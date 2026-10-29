פאלו אלטו נתנה למנהלים של בורסת תל אביב יופי של בנצ'מארק

אם יש צד אפל אחד להצטרפותה של ענקית הסייבר פאלו אלטו לבורסה המקומית, זה שכרו העצום של המנכ"ל ניקש ארורה. הוא השתכר 80.3 מיליון דולר בשנה אחת. בתרגום לשקלים: 250 מיליון שקל. בתרגום לימי עבודה: מיליון שקל ליום.

רוב השכר בתגמול הוני, כלומר מניות, ואפשר גם לטעון במידה רבה של צדק ששכרו דומה לשכר של מנהלי ענקיות הטכנולוגיה בעולם. טים קוק למשל, מנכ"ל אפל שפרש לאחרונה, הרוויח בשנה שעברה 74 מיליון דולר, סטיה נאדלה מנכ"ל מיקרוסופט הרוויח כמעט 91 מיליון דולר, והם אפילו לא היו שיאני השכר בוול סטריט.

ובכל זאת, אפשר גם לתהות בקול אם יש אדם בעולם שמצדיק עלות שכר כה גבוהה על עבודתו. בתי הקברות כידוע מלאים באנשים שאין להם תחליף.

בעבר שכרם של מנהלי החברות לא היה חשוף. בישראל ובעולם החלו לפרסם את שיאני השכר בחברות הציבוריות לפני שנים, מתוך תקווה שאור השמש יחטא וייצור אפקט בושה שיוביל אותם לקצת צניעות.

במחלקת המידע והמחקר של הכנסת ציינו ב-2006 כי יש מי שחושבים שתגובת הציבור והתקשורת יובילו ל"השפעה מרסנת" על גובה השכר, אך מיד הוסיפו כי במדינות אחרות בעולם, בהן ארה"ב, המהלך "הביא בסיכומו של דבר דווקא להגדלת השכר של מנהלים בכירים רבים"; ובבריטניה החברות הצליחו לעקוף את החוק.

אלא שכרגיל, הפוליטיקאים מחוקקים בלי להבין למה הם עלולים לגרום. גם במקרה הזה התוצאה הייתה הפוכה לגמרי. מאז פרסום חמשת מקבלי השכר בבורסה, עלות השכר של המנהלים הבכירים בבורסה המקומית רק זינקה. המנהלים הסתכלו ימינה ושמאלה, ראו את השכר הגבוה של האחרים - והתיישרו כלפי מעלה.

הצטרפותה של פאלו אלטו לבורסה בת"א הציבה רף חדש למנהלים בחברות הציבוריות בישראל. ימים יגידו אם היא גם תוביל להגדלה נוספת של תיאבון המנהלים לנסות ולשדרג את שכרם עוד יותר, כשהם יסבירו בהודעות למשקיעים כי ממוצע השכר (שכולל כמובן את פאלו אלטו) גבוה משמעותית מהשכר שלהם.

נתנאל אריאל