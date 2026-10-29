הבטיחו להם את מסע חייהם.

תמורת 100 אלף דולר בלבד נוסעי האודיסי, ספינת תענוגות באורך של כ־196 מטרים, יוכלו לרכוש תאים ולצאת למסע מסביב לעולם שציפו כי יימשך שנים. כעת רבים מהם מוצאים את עצמם תקועים בעיר נמל בקמבודיה, לאחר שהחברה שבבעלותה הספינה הפסיקה את המסע בפתאומיות, בטענה שמחירי הדלק זינקו.

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האודיסי שבבעלות חברת Villa Vie Residences מפלורידה, יצאה להפלגתה הראשונה מבלפסט שבצפון אירלנד באוקטובר 2024 ועגנה ביותר מ־60 מדינות. הנוסעים, שרבים מהם הם גמלאים אמריקאים ועובדים מרחוק, נהנו מבריכת שחייה, מגרש פיקלבול, אולם תיאטרון, כמה ברים וחדר כושר שהציע שיעורי יוגה ופעילויות נוספות. בין 150 אנשי הצוות היו גם רופא ושתי אחיות.

בעקבות העימות עם איראן זינקו מחירי הדלק לאוניות, והאודיסי התקשתה לעמוד בעלויות ולעיתים אף להשיג כמות מספקת של דלק, כך סיפר קברניט הספינה בסרט תיעודי גרמני ששודר באוגוסט.

ואז, ביום שני בבוקר, הנוסעים התעוררו להודעה מקאתי ויאלבה, מנכ"לית Villa Vie.

"למרבה הצער, לא הצלחנו להשיג את הדלק הדרוש להמשך הפעילות", נכתב בהודעה, לפי פוסט בבלוג של רנדי קסינגהם, נוסע שכתב על החיים באודיסי. "כתוצאה מכך, האודיסי תושבת זמנית מפעילות כבר היום אחר הצהריים".

בהודעה נמסר לנוסעים כי עליהם לעזוב את הספינה עד השעה 14:00 בסיהנוקוויל, עיר נמל בקמבודיה, הידועה בתעשיית ההימורים וההונאות המקוונות שלה.

לונג דימאנש, סגן מושל המחוז שבו שוכנת סיהנוקוויל, מסר בהצהרה כי "ההוראה לרדת מהספינה בהתראה כה קצרה הותירה גמלאים ועובדים רבים למעשה ללא קורת גג, במרחק אלפי קילומטרים ממדינות מוצאם". הוא הוסיף כי חלק מ־203 הנוסעים כבר טסו בחזרה לארצותיהם, אך אחרים עדיין שוהים בעיר.

חברת Villa Vie וקסינגהם לא השיבו לבקשות תגובה ביום רביעי. לא ניתן היה להשיג את תגובתם של מנכ"לית החברה, ויאלבה, ושל מייסד החברה והיו"ר הפעיל שלה, מיקאל פטרסון.

15 עד 20 שנות הפלגה לפחות

יוהאן בודין, נגר יליד שוודיה שהתגורר על האודיסי עם בת זוגו האמריקאית, לאנט קאנן, פרסם ביוטיוב עדכונים שוטפים על השנתיים שבהן חיו השניים על הספינה.

בני הזוג, בשנות ה־50 לחייהם, סיפרו בסרטונים כי מכרו את חברת השכרת הרכב שלהם באי מאווי שבהוואי ורכשו תמורת 100 אלף דולר תא בשטח של כ־13.4 מ"ר באודיסי. בהמשך עלה מחיר התאים שחברת Villa Vie שיווקה כ"מגורי קבע".

לדברי בודין וקאנן, דמי תחזוקה חודשיים בסך 3,500 דולר כיסו את השירותים על הספינה, ובהם שלוש ארוחות ביום, שירותי כביסה פעמיים בשבוע, אינטרנט אלחוטי, ניקיון התא ושני משקאות אלכוהוליים בארוחות הצהריים והערב.

