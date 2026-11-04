משקיעי אפל ופלנטיר גילו: החשש מתמחור יתר חזק מתוצאות מצוינות

עונת הדוחות הנוכחית בוול סטריט מעלה שאלות בנוגע לאופן שבו השוק רואה את מהפכת הבינה המלאכותית. אם בשנתיים האחרונות כל אזכור של הבאז-וורדס AI הספיק כדי להטיס מניות למעלה, הרי שהדוחות האחרונים מצביעים על תמונה אחרת לחלוטין. השוק עובר משלב ההבטחות וההתלהבות לשלב המבחן - כמה תשואה יש כאן על ההשקעה, האם יש היתכנות כלכלית ורווחיות בקצה.

● ביל אקמן במכתב אופטימי לעתיד ה־AI: "תחזיות האנליסטים משקפות נתק בולט"

● בזכות ה-AI: ההכנסות של פלנטיר זינקו בכמעט 100% ליותר מ-2 מיליארד דולר ברבעון

ענקיות החומרה מגלות ששרשראות האספקה ומחירי הרכיבים הופכים לצוואר בקבוק, חברות התוכנה מציגות צמיחה מסחררת, לצד כאלו שקורסות, וחברות ענק מנסות לאזן בין שמירה על משמעת פיננסית מול הפחד להישאר מאחור במרוץ החם.

אפל

הדילמה של המנכ"ל

נקודת האור בדוחות של אפל היא שבירת שיאי מכירות באזור סין, שהצביעו על עלייה של 21% ברבעון ו-28% בשנה כולה. הסיבה לכך לפי אנליסטים ברחבי העולם קשורה לביקוש החזק למכשירי הפרימיום של אפל, לצד ההחלטה לעכב עליות מחירים מול המתחרות וואווי ושיאומי.

אלא שגם הבשורה מסין לא הצליחה להסתיר את התמונה הכללית: מנוע הצמיחה של אפל מגמגם. האכזבה נובעת מתמחור מניה גבוה יחסית, שחיקה בשולי הרווח הגולמי בגלל התייקרות שבבי הזיכרון, והאטה בחטיבת השירותים הרווחית - שסופגת לחצים רגולטוריים כבדים ומאבקים משפטיים, דוגמת המהלכים של OpenAI ומפתחות נוספות לעקוף את העמלות בחנות האפליקציות.

נוסף על כך, הרבעון האחרון עמד בסימן חילופי השלטון בחברה: טים קוק סיים את תפקידו כמנכ"ל, ובמקומו נכנס לתפקיד ג'ון טרנוס. אף שהושקו לאחרונה כמה מוצרים מתקדמים שאמורים לשמש מנועי צמיחה, טרנוס נאלץ להתמודד כבר בתחילת דרכו עם הנמכת ציפיות ומימוש רווחים במסחר המאוחר.

הציפיות הגבוהות של וול סטריט מציבות בפני המנכ"ל הנכנס דילמה מורכבת: האם להעלות מחירים ולהסתכן בהאטת קצב שדרוגי המכשירים, בעוד שהחברה מתמודדת גם עם קשיי אספקה וזמני המתנה מתארכים למכשיר המתקפל החדש.

אבל סיפור הבינה המלאכותית של אפל מורכב יותר. מצד אחד, החברה מיצבה את עצמה כשחקנית הזהירה מבין ענקיות הטכנולוגיה: בעוד שמתחרותיה משקיעות עשרות מיליארדי דולרים בשנה בבינה מלאכותית, אפל מעדיפה להפנות את המזומנים לרכישה עצמית של מניות. במובן הזה, היא נתפסת כאי של יציבות.

מצד שני, השמרנות הזו גובה מחיר תחרותי. השקת "Siri AI" נתפסת כאכזבה וכמוצר מיושן לעומת סוכני בינה מלאכותית ומוצרים של המתחרים. ללא יכולות AI טובות, למשתמשים יש פחות סיבות לשדרג מכשירים שמתייקרים, וזה יכול לבוא לרעת אפל.

ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בכירה בחברת Leverage Shares, אמרה לגלובס כי "הסיבה לירידה במניה של אפל אינה חולשה בביקוש למוצריה, אלא החשש מפגיעה ברווחיות דווקא בתקופה שבה הציפיות מהחברה גבוהות במיוחד". לצד התחזית החיובית למכירות, אפל צופה ירידה בשיעור הרווח הגולמי לרמה של 45% עד 46%, לעומת 47.9% ברבעון שחלף וכ-47% שציפו האנליסטים. במקביל, החברה צופה האטה בצמיחת פעילות השירותים ל-8% עד 9%, מתחת לציפיות השוק.

לדבריה, "אפל מתומחרת כמו מניית מקלט בטוח, ובתמחור כזה גם פגיעה מתונה בשולי הרווח עלולה להיות משמעותית יותר מעקיפת תחזיות ההכנסות. השאלה היא אם הביקוש החזק לאייפון יצליח לפצות על התייקרות הרכיבים ועל עלויות הבינה המלאכותית".

מה יהיה בשלב הבא? "אם עלויות הרכיבים ימשיכו לטפס ושולי הרווח יישחקו, יהיה קשה יותר להצדיק את התמחור הגבוה של המניה, גם אם אפל תמשיך לשבור שיאי מכירות. בתרחיש כזה, סביר יותר שנראה דשדוש במניה מאשר מהלך עליות משמעותי נוסף".

