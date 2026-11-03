"לא תרצה להסתכן": האם רוסיה יכולה להציל את איראן?

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1עד כמה רוסיה וסין באמת ייחלצו להצלת המשטר באיראן?

שיחת טלפון נדירה שקיים נשיא רוסיה ולדימיר פוטין עם מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מוחסן רזאי, מציפה מחדש את השאלה לגבי עומק המחויבות של מוסקבה ובייג'ינג להישרדות הרפובליקה האסלאמית.

● המדינה המערבית שבה 3 מיליון עובדים מחרימים את ישראל

● רוחות המלחמה חוזרות, אבל הממשלה שוקלת להפסיק את ביטוח הספינות

כפי שדווח ברשת איראן אינטרנשיונל, המזוהה עם האופוזיציה הגולה, השיחה החריגה - שהתרחשה על רקע דיווחים על מגעים מול הממשל האמריקאי - מעידה אמנם על שאיפתה של מוסקבה לשמור על השפעה בטהרן, אך אנליסטים שהתראיינו לכתבה מבהירים כי היא אינה מהווה ערובה להתערבות רוסית או סינית במקרה של איום קיומי על המשטר.

למרות שרוסיה ואיראן הדקו את שיתוף הפעולה הביטחוני והמודיעיני ביניהן, המומחים מדגישים כי התמיכה של מוסקבה מוגבלת. רוסיה נהנית מהסחת תשומת הלב והמשאבים האמריקאיים מאוקראינה למזרח התיכון, אך תסייע לטהרן רק כל עוד הדבר אינו מסכן אותה בעימות ישיר מול וושינגטון. במקביל, גם סין, שרוכשת את מרבית הנפט האיראני, נערכת לתרחישים חמורים, ואף נחשף כי דיפלומטים סינים בטהרן נערכו לאפשרות של קריסת המשטר במהלך גל המחאות.

האם רוסיה וסין יפקירו את טהרן ברגע האמת? על כך בכתבה המלאה.

מאת נגאר מוג'תהדי, מתוך איראן אינטרנשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.

2בעלות הברית של ארה"ב במפרץ נערכות לגל תקיפות באיראן

מדינות המפרץ הפרסי נכנסו למצב הכוננות הגבוה ביותר ונערכות באופן פעיל לאפשרות של מתקפה אמריקאית כבדה נגד איראן - ולתגובת נגד איראנית קשה שתפגע בתשתיות האזרחיות והכלכליות שלהן.

כפי שדווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל, ההיערכות כוללת שורה של צעדי חירום בשטח: רשויות החירום באיחוד האמירויות ובערב הסעודית מקיימות תרגולים בנמלי תעופה, הלימודים בבירה ריאד הועברו במתכונת חירום ללמידה מרחוק, וכנסים בינלאומיים גדולים באבו־דאבי נקטעו לאחר שמשתתפים קיבלו הנחיה מממשלותיהם לעזוב מיידית את האזור. במקביל, שגרירויות אירופיות הוציאו אזהרות מסע דחופות מפני הידרדרות מהירה במצב הביטחוני.

ההכנות הקדחתניות הללו מגיעות על רקע החשש כי איראן, שמודעת לנחיתותה הצבאית מול ארה"ב וישראל, תחליט להסלים את המצב במהירות על ידי פגיעה במטרות רכות ופגיעות אצל שכנותיה במפרץ.

האם וושינגטון וטהרן בדרך לעימות ישיר שיצית את המזרח התיכון? על כך בכתבה המלאה.

מאת סאמר סעיד, בנואה פוקון, ענת פלד ואלכסנדר וורד, מתוך The Wall Street Journal. לקריאת הכתבה המלאה.

3הניתוח שמסביר מדוע האופוזיציה מבוששת לשלב ערבים בממשלה

בעוד הציבור הישראלי עוקב מקרוב אחר תוצאות הבחירות, בוושינגטון פוסט מצביעים על הדילמה המרכזית שממשיכה לשתק את המערכת הפוליטית בישראל: חוסר הנכונות של מנהיגי המרכז-שמאל לשתף פעולה באופן מלא עם המפלגות הערביות.

לפי הפרשנות המוצגת בכתבה, הססנות זו נובעת מחשש עמוק של מנהיגי המרכז מביקורת מימין ומפחד מפני תגובת נגד ציבורית. עם זאת, סקרים ונתונים שמובאים בדיווח מצביעים על פער בין חששות הפוליטיקאים לבין הציבור: מרבית מצביעי האופוזיציה מוכנים כיום לקבל שותפות או תמיכה מבחוץ של הסיעות הערביות, ובלבד שיושג מהפך שלטוני. בעיתון מציינים כי הזינוק בשיעור ההצבעה בחברה הערבית מעניק לה כוח חסר תקדים, אך מותיר את ישראל בפני שאלה פונדמנטלית לגבי משמעות שילובם של אזרחים ערבים בשלטון במדינה יהודית.

הדיווח מדגיש כי בעוד הימין הישראלי מצליח לקבע את המסגור שלפיו שותפות עם ערבים אינה לגיטימית, האופוזיציה נלכדת במלכודת שהציב לה נתניהו.

האם האופוזיציה תעז לשבור את "הטאבו" הפוליטי בדרך לממשלה? על כך בכתבה המלאה.

מאת ג'רי שי, מתוך הוושינגטון פוסט. לקריאת הכתבה המלאה.