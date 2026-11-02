חברת הבינה המלאכותית פלנטיר , שרוב הכנסותיה מגיעות ממתן שירותי AI לצבאות בעולם, מדווחת הלילה (ב') על הכנסות של 2.31 מיליארד דולר לרבעון השלישי של 2026, לעומת תחזית האנליסטים בוול סטריט שצפו הכנסות של 2.18 מיליארד דולר - צמיחה של 96% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה עומד על 44 סנט, לעומת תחזית של 41 סנט. המניה מטפסת בקרוב ל-2% במסחר המאוחר.

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ההכנסות מהמגזר הממשלתי בארה"ב צמחו ל-953 מיליון דולר, לעומת תחזיות של 861.5 מיליון דולר, כאשר ההכנסות מהשוק האזרחי במדינה עלו ל-984 מיליון דולר, לעומת תחזית של 942.7 מיליון דולר. לפי מרקטוואץ', מדובר בפעם הראשונה שההכנסות מהשוק האזרחי עלו על אלו של השוק הממשלתי.

פלנטיר צופה לרבעון הרביעי של השנה הכנסות שיעמדו על בין 2.659 מיליארד דולר ל-2.653 מיליארד דולר. החברה העלתה גם את תחזית ההכנסות שלה לשנה המלאה לטווח של 8.53 מיליארד דולר ו-8.534 מיליארד דולר.

עלייה של 600% בשנתיים

מניית פלנטיר עלתה בכ-600% במהלך השנתיים האחרונות, אך היא חווה טלטלות חדות בשנה האחרונה. היא ירדה ב-40%, עלתה שוב וכעת רושמת עלייה מזערית של 4% בלבד מאז תחילת השנה - צמיחה מאכזבת ביחס למניית AI מובילה. לשם השוואה, אנבידיה צמחה ב-10% באותה התקופה, מיקרוסופט ב-8%, ה-S&P 500 צמח ב-10%, והנאסד"ק ב-12%.

ביום שישי האחרון, עם הסנטימנט השלילי שנוצר כלפי השוק - לאחר המפולת במניית גוגל ואינטל - ירדה פלנטיר בכ-6.3%. לאחר הדוחות לרבעון השני שפורסמו ב-4 באוגוסט, קפצה פלנטיר ביותר מ-29%.

פלנטיר, המנוהלת על-ידי המנכ"ל ואחד המייסדים אלכס קארפ, מספקת לארגונים ממשלתיים - בעיקר ארגוני מודיעין וצבא - שירות המבוסס על מערכת בינה מלאכותית ונציגים המוצבים באתר הלקוח. בשנים האחרונות עושה פלנטיר מאמץ להתרחב גם לאירופה, למזרח אסיה ולישראל - וכן לשוק המסחרי האזרחי.

אחד ממנועי הצמיחה של פלנטיר, שהושק ב-2023, הוא מערכת בינה מלאכותית ריבונית, המאפשרת לארגונים ממשלתיים ופרטיים להשתמש במודלי שפה וסוכני AI על גבי נתוני הארגון ללא חשש מתלות בחברות מסחריות פרטיות כמו OpenAI או אנתרופיק. המערכת, AIP, מאפשרת לארגונים לתת הרשאות מסוימות למודלים לבצע מטלות מסוימות, במקום לאפשר להם "כניסה חפשית" לארגון ואגב כך לאבד יכולת לאטום דליפת מידע.

קארפ הוא אחד הדוברים הבולטים נגד התלות בחברות כגון אנתרופיק, ובראיונות לתקשורת הוא קרא נגד יצוא נתונים מתוך שרתי הארגון לענקיות ענן ומחשוב חיצוניים, זאת נוסף על התבטאויותיו הפרו-ישראליות.