פלנטיר

הזינוק החד והחששות בשוק

חששות השוק מתבהרים במיוחד סביב דוחות פלנטיר . המניה זינקה ב-900% כמעט בשלוש שנים, והביאה את החברה לשווי שוק חסר תקדים של מעל 400 מיליארד דולר. הדוח הרבעוני הציג מספרים מעולים; זינוק של 96% בהכנסות ל-2.31 מיליארד דולר, רווחיות משמעותית והישג היסטורי: ההכנסות המסחריות בארה"ב עקפו לראשונה את ההכנסות מהממשל. עם זאת, כשחברה נסחרת במכפילי שווי גבוהים, לא מספיק להיות טובים - צריך להצטיין. כך, למרות העלאת התחזית השנתית, המניה ירדה במסחר המאוחר.

המשקיעים זיהו האטה בקצב הצמיחה הרבעוני - צפי של 15% בלבד ברבעון הבא לעומת 20% ברבעון הקודם. בשוק זיהו בלימה בצבר ההזמנות העתידי, לדוגמה סגירת 212 עסקאות ב-2.9 מיליארד דולר, ירידה לעומת 220 עסקאות בשווי 3.4 מיליארד דולר ברבעון הקודם.

פלנטיר ניצבת בפני אתגרים מבניים. ספקיות מודלים כמו OpenAI ו-Anthropic מאיימות להציע ניתוח דאטה בעלויות נמוכות הרבה יותר, מה שעלול לשחוק את הרווח של פלנטיר. לכל זאת מצטרפים הלחצים באירופה על ביטול חוזים, בשל סוגיות על פרטיות וקשרים צבאיים בחברה, סביב מדינת ישראל.

מניות השבבים

עד כמה השוק ימשיך לרכוש?

כל הצרות הללו מצטרפות למה שקורה בחברות השבבים - אלו שמספקות את תשתית המחשוב. השאלה הגדולה שעולה היא האם ענקיות הטכנולוגיה וענקיות הענן, שצריכות כוח מחשוב משמעותי, ימשיכו לרכוש שבבים באותה הצורה? בחודש האחרון מניית אנבידיה רשמה ירידה של כ-15% ואיבדה מאות מיליארדי דולרים בשווי השוק. המשקיעים מזהים שתזרים המזומנים החופשי של הלקוחות הכי גדולות שלה, כמו מטא, גוגל ואמזון, יורד דרמטית בשל הוצאות ההון. החשש הוא שבשנת 2027, ענקיות הענן ייאלצו לעצור את מסע הרכישות ולקצץ הזמנות שבבים.

במקרה של אינטל , הסיפור יותר מורכב. השוק המסורתי שלה, מחשבי ה-PC, שעדיין אחראי לכמחצית מהכנסותיה, סובל מהתייקרות רכיבים, וזה גורר פספוס בתחזיות. אבל לצד זאת, ישנו ביקוש גובר למעבדי השרתים שלה עבור דאטה-סנטרים, מה שאומר שהיא צריכה להסיט משאבים בייצור במקום לייצר את השבבים המתקדמים שלה, מה שאומר שחטיבת הייצור החיצונית שלה (הפאונדרי) נפגעת כדי למלא את הביקושים לשבבים.

סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר באופנהיימר, אומר לגלובס כי "ההשקעות ב-AI הגיעו להגזמה, וזה התחיל להביא לשריפת מזומנים אפילו בחברות ענק כמו אמזון, מטא וגוגל - וזה לא מה שמצפים מחברות כאלו. מדובר בחברות עם תוכניות חזקות שיודעות לייצר תזרימי מזומנים חריגים, ועכשיו זה נפגע".

לדבריו, "החשש המרכזי הוא שבגלל עליית מחירי התשומות להשקעות בדאטה-סנטרים, ההשקעות בפועל יהיו נמוכות ממה שהשוק מתמחר, ושההייפרסקיילרים לא יעמדו בתוכניות ההשקעה שלהם. מעבר לכך, יש חסמים פיזיים כמו חשמל ובנייה, הם מתקשים להוסיף את התשתיות הנדרשות בקצב המתוכנן, וככל שמתקדמים לאט יותר, שרשרת ההשקעות נדחית".

לדבריו, "התמחור של מניות השבבים היה גבוה במיוחד, הן ביחס לשוק הכללי והן ביחס לרמות התמחור בעצמן. התגובה השלילית לדוחות קשורה ישירות לתמחור שאיתו כל מניה הגיעה לעונת הדוחות - המניות שהיו יקרות יותר ספגו פגיעה קשה יותר. כתוצאה מכך אנחנו רואים רוטציה בשוק ומעבר כספים לאפיקים ששורפים פחות מזומנים, כמו חברות התוכנה. הטרייד התהפך בהשוואה למה שראינו במחצית הראשונה של השנה".

הנפילות החדות אינן מקריות. כשאפל מהססת להשקיע בהוצאות ההון, פלנטיר מתמודדת עם חששות המשקיעים, וענקיות הטכנולוגיה שורפות מזומנים - שוק השבבים מבין שהחגיגה שבה קונים שבבים "בכל מחיר" עלולה להסתיים.

לפי וסצ'ונוק, "זה בדיוק מה שגורם למניות השבבים לאבד גובה. אנחנו לא רואים כרגע ירידה בביקוש, להיפך, רואים תוכניות השקעה אפילו לשנת 2028, אבל המשקיעים מבינים שקצב שריפת המזומנים הנוכחי אינו בר-קיימא, ומצפים שתגיע נורמליזציה של הביקוש. ברגע שזה יקרה, זה יתגלגל ישירות לירידה בהזמנות מחברות השבבים".

עוד אמר, כי "לכך מתווספים צווארי בקבוק בשרשרת האספקה ומחסור ברכיבים כמו שבבי זיכרון, שמוביל לעליית מחירים ומשפיע לרעה על השוק כולו. לצד זאת קיימת גם תחרות גוברת: אנבידיה היא אומנם השחקן המוביל, אבל כולם מנסים להתחרות בה".