"אז אנחנו מוציאים הרבה פחות כסף ממה שהוצאנו במאווי", אמרה קאנן בחיוך בסרטון שפורסם בפברואר, כשבר האודיסי נראה ברקע.

בודין סיפר כי Villa Vie הבטיחה לנוסעים שרכשו מגורי קבע על האודיסי 15 עד 20 שנות הפלגה לפחות. נוסעים אחרים רכשו תאים לתקופות קצרות יותר.

אלא שהחיים על הספינה לא תמיד התנהלו על מי מנוחות. יציאתה הראשונה מבלפסט התעכבה בכמה חודשים בשל עבודות תיקון בספינה. אף שבשנת 2024 החברה Villa Vie הודיעה כי 85% מהתאים באודיסי כבר נמכרו, כמה נוסעים ציינו בפוסטים ברשתות החברתיות כי מספר הנוסעים מעולם לא התקרב לתפוסה המרבית של 650 איש.

לאחר מכן מחירי הדלק לאוניות זינקו בעקבות המלחמה. לפי הסרט התיעודי הגרמני, הנוסעים התבקשו לשלם תשלום חד פעמי של 6,000 דולר כדי שההפלגה תוכל להימשך. במקביל החברה Villa Vie העלתה את דמי השירות החודשיים לנוסעים חדשים ל־8,999 דולר עבור תא זוגי, לפי אתר החברה.

החברה מנסה למצוא פתרון אך "אין כל ודאות שתושג תוצאה"

בסרטון שפרסם ביום שלישי סיפר בודין כי החודשיים האחרונים היו מתסכלים, וכי חוסר הוודאות בנוגע לעתיד הספינה יצר מחלוקות בין נוסעי האודיסי. קסינגהם כתב בבלוג שלו "Residential Cruising" כי מספר הנוסעים ירד ל־200, לעומת 350 בשיא.

בהודעה שהחברה Villa Vie פרסמה ביום שלישי הם מסרו כי הוצאות הדלק החודשיות זינקו מ־1,800 דולר לתא לטווח של 6,000 עד 8,000 דולר.

"החברה אינה יכולה פשוט לגלגל על הדיירים התייקרויות בהיקף כזה, והפער שנוצר בין ההוצאות להכנסות מפעיל לחץ כלכלי שאינו מאפשר להמשיך לפעול במתכונת הנוכחית", נמסר מהחברה. החברה עוד ציינה כי היא פועלת בשיתוף עם הדיירים כדי "למצוא פתרונות מגורים זמניים".

החברה הודיעה כי במהלך 60 הימים הקרובים תפעל לפתרון בעיותיה הכספיות, אך הדגישה כי "אין כל ודאות שתושג תוצאה".

בפוסט שפרסם ביום רביעי קסינגהם כתב כי הוא ונוסעים אחרים לא קיבלו מ־Villa Vie כל סיוע במציאת מלונות או במימון השהייה בהם.

"כמה מהם עדיין בהלם, משום שהשקיעו את רוב חסכונותיהם כדי להיות כאן, ועכשיו הם לא יודעים איך או איפה יגורו", כתב.

דובר מחלקת המדינה האמריקאית מסר כי המחלקה פועלת בשיתוף עם הרשויות בקמבודיה כדי לסייע לאזרחים אמריקאים שנפגעו מהמצב.

קסינגהם, שהפליג באודיסי עם אשתו קיט אמר כי למרות חוסר הוודאות והתסכול, בני הזוג אינם מתחרטים על החיים שבחרו לנהל בים.

"הכרנו חברים נהדרים וצברנו זיכרונות מדהימים", כתב בפוסט שפרסם ביום רביעי, "וראינו דברים שאילולא המסע הזה לא היינו זוכים לראות לעולם".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal . לינק לכתבה המקורית באנגלית.