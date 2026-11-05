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1. מרתון טבריה הבינלאומי נחשב לאחד הוותיקים בעולם, מתי התקיים המרוץ הראשון?

2. באיזה מפעל בישראל (שנודע לימים גם בייצור סירים וכלי בישול) פותחו ויוצרו מרגמות ותותחים מתקדמים עבור צה"ל?

3. מי שיחק בתפקיד פרופסור אקסבייר בסדרת סרטי "אקס-מן"?

4. מי הגה את שם הקואופרטיב "אגד" כשנוסד ב-1933?

5. באיזו עיר באיטליה החל והתפתח מרכז הכובד של אמנות הרנסאנס במאה ה-15?

6. ולאיזו עיר הוא עבר במאה ה-16?

7. איזה משמונת כוכבי הלכת הוא הרחוק ביותר מהשמש?

8. מה הקשר בין אהרון קציר, וולטר, אברהם אבן עזרא ואילן רמון?

9. באיזו מערכת בגוף האדם (בוגר) יש יותר עצמות - בגולגולת או בעמוד השדרה?

10. איך נקראים משחקי שחמט מהירים, בהם לכל שחקן יש דקה אחת בלבד (או פחות) לכל המשחק?

11. על שם מי נקראת הנסיכה זלדה בסדרת משחקי הוידאו של נינטנדו "האגדה של זלדה"?

12. כיצד נקרא המדד הבורסאי המוכר גם כ"מדד הפחד", האומד את התנודתיות הצפויה במדד S&P 500?

13. לאיזו מועצה אזורית משתייך קיבוץ כפר חרוב?

14. לפי נתוני הלמ"ס והמשרד להגנת הסביבה - באיזה מחוז בישראל מוקדש השטח הגבוה ביותר ליערות, חורשות ופארקים?

15. בשירו של יהונתן גפן "יהיה טוב", מה מקור המילים "עוד נגור זאב עם כבש ונמר ירבץ עם גדי"?