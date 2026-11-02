בנק ההשקעות גולדמן זאקס איפשר בחודשים האחרונים לעובדיו לפתח לעצמם תוכנות באמצעות קלוד קוד של אנתרופיק או בגיטהאב של מיקרוסופט. העובדים פיתחו לשימוש עצמי כלים למעקב אחר פעולות מסחר, מידול של שינויים בשוק ופוזיציות וכתיבת תוכן במה שמכונה בתעשייה כ"וייב קודינג" (Vibe Coding) - שימוש בפקודות טקסט כדי לפתח מאפס כלי תוכנה.

כעת, מדווח אתר בלומברג, הבנק ביקש מעובדיו להפסיק את השימוש בוייב קודינג, לאחר שבדיקות שערך הניבו חששות לפרודוקטיביות מוגבלת ולסיכונים.

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ההגבלות החדשות תסכלו עובדים רבים על-פי הדיווח בבלומברג, במיוחד לאחר שבחודש יולי האחרון שיבח סמנכ"ל ה-IT בחברה, מרקו ארגנטי, את השימוש בכלי הוייב קודינג על-ידי עובדים שאינם מהנדסים - כמו סוחרים ובנקאים. ארגנטי התגאה אז כיצד עובדים רבים פיתחו עצמאית כלים שמסייעים בעבודתם, שהועברו לבחינה של מהנדסי החברה.

בתגובתם לעיתונות, בגולדמן זאקס הציגו את התקופה שבה אפשרו לעובדים לפתח כלי AI בעצמם כ"תקופת ניסוי שבה אנחנו מעריכים גורמים שונים כולל פריון וניהול סיכונים". בנוסף, לא חלה הגבלה על עובדים במחלקת הדאטה של הבנק.

איסור השימוש בכלי וייב קודינג אינו מפתיע: מחקרים רבים שפורסמו השנה מצאו כי בעוד שכלי הפיתוח המפותחים עצמאית מייעלים את אופן העבודה ולרוב אף מכילים קוד תוכנה תקין - הם מלאים בחולשות אבטחה ופרצות סייבר. על-פי מחקר של Veracode, קוד שנכתב בכלי AI עבר מבחני אבטחת מידע רק ב- 56% מהמקרים. עם זאת, גולדמן זאקס עצמו גם נהנה ממהפכת ה-AI בצד ההכנסות - כשהוא משמש כאחד החתמים הפוטנציאליים בהנפקה המתוכננת של אנתרופיק.

זו לא הפעם הראשונה שהבנק נסוג ממתן האפשרות לשימוש בכלי AI - מוקדם יותר השנה הוא הגביל את השימוש בקלוד לעובדיו בהונג קונג.