אנלייט בהכנסות שיא, ושוב מעלה תחזיות

חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט, הנסחרת במדד תל אביב 35, מדווחת על רבעון שלישי חזק במיוחד, במסגרתו היא מעלה את תחזית ההכנסות השנתית ל-2026 בפעם השנייה ברציפות - לטווח שבין 810 ל-830 מיליון דולר. במקביל, החברה מציגה התרחבות משמעותית בעסקי אספקת האנרגיה שלה בישראל.

הכנסות החברה ברבעון השלישי צמחו ב-40% ביחס לרבעון המקביל והגיעו ל-231 מיליון דולר. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, ההכנסות זינקו ב-49% ל-641 מיליון דולר. בעקבות כך, תחזית ההכנסות השנתית הועלתה ל-810-830 מיליון דולר, עלייה לעומת התחזית שניתנה בתחילת השנה, אשר עמדה על 755-785 מיליון דולר בלבד. כלומר, תקרת התחזית המקורית אף לא מגרדת את רצפת התחזית המעודכנת.

הביצועים המרשימים נתמכים בביקוש אדיר לחשמל זמין וזול, המונע בין היתר ממהפכת הבינה המלאכותית ומצרכי האנרגיה חסרי התקדים של חוות השרתים. מבחינת שורת הרווח, הרווח הנקי עלה במתינות מ-32 מיליון דולר ברבעון המקביל ל-34 מיליון דולר, אולם זאת מאחר שאשתקד נרשמו הכנסות חד-פעמיות ממחזור הלוואה. בנטרול סעיף זה, הרווח הרבעוני זינק ב-72%. בראייה של תשעת החודשים הראשונים של השנה, בנטרול רווחי הון ממכירת צבר פרויקטים ("סאנלייט") בתחילת 2025, הרווח הנקי זינק ב-122%.

הכפלת פעילות הסחר בחשמל בישראל

אחד הנתונים המסקרנים בדוח נוגע להתרחבותה של אנלייט כספקית חשמל בישראל. פעילות הסחר בחשמל יותר מהכפילה את היקפה לעומת אשתקד, ורשמה הכנסות של כ-56 מיליון דולר ברבעון השלישי ו-114 מיליון דולר מתחילת השנה. כ-40% מהכנסות אלו נובעות מחשמל המיוצר במתקני אנלייט עצמה. הגידול מיוחס להרחבת בסיס הלקוחות ולביקושים גבוהים בעונת הקיץ, אם כי באנלייט מציינים שמדובר בפעילות בעלת סיכון נמוך, אשר מתאפיינת בשולי רווח נמוכים בהתאם.

בזירת הפיתוח הגלובלית, אנלייט מעדכנת על אישור חיבור לרשת עבור פרויקט סולארי עצום בווירג'יניה, בהיקף של 600 מגה-וואט סולארי ו-2,000 מגה-וואט-שעה (MWh) אגירה. בנוסף, החברה מרחיבה את אחיזתה בתחום אגירת האנרגיה באירופה, עם הקמת מרכזים בגרמניה, פולין, פינלנד ורומניה, על רקע העלייה במחירי האנרגיה ביבשת לאור חסימת יבוא הגז מרוסיה ומקטר.

במבט קדימה ל-2028, אנלייט מותירה על כנה את יעד ההכנסות השאפתני של למעלה מ-2.2 מיליארד דולר, שיתבסס על הבשלת פרויקטי ענק, בעיקר בארה"ב.

האנליסטים משבחים: "חשיבה עסקית שמייצרת ערך"

"הדוח הוא מפגן עוצמה תפעולי ופיננסי שמבסס את מעמדה של אנלייט בשורה הראשונה של חברות האנרגיה המתחדשת", אומר ליאור וידר, אנליסט ב"מכפיל רווח". לדבריו, מעבר לצמיחה הפנומנלית, מרשים לראות את הניהול המסחרי: "ההחלטה לבטל חוזי רכישת חשמל (PPA) ישנים בארה"ב ולספוג קנס חד-פעמי של 20 מיליון דולר כדי להיחשף למחירי השוק הנוכחיים, שגבוהים בהרבה הודות לביקושים מחוות שרתים, מעידה על חשיבה עסקית שמייצרת ערך רב לבעלי המניות". וידר מוסיף כי ההתרחבות באירופה, כמו בפינלנד עם תשואות פרויקטליות של 19%-21%, מוכיחה ניצול נכון של ירידת מחירי הציוד. "עם קופת מזומנים של כ-420 מיליון דולר ו-86% מהחוב בריבית קבועה, אנלייט מספקת למשקיעים ודאות תזרימית ומאזן מבוצר".

בנימין נדב, אנליסט אנרגיה במנורה, מוסיף: "ההכנסות עקפו את הקונצנזוס, בתמיכת העונתיות החזקה של השוק הישראלי ברבעון השלישי. ברמת המאקרו, ירידת תשואות האג"ח ל-10 שנים בארה"ב, לצד בחירות האמצע וניצחון דמוקרטי אפשרי, עשויה להוות רוח גבית לסקטור, ובמיוחד לצבר הפיתוח בארה"ב".

מנכ"לית אנלייט, עדי לויתן, סיכמה: "אנו מסכמים רבעון נוסף של צמיחה גבוהה וביצועים חזקים עקביים, עם גידול של 38% ב-EBITDA המתואם. באירופה אנו נהנים ממחירי חשמל גבוהים ומרחיבים את פעילות האגירה עם תשואות דו-ספרתיות. בארה"ב, כל חמשת השלבים של קומפלקס Bar-CO, בהיקף של כ-2.4 גיגה-וואט, נמצאים כעת בהקמה לאחר השלמת עסקת המימון הגדולה בתולדות החברה. התוצאות המצוינות ותזרים המזומנים מאפשרים לנו להעלות שוב את התחזית ל-2026".