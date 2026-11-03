פרופיט בוחנת מהלך לא שגרתי: הקמת פעילות גמל

קבוצת הפיננסים פרופיט, שבשליטת אסף בנאי ושלומי אלברג, שוקלת להיכנס לניהול כספי גמל בעצמה ולא להסתפק בהפצת מוצרים של גופים אחרים. המשמעות: פרופיט תתחרה ישירות בגופים שאנשיה משווקים ישירות כיום, ותנהל בעצמה קופות גמל וקרנות השתלמות.

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פרופיט נחשבת לאחת מקבוצות הפיננסים הגדולות בישראל, עם מערך שיווק והפצה של מוצרים פיננסים לצד ניהול אקטיבי של קרנות גידור. היא מפקחת על נכסים (כספים שמנוהלים אצל המוסדיים עבור לקוחותיה) בהיקף של 130 מיליארד שקל. כניסה לתחום הגמל תהווה קפיצת מדרגה נוספת, שתביא אותה להתחרות עם חברות הביטוח ובתי ההשקעות הגדולים ראש בראש. עם זאת, כניסתה תעלה גם שאלות של ניגוד עניינים ואינטרסים צולבים.

אמנם רוב סוכנויות הביטוח הגדולות בישראל נמצאות כיום בבעלות של חברות הביטוח, אך כאן מדובר על מהלך הפוך, כאשר לראשונה גוף של סוכני ביטוח שרוצה לפתוח גם פעילות של ניהול כספים בעצמו.

תחום הגמל מאופיין בחסמי כניסה גבוהים ובמיעוט שחקנים חדשים. השנה חזרה אליו איילון, לאחר שנים שבהן לא הצטרף לענף גוף משמעותי חדש. איילון גייסה תוך חודשים ספורים 3 מיליארד שקל ובימין אלה בוחנת מיזוג עם פעילות הגמל של אלטשולר שחם, שבעצמו נמצא בתהליך מכירה לחברה האם של איילון, ווישור גלובלטק.

במרץ דווח על השקעת לאומי פרטנרס ושסטוביץ בפרופיט לפי שווי של 670 מיליון שקל אחרי הכסף.

מפרופיט נמסר בתגובה: "האפשרות נבחנת לעומק, אולם בשלב זה טרם התקבלה החלטה בנושא".