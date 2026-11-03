ברגר קינג מרחיבה את פעילותה בישראל עם שישה סניפים חדשים

רשת ברגר קינג ישראל ממשיכה בתוכנית ההתרחבות שלה ומקדמת הקמה של שישה סניפים חדשים ברחבי הארץ, בהשקעה של מיליוני שקלים בכל סניף. המהלך, שמובילה מנכ"לית הרשת דנה טוכנר, מתמקד בפתיחת סניפים במרכזים מסחריים שכונתיים, באזורי מגורים מתפתחים ובצירי תנועה מרכזיים. במקביל, הרשת כבר מקדמת פתיחת סניפים נוספים במהלך 2027.

ששת הסניפים החדשים ייפתחו באור יהודה, במרכז המסחרי צים סנטר; בקריית חיים, ברחוב אח"י אילת; בראש העין, ברחוב הרב שלום שבזי בשכונה C; בנתניה, במרכז המסחרי אמיתי הסמוך לכביש החוף; בשדה בוקר, במרכז מסחרי לצד תחנת דלק; וברמלה, בשכונת נאות שמיר. הסניפים ישתרעו על שטחים של כ-130-160 מ"ר ויכללו בין 20 ל-60 מקומות ישיבה, בהתאם למיקומם.

מדובר בהמשך ישיר לתוכנית שעליה הצהירה טוכנר בראיון לגלובס במאי האחרון. באותה עת מנתה הרשת 18 סניפים בישראל, מהם שישה הפועלים בשבת, וטוכנר הציבה יעד שאפתני של יותר מ-100 סניפים בתוך חמש שנים. לדבריה אז, ההשקעה בהקמת סניף חדש עומדת על כ-2 מיליון שקל, כאשר ב-2027 מתוכננת פתיחתם של 7-10 סניפים נוספים.

הרשת שחזרה בפעם השלישית

ברגר קינג, הנמצאת כיום בשליטת דלק ישראל שמחזיקה בכ-93% ממנה, כבר ידעה עליות ומורדות בשוק הישראלי. בשיא פעילותה, בתחילת שנות ה-2000, הפעילה יותר מ-50 סניפים, אלא שבהמשך אוחדו סניפיה עם רשת בורגראנץ' והמותג נעלם מהשוק המקומי. ניסיון חזרה נוסף באמצע העשור הקודם הסתיים בפריסה מצומצמת, ובתחילת 2022 קיבלה דלק ישראל את הזיכיון והחלה לבנות מחדש את פעילות הרשת.

בראיון לגלובס הסבירה טוכנר כי האסטרטגיה החדשה נשענת בין היתר על הפריסה הרחבה של תחנות הדלק של קבוצת דלק, לצד כניסה למרכזים מסחריים בשכונות מגורים חדשות. "אם אני רוצה להיכנס למרכז מסחרי של שכונה שמוקמת, אני צריכה להתחיל להתחרות על הספוט ארבע-חמש שנים מראש", אמרה אז. "השאיפה שלי היא שהרשת תהיה מתחת לבית של אנשים, בשכונה שלהם או במרכז המסחרי".

ההתרחבות של ברגר קינג מגיעה בתקופה מורכבת עבור שוק המזון המהיר בישראל. רק בשבוע שעבר הגישה זכיינית KFC בישראל, חברת סמארט סרוויס קי אנד קי, בקשה למינוי נאמן זמני במסגרת הליך חדלות פירעון. החברה, המפעילה 12 סניפים, דיווחה על חובות בהיקף של כ-50 מיליון שקל, מהם 37 מיליון שקל לבעלים. בבקשה לבית המשפט תיארה החברה ירידה חדה ברווחיות בעקבות המלחמה, הפגיעה בתיירות וההאטה בצריכה, לצד הוצאות תפעול גבוהות שהמשיכו להכביד עליה. בשנת 2024 לבדה רשמה הזכיינית הפסד של כ-9 מיליון שקל.

למצבה של KFC תרמו גם קשיים בהזרמת הון מצד בעלי המניות, תושבי רוסיה, בעקבות הסנקציות על מוסדות פיננסיים במדינה. במקביל, החברה נאלצה לצמצם כמעט לחלוטין את הפעילות השיווקית שלה, ובחלק מהסניפים אף התקבלו התראות ודרישות פינוי בשל חובות שכירות.

בברגר קינג, מנגד, מבקשים להמשיך להשקיע בהגדלת הפריסה הארצית. "אנחנו משקיעים מיליוני שקלים בפתיחת סניפים חדשים, מרחיבים את הנוכחות שלנו במיקומים אסטרטגיים וממשיכים לפתח את הרשת מתוך ראייה ארוכת טווח", מסרה טוכנר. "ששת הסניפים החדשים הם חלק ממהלך רחב יותר, ובמקביל אנחנו כבר עובדים על פתיחת סניפים נוספים בשנת 2027".