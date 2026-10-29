שכר בכירים | פאלו אלטו נתנה למנהלים של בורסת תל אביב יופי של בנצ'מארק
אם יש צד אפל אחד להצטרפותה של ענקית הסייבר פאלו אלטו לבורסה המקומית, זה שכרו העצום של המנכ"ל ניקש ארורה. הוא השתכר 80.3 מיליון דולר בשנה אחת. בתרגום לשקלים: 250 מיליון שקל. בתרגום לימי עבודה: מיליון שקל ליום.
רוב השכר בתגמול הוני, כלומר מניות, ואפשר גם לטעון במידה רבה של צדק ששכרו דומה לשכר של מנהלי ענקיות הטכנולוגיה בעולם. טים קוק למשל, מנכ"ל אפל שפרש לאחרונה, הרוויח בשנה שעברה 74 מיליון דולר, סטיה נאדלה מנכ"ל מיקרוסופט הרוויח כמעט 91 מיליון דולר, והם אפילו לא היו שיאני השכר בוול סטריט.
ובכל זאת, אפשר גם לתהות בקול אם יש אדם בעולם שמצדיק עלות שכר כה גבוהה על עבודתו. בתי הקברות כידוע מלאים באנשים שאין להם תחליף.
בעבר שכרם של מנהלי החברות לא היה חשוף. בישראל ובעולם החלו לפרסם את שיאני השכר בחברות הציבוריות לפני שנים, מתוך תקווה שאור השמש יחטא וייצור אפקט בושה שיוביל אותם לקצת צניעות.
במחלקת המידע והמחקר של הכנסת ציינו ב-2006 כי יש מי שחושבים שתגובת הציבור והתקשורת יובילו ל"השפעה מרסנת" על גובה השכר, אך מיד הוסיפו כי במדינות אחרות בעולם, בהן ארה"ב, המהלך "הביא בסיכומו של דבר דווקא להגדלת השכר של מנהלים בכירים רבים"; ובבריטניה החברות הצליחו לעקוף את החוק.
אלא שכרגיל, הפוליטיקאים מחוקקים בלי להבין למה הם עלולים לגרום. גם במקרה הזה התוצאה הייתה הפוכה לגמרי. מאז פרסום חמשת מקבלי השכר בבורסה, עלות השכר של המנהלים הבכירים בבורסה המקומית רק זינקה. המנהלים הסתכלו ימינה ושמאלה, ראו את השכר הגבוה של האחרים - והתיישרו כלפי מעלה.
הצטרפותה של פאלו אלטו לבורסה בת"א הציבה רף חדש למנהלים בחברות הציבוריות בישראל. ימים יגידו אם היא גם תוביל להגדלה נוספת של תיאבון המנהלים לנסות ולשדרג את שכרם עוד יותר, כשהם יסבירו בהודעות למשקיעים כי ממוצע השכר (שכולל כמובן את פאלו אלטו) גבוה משמעותית מהשכר שלהם.
נתנאל אריאל
מדיניות מוניטרית | הפד החליט לקבל פחות החלטות
שמונה פעמים בשנה עוצרים המשקיעים את נשימתם וממתינים להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב. החל מהשנה הבאה, הם יצטרכו לעשות זאת קצת פחות. יו"ר הפד קווין וורש הודיע השבוע על שינוי מפתיע: מספר החלטות הריבית השנתיות יפחת משמונה לשבע ב־2027, ובהמשך לשש בלבד ב־2028.
למעשה, הפד לא מתכוון לצמצם את מספר הישיבות, אלא לשנות את ייעודן. אחת בשנה הבאה, ושתיים ב־2028, יוקדשו לדיונים אסטרטגיים ארוכי טווח, ללא הצבעה על הריבית או פרסום הודעת מדיניות. ההיגיון הוא לאפשר לבכירי הבנק להקדיש זמן לשאלות הגדולות של המדיניות המוניטרית, במקום רק לנתוני האינפלציה והתעסוקה האחרונים.
