמגוללת את סיפורם של זוג שהפכו למפיצים הגדולים ביותר של פורנוגרפיה גאה בארה"ב.

● לרוב הפרקים נפתחים באירוע מטלטל, ואחריו חוזרים אחורה כדי להסביר את ההידרדרות אליו. גולשי IMDB העניקו לסדרה את הציון 7 מתוך 10, ואחד מהם הוסיף אמירה שקל להזדהות עמה נוכח הצפייה בה: "...היא מסוג התוכניות שגורמות לך להסתכל מהחלון ולחשוב: 'יודע מה? השכנים שלי דווקא לא כל כך גרועים'.

עוד מהז'אנר

● צל של אמת (2016) - נדמה שבעת שהרצח קרה, אי אפשר היה להיות אזרח בישראל ולחמוק מהעיסוק בפרשת הרצח המזעזעת של תאיר ראדה. כבר שני עשורים חלפו ומאז התגלגלו שלל ספקולציות על אודות הרצח וכמובן זהות הרוצח. ב"צל של אמת" ביקשו לשפוך אור על החקירה והציעו ביקורת נוקבת על בית המשפט בישראל. היצירה הזו עוררה סימני שאלה חדשים שמעולם לא הגיעו לכדי תשובה. השבוע הודיעה המשטרה על פתיחת תיק החקירה מחדש, בתקווה שהפעם הוא ייפתר וייסגר.

● המדרגות (2022) - דוקו העוקב אחר מקרה מפורסם שאירע בארצות הברית בשנת 2001. קתלין פיטרסון (טוני קולט) נמצאה מתה מתחת למדרגות ביתה. בעלה מייקל (קולין פירת') חייג מיד למוקד החירום וסיפר שנפלה בעקבות צריכת אלכוהול, אולם התקדמות החקירה מעלה ספקות: האם מדובר בתאונה או בתקיפה אלימה?

סדרה לחכות לה

Umthetho

תשודר: נטפליקס

זמן עלייה: 14.8.26

מספר עונות: 1

מספר פרקים: 8

דרמת פשע המבוססת על הסדרה הברזילאית Brotherhood. בלב הסדרה ניצבת צעירה (נקובילה נונו יו אלי), המגלה שאחיה - ששנים חשבה שמת או שנאסר ונעלמו עקבותיו - למעשה חי, ועומד בראש ארגון פשע אלים ואכזרי. בד בבד אח נוסף שלה מסתבך בצרות, והיא נאלצת לגייס את עזרת אחיה הפושע כדי להציל את האח המסובך.

סדרה לחזור אליה

דקסטר

משודר: יס+

זמן עלייה: 2006

מספר עונות: 8

מספר פרקים: 96

דקסטר מורגן (מייקל סי הול) הוא מומחה לזיהוי כתמי דם במשטרת מיאמי. כלפי חוץ הוא נראה נורמטיבי לחלוטין אבל בשטח הוא רוצח סדרתי, שטופח לכך על ידי אביו. לדרמה יש מספר עונות וסדרות המשך, בכולן דקסטר מנסה להתמודד עם איזון הצדדים שבו - שוטר ורוצח.