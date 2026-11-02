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אנתרופיק

הפסדי אנתרופיק חצו את רף ה-100 מיליארד הדולר

אנתרופיק עדכנה את המשקיעים בתוצאותיה הכספיות לתשעת החודשים הראשונים של השנה לקראת הנפקה אפשרית, וחשפה כי הכנסותיה מאז תחילת השנה ועד סוף חודש ספטמבר עמדו על 33.2 מיליארד דולר, עלייה של 1,200% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד • ההפסד עלה ביותר מפי ארבעה בתוך שנה

אסף גלעד 17:06
דריו אמודיי, מנכ''ל אנתרופיק / צילום: ap, Jeff Chiu
דריו אמודיי, מנכ''ל אנתרופיק / צילום: ap, Jeff Chiu

חברת אנתרופיק עדכנה את המשקיעים בתוצאותיה הכספיות לתשעת החודשים הראשונים של השנה לקראת הנפקה אפשרית, וחשפה כי הכנסותיה מאז תחילת השנה ועד סוף חודש ספטמבר עמדו על 33.2 מיליארד דולר, עלייה של 1,200% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בכלל השנה שעברה הכניסה אנתרופיק 4.6 מיליארד דולר בלבד.

ההפסד עלה ביותר מפי ארבעה בתוך שנה: אנתרופיק רשמה הפסד נקי של 104 מיליארד דולר בתשעת החודשים הראשונים של השנה, בהשוואה ל-25.1 בתקופה המקבילה ב-2025.

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עוד עדכנה אנתרופיק בתשקיף החדש שפורסם הערב (ב') כי סך ההתחייבויות שלה על רכישות ציוד הון והסכמי שכירות בתחומי חוות השרתים והמעבדים הגרפיים עומדים על 895.4 מיליארד דולר. מנתונים שדלפו בחודש מתוך התשקיף והתייחסו לשנת 2025 לבדה עולה כי אז התחייבה אנתרופיק לסך רכישות של 518 מיליארד דולר - דבר שמעיד על גידול חד במצבת ההתחייבויות של החברה בכ-370 מיליון דולר במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה. במצב זה, יקשה על אנתרופיק לבקש שווי של 2 טריליון דולר - כלומר קצת יותר מכפול מהיקף ההתחייבויות שלה.

בשבוע שעבר נחשף התשקיף שהגישה אנתרופיק לקראת ההנפקה - אך הוא כלל אך ורק התייחסות למחצית הראשונה של השנה. אז דיווחה החברה על הכנסות של 16.29 מיליארד דולר ועל הפסד נקי של 80.7 מיליארד דולר, עלייה ביחס להכנסות של 1.16 מיליארד דולר ולהפסד של 12.9 מיליארד במחצית הראשונה של 2025.

בחודש שעבר הודלפו נתונים מתוך התשקיף השקט שהגישה אנתרופיק שהתייחסו רק לשנת 2025 - אז נטען כי החברה רשמה הפסד נקי של 42 מיליארד דולר, אך מרבית הסכום, כ-34 מיליארד דולר, נבע משינוי חשבונאי בשווי ההתחייבויות שקשורות לגיוסי הון פרטיים, ולא מהוצאה בפועל.