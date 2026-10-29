היום נפתחת במונטריאול ועידה שהיתה אמורה להתחיל יחסים היסטוריים בין קנדה לאיחוד האירופי, שבמסגרתם המדינה הצפון אמריקאית תצטרף לארגון העל-לאומי במעמד ייחודי של "חברה שותפה" (Associate Member). מעמד זה היה אמור להיות מגובש במיוחד כדי לסמל יחסים "הדוקים הרבה יותר" מהסכמי סחר חופשי, שיכללו אולי גם תנועה חופשית ולימודים אקדמיים חופשיים ועוד. ראש ממשלת קנדה מארק קרני קיבל את ההזמנה הרשמית מנשיאת הנציבות לפתוח בשיחות על כך במהלך ביקורו בבריסל בחודש שעבר.

● קרני בירך את הצעת האיחוד האירופי ורמז לטראמפ: "המכסים הפכו לנשק"

● שינוי היסטורי: האיחוד האירופי מציע לקנדה להצטרף כ"חברה מיוחדת"

אבל בסופו של דבר, אין כלל דיון על הנושא. טיוטה של הודעת הסיכום הצפויה של המפגש מדברת רק על "שותפות הולכת וגוברת בין קנדה לאיחוד האירופי, שאינה מתבטאת בחברות מלאה בארגון". הניסוח הזהיר הזה מסתיר חילוקי דעות עזים שפרצו בתוך האיחוד האירופי אחרי שנשיאת הנציבות אורסולה פון דר ליין הושיטה לקנדה באופן פומבי את ההזמנה הרשמית. במקום הגדרה רשמית של "חברה שותפה", הטקסט הסופי מדבר בדיפלומטיות על "מאמץ משותף ושיתוף פעולה למען המטרות המשותפות שלנו - שגשוג, ביטחון כלכלי ועצמאות אסטרטגית".

הנסיגה, בין אם זמנית או מוחלטת, היא תוצאה של לחיצה על הברקסים מצד גרמניה, לפי הדיווחים בתקשורת האירופית ביממה האחרונה. הגרמנים לא רצו להשתמש במונח המחייב Associate Member, לפני שהדבר מוגדר בדיוק. בעבר הנושא עלה כאפשרות לצירוף אוקראינה לגוש, אבל קנדה היא מקרה מסובך הרבה יותר, שבו יש אינטרסים הכרוכים בסחר, תנועת אנשים וביטחון. לפי הדלפות מבריסל, הגרמנים רוצים לשמור את המונח ל"מדינות שבדרך", כאלו הצריכות לעבור רפורמות כדי להצטרף בסופו של דבר למועדון שבו חברות 27 מדינות. התוצאה של הדיון הזה היא בלימה של הדיבורים הרמים של פון דר ליין, נכון לעכשיו.

"המגעים לגבי הצטרפות כחברה שותפה יתקיימו בעתיד"

היחסים בין אירופה לקנדה התהדקו בעיקר בשל מלחמת המכסים והמאבק מול ארה"ב מאז בחירתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לכהונה נוספת. לקנדה ישנם משאבי טבע, אנרגיה וטכנולוגיה שאין לאיחוד האירופי; מנגד, קנדה מחפשת לגוון את היצוא שלה, שכיום מופנה רובו ככולו לשוק האמריקאי, מה שמעניק לטראמפ מנוף לחץ על הממשלה הקנדית ומשמש אותו לנסות ולהסכים לפשרות כלכליות. קנדה גם מעוניינת ליהנות מהבום הכלכלי כעת באירופה, כאשר מדינות רבות מצטיידות במהירות במערכות נשק וצבא.

ראש הממשלה הקנדי קרני נחשב לארכיטקט של היחסים החדשים והמשודרגים. הוא ניסה בימים האחרונים לצייר את חוסר ההסכמה באור חיובי, ואמר כי המגעים לגבי הצטרפות כחברה שותפה יתקיימו בעתיד, גם אם לא השבוע. "החדשות הטובות הן שלא משנה אם אנחנו משתמשים בביטוי כזה או אחר, אלא השינוי שהדבר יעשה לחייהם של הקנדים".