הלגונה הכחולה בדרך לבורסה, וזו הולכת להיות הנפקה לא שגרתית

אחת מאטרקציות התיירות המפורסמות בעולם מתכוננת להגיע לבורסה, אבל עם סיכון עסקי יוצא דופן: הר געש פעיל. הלגונה הכחולה (Blue Lagoon), אתר הספא הגיאותרמי המפורסם באיסלנד, מתכננת להנפיק את מניותיה בבורסת נאסד"ק איסלנד כבר בנובמבר, לאחר שבעלי המניות אישרו ביום שישי את המהלך, כך לפי דיווח בבלומברג ובהסתמך על הודעת החברה.

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הלגונה הכחולה, המפורסמת בזכות מי הטורקיז החמים שלה והנוף הגעשי המקיף אותה, הפכה לאחד מסמליה של תעשיית התיירות האיסלנדית. אלא שהמיקום שהפך אותה לאטרקציה עולמית הוא גם מקור הסיכון הגדול ביותר שלה. האתר שוכן בחצי האי רייקיאנס, באזור שסבל בשנים האחרונות מהתפרצויות געשיות חוזרות ונשנות.

החברה כבר תכננה הנפקה ב-2022, אך ההתפרצויות שיבשו את התוכניות. האתר נאלץ להיסגר מעת לעת, ובסביבתו הוקמו סוללות עפר שנועדו להגן עליו מפני זרמי לבה.

דרכי הגישה לאתר התיירות Blue Lagoon לאחר התפרצות געשית, אוגוסט 2024 / צילום: ap, Marco di Marco

התפרצות געשית שהחלה בחצי האי רייקיאנס באיסלנד, בקרבת אתר התיירות Blue Lagoon / צילום: ap, Marco di Marco

למרות האתגרים, התוצאות הכספיות מצביעות על התאוששות משמעותית. הכנסות הקבוצה ב-2025 הסתכמו בכ-156 מיליון אירו, עלייה של כ-36% לעומת השנה הקודמת. הרווח התפעולי לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EBITDA) הגיע ל-29.4 מיליון אירו, לעומת 9.6 מיליון אירו ב-2024. לצד אתר הספא, הקבוצה מפעילה גם מלונות יוקרה, מסעדות ופעילות בתחום מוצרי הטיפוח.

במקביל להנפקה, אישרו בעלי המניות תוכנית אופציות לכ-700 עובדים קבועים, שתאפשר להם לרכוש מניות בשווי מצטבר של עד כ-61,600 דולר לעובד לאורך חמש שנים, בכפוף לאישור רשויות המס.

השווי המבוקש בהנפקה טרם פורסם. עבור המשקיעים, השאלה תהיה לא רק כמה תיירים ימשיכו להגיע ללגונה הכחולה, אלא גם כיצד מתמחרים חברה שהטבע עלול להשבית את פעילותה כמעט בכל רגע.