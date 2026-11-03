לקראת עומסים משמעותיים: חברת החשמל מודיעה היום (ג') כי מקטעים בנתיבי איילון צפויים להיחסם לשעות רבות במהלך סוף השבוע הקרוב. בתוך כך, איילון לכיוון צפון יחסם לשני הכיוונים ממחלף גלילות מזרח עד מחלף שבעת הכוכבים, ולכיוון צפון החסימות יהיו לשני הכיוונים ממחלף המעפילים ועד למחלף גלילות מזרח. החסימות יחלו ביום חמישי הקרוב מ-23:30 עד 16:00 בצהריים, ובהמשך במוצאי השבת מ-23:00 ועד יום ראשון. למעשה, כל היוצאים מתל אביב לא יוכלו להמשיך לנסוע ברציפות על איילון בזמן החסימות, וגם הנכנסים לעיר יושפעו.

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ברקע, במסגרת פרויקט לפיתוח ושדרוג רשת החשמל בשרון ובגוש דן, תבצע חברת החשמל עבודות תשתית להחלפת כבלי חשמל החוצים את נתיבי איילון ומסילת הרכבת. מלבד כביש 20 (נתיבי איילון), גם דרכי הגישה אל האזור יחסמו: בתוך כך, יחסמו רמפת הכניסה מכביש 5 לכיוון צפון, רמפת הכניסה ממחלף שבעת הכוכבים לכיוון דרום, ורמפת הכניסה מכביש 543 במחף שפיים מזרח לכיוון דרום. עם זאת, הכניסה ממחלף שבעת הכוכבים לאיילון צפון תישאר פתוחה ובנוסף תנועת כלי הרכב תוסט לצירים מקבילים (כבישים 2,4,5), ומומלץ לנהגים להשתמש ב-WAZE.

מפת החסימות / צילום: חברת החשמל

במקביל, גם ברכבת ישראל צפויים שינויים משמעותיים במהלך סוף השבוע. בתוך כך, רכבות בקו מודיעין רכבות בקו מודיעין מרכז-נהריה (כולל רכבות הלילה שבין חמישי לשישי) תופעלנה במתכונת מפוצלת בין תחנות מודיעין מרכז לת"א סבידור מרכז, ובין הרצליה לנהריה; רכבות בקו באר שבע- נהריה תופעלנה במתכונת מפוצלת בין באר שבע מרכז לת"א סבידור מרכז, ובין הרצליה לנהריה; רכבות בקו אשקלון-בנימינה תופעלנה במתכונת מפוצלת בין אשקלון לת"א סבידור מרכז, ובין הרצליה לבנימינה.

בנוסף, רכבות בקו ירושלים יצחק נבון-הרצליה תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת ת"א סבידור מרכז ולא תעצורנה בתחנות ת"א האוניברסיטה והרצליה; רכבות בקו בית שמש - נתניה תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת ת"א סבידור מרכז ולא תעצורנה בתחנות ת"א האוניברסיטה, הרצליה, בית יהושע ונתניה. יצויין כי רכבת ישראל תפעיל מערך היסעים ללא עלות וכי תנועת הרכבות תחזור לסדרה ביום ראשון בשעה 04:00 בבוקר.