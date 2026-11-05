ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מגזין G לפי נתוני הלמ"ס, באיזה מחוז בארץ יש הכי הרבה יערות, חורש ופארקים?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הטריוויה השבועית

לפי נתוני הלמ"ס, באיזה מחוז בארץ יש הכי הרבה יערות, חורשות ופארקים?

לאיזו מועצה אזורית משתייך קיבוץ כפר חרוב, מי הגה את שם הקואופרטיב "אגד" כשנוסד ב-1933 ועל שם מי נקראת הנסיכה זלדה בסדרת משחקי הוידאו של נינטנדו "האגדה של זלדה"? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 09:48
לפי נתוני הלמ''ס, באיזה מחוז בארץ יש הכי הרבה יערות, חורשות ופארקים? / צילום: Shutterstock
לפי נתוני הלמ''ס, באיזה מחוז בארץ יש הכי הרבה יערות, חורשות ופארקים? / צילום: Shutterstock

לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מרתון טבריה הבינלאומי נחשב לאחד הוותיקים בעולם, מתי התקיים המרוץ הראשון?
2. באיזה מפעל בישראל (שנודע לימים גם בייצור סירים וכלי בישול) פותחו ויוצרו מרגמות ותותחים מתקדמים עבור צה"ל?
3. מי שיחק בתפקיד פרופסור אקסבייר בסדרת סרטי "אקס-מן"?
4. מי הגה את שם הקואופרטיב "אגד" כשנוסד ב-1933?
5. באיזו עיר באיטליה החל והתפתח מרכז הכובד של אמנות הרנסאנס במאה ה-15?
6. ולאיזו עיר הוא עבר במאה ה-16?
7. איזה משמונת כוכבי הלכת הוא הרחוק ביותר מהשמש?
8. מה הקשר בין אהרון קציר, וולטר, אברהם אבן עזרא ואילן רמון?
9. באיזו מערכת בגוף האדם (בוגר) יש יותר עצמות - בגולגולת או בעמוד השדרה?
10. איך נקראים משחקי שחמט מהירים, בהם לכל שחקן יש דקה אחת בלבד (או פחות) לכל המשחק?
11. על שם מי נקראת הנסיכה זלדה בסדרת משחקי הוידאו של נינטנדו "האגדה של זלדה"?
12. כיצד נקרא המדד הבורסאי המוכר גם כ"מדד הפחד", האומד את התנודתיות הצפויה במדד S&P 500?
13. לאיזו מועצה אזורית משתייך קיבוץ כפר חרוב?
14. לפי נתוני הלמ"ס והמשרד להגנת הסביבה - באיזה מחוז בישראל מוקדש השטח הגבוה ביותר ליערות, חורשות ופארקים?
15. בשירו של יהונתן גפן "יהיה טוב", מה מקור המילים "עוד נגור זאב עם כבש ונמר ירבץ עם גדי"?

תשובה 1

בשנת 1977

תשובה 2

סולתם

תשובה 3

פטריק סטיוארט (שנפטר בשבוע שעבר)

תשובה 4

חיים נחמן ביאליק

תשובה 5

פירנצה

תשובה 6

רומא

תשובה 7

נפטון

תשובה 8

מכתשים בירח נקראו על שמם

תשובה 9

הגולגולת, בה יש 29 עצמות (כולל עצמות השמע והלשון), לעומת 26 בעמוד השדרה

תשובה 10

שחמט "בולט" (Bullet Chess) 

תשובה 11

על שם זלדה פיצג'רלד, (סופרת ואשתו של הסופר האמריקאי סקוט פיצג'רלד) 

תשובה 12

מדד ה-VIX

תשובה 13

מועצה אזורית גולן 

תשובה 14

מחוז ירושלים

תשובה 15

ספר ישעיהו פרק י"א