אבל לשינוי עשויות להיות גם השלכות על השווקים. המשמעות של פחות מועדים קבועים להחלטות ריבית היא מרווחים ארוכים יותר בין הזדמנויות לשנות מדיניות. אם תתרחש תפנית חדה באינפלציה או בשוק העבודה, הפד עשוי להידרש להמתין זמן ממושך יותר להחלטה הבאה. אומנם הוא רשאי לכנס ישיבות חירום, כפי שעשה עם פרוץ מגפת הקורונה, אך מדובר בצעד חריג.
מנגד, השינוי עשוי לאפשר לבנק לקבל החלטות על בסיס תמונה כלכלית רחבה יותר, ולא בתגובה לכל נתון חדש. עבור המשקיעים, המשמעות היא שכל החלטת ריבית עשויה לקבל משקל גדול יותר.
כך, דווקא בעידן שבו השווקים מגיבים כמעט בזמן אמת לכל נתון כלכלי, הפד מבקש להקדיש פחות ישיבות לשאלה מה לעשות מיידית, ויותר זמן לשאלה כיצד נכון לנהל מדיניות ארוכת טווח.
תומר פדובה
פרסום | אמבפה סיפר בדיחה שעלתה לו מיליונים
כוכב ריאל מדריד קיליאן אמבפה, מהכדורגלנים המרוויחים בעולם, הסתבך השבוע בסערה בסין לאחר שסרטון שבו התייחס בהומור למנהיג הסיני לשעבר מאו דזה דונג הפך לוויראלי. בתוך שעות הודיעו כמה מהמותגים שעבדו עם החלוץ הצרפתי, שחתום על חוזי פרסום בשווי של כ–7 מיליון אירו, על הפסקת שיתוף הפעולה המסחרי.
בראיון לתוכנית הצרפתית The Bridge שהופץ לאחרונה נשאל אמבפה מהו המם המצחיק ביותר שראה על עצמו. הוא סיפר על תמונה שבה פניו הודבקו לגופו של אדם שתיאר כ"בחור כלשהו, אני חושב שהוא דיקטטור סיני". בסרטון הוצגה תמונתו של מאו דזה דונג, מייסד הרפובליקה העממית של סין, שממשיך להיחשב לדמות נערצת במדינה. הבדיחה קשורה לממים שמציגים את אמבפה כדיקטטור, על רקע כוחו והשפעתו בקבוצות שבהן שיחק.
ההומור לא התקבל באהדה בסין. קבוצת Dongpeng, שאמבפה שימש פרזנטור של מותג משקאות הספורט שלה, וענקית החלב Mengniu הודיעו על ניתוק הקשרים איתו. לפי העיתון הצרפתי לה מונד, שווי שני חוזי הפרסום נאמד בכ-50 מיליון יואן, שהם כ-6.7 מיליון אירו. עם זאת, מדובר בשווי ההתקשרויות ולא בהכרח בסכום שאמבפה הפסיד בפועל, כי לא פורסם כמה מהתמורה כבר שולמה לו.
הנזק עלול להיות גדול יותר. פרסומות בכיכובו הוסרו, שידורי משחקים שבהם הוא משתתף הושעו בטלוויזיה הממלכתית הסינית, וגם מותגים בינלאומיים החלו להרחיק אותו מפעילותם במדינה. לפי הערכה שפורסמה בגרדיאן, שיתופי הפעולה המסחריים שלו בשוק הסיני עשויים להגיע לשווי של עד 30 מיליון דולר בשנה.
אמבפה מיהר להתנצל, בשלוש שפות, אבל בשלב זה לא ברור אם די בהתנצלויות להשיב את החוזים שאבדו. המשפט שזרק הפכה לסכסוך יקר מאוד, וכעת השאלה היא אם גם ריאל מדריד - שפרסמה בעצמה התנצלות רשמית - תשלם מחיר על בדיחה שהסינים סירבו להבין.
נבו שפיר
רגע אחד
חקלאי מסדר פרחים לקראת ייבוש בתוך ביתו בקשמיר ההודית, השבוע צילום: שרפאת עלי / צילום: Reuters, Sharafat Ali
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