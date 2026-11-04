"עלייה עצומה בבקשות": מספר שיא של ישראלים מנסה לקבל דרכון גרמני

עשרות אלפי ישראלים הגישו בקשה לקבלת אזרחות גרמנית על רקע זינוק היסטורי בשנים האחרונות, ונרשם "זינוק משמעותי" בבקשות אחרי אוקטובר 2023; כך עולה מנתונים שפורסמו לראשונה על ידי הממשלה הפדרלית בגרמניה ומדיווחי התקשורת בגרמניה על התופעה. בהתאם, גם מספר הדרכונים שכבר הונפקו לישראלים מסיבות אלו נמצא בעלייה משמעותית, ועלה ב-60% בשנה שעברה, לעומת השנה שלפניה.

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לפי הנתונים, כ-170 אלף בקשות להשבת אזרחות גרמנית הוגשו לרשויות הגרמניות בשנים האחרונות, כולל בקשות לקבלת אזרחות למי שהדבר נמנע ממנו בשל רדיפות היהודים של המשטר הנאצי. הגרמנים הרחיבו ב-2021 את הזכאות לקבלת אזרחות כך שלא תהיה אפשרית רק למי שהיה אזרח גרמניה בשנים מסוימות, אלא גם למי שהיו בגרמניה בשנים הרלוונטיות ו"נמנעה" מהם אזרחות בשל חוקי המשטר הנאצי. שינוי החוק הביא לעלייה במספר הבקשות, כאשר חלק הארי מהן מגיע מישראל.

"הרוב המכריע של הבקשות מגיע כיום מישראל", אמר הסוציולוג מארק פוקס לעיתון הגרמני "די ולט", שדיווח השבוע על המספרים. "אנו רואים עלייה עצומה בבקשות מישראל החל משנת 2023". העיתון ציין כי סיבה אפשרית היא התקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר 2023 והמלחמה שפרצה בעקבותיה. "ברוב המקרים, מדובר באמצעי ביטחון בעבור הישראלים. עצם קיומה של תוכנית מילוט הוכיח את ערכו לאורך ההיסטוריה היהודית. בשנות ה-30', רוב המדינות לא היו מוכנות לקלוט פליטים יהודים. זיכרון זה עדיין חי וטרי בקרב אנשים רבים", אמר לעיתון.

11,500 דרכונים הוצאו ב-2025

מאז 2023, לפי הנתונים, 45% מהבקשות להשבת אזרחות על בסיס היסטורי הגיעו מישראל וכ-80% מהבקשות להשבת אזרחות על בסיס רדיפת היהודים על ידי הנאצים. הרשויות מתקדמות בקצב מתון יחסית בהנפקת האזרחויות. לפי הנתונים, ב-2025 נרשמה עלייה של 60% במספר הדרכונים שחולקו. 11,500 דרכונים הוצאו ב-2025, בהשוואה לכ-6,900 בשנה הקודמת. מתוך האזרחויות שהושבו ב-2025, 5,924 היו לאזרחים ישראלים, 2,995 לאזרחים אמריקאים, ו-1,508 לאזרחים אירופיים. הנתונים אינם כוללים ישראלים שקיבלו אזרחות גרמנית בשל החיים במדינה.

בנוסף לנהירה הישראלית לדרכונים גרמנים, ישנה מגמה של יהודים בריטים ואמריקאים הזכאים להשבת האזרחות להוציא אותם, בשל ה"ברקזיט" והמצב הכלכלי והחברתי בארה"ב.

בחודשים האחרונים דיווח המגזין "שפיגל" כי חברי מאפיה סינית הצליחו "להתלבש" על הליך הוצאת האזרחות לצאצאי נרדפי הנאצים, וכי הנפקת האזרחויות הושעתה אחרי שתועדו לפחות שישה מקרים בהם חשודים סינים הצליחו לקבל אזרחות גרמנית באמצעות מסמכים מזויפים וקשרים למשפחות ישראליות של צאצאים למשפחות יהודיות מגרמניה שנרדפו על ידי הנאצים. לא ידוע אם הליך הנפקת האזרחויות התחדש, אחרי החקירה בעניין.