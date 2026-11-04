סגן ראש עיריית ת"א: "פרויקט המטרו יבטל חלק גדול משוק בצלאל"

פרויקט המטרו של גוש דן עדיין לא עבר לשלבים המשמעותיים שלו, אך כבר כיום ניתן לראות ברחבי אזור המרכז 30 אתרי עבודה וקידום זמינות, ובשנה הבאה מספר האתרים צפוי לגדול ל־70. אמנם גוש דן נמצא כבר שנים בעבודות בגלל הרכבת הקלה, אך בשנים הקרובות צפויה החמרה: לא מדובר בעוד מאותו דבר, אלא בהרחבה רחבה של האתרים והרחובות שיחסמו.

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אחת הערים שכמובן תספוג את זה ביתר שאת היא תל אביב, אליה צפויים להתנקז שלושת קווי המטרו. התוכניות הנקודתיות עדיין בבנייה, אך מכל אמירה ניתן להבין את משמעות העבודות. כך למשל, אתמול (ג') ענה אסף זמיר סגן ראש עיריית תל אביב בסטורי אינסטגרם שלו לשאלות רבות, ביניהן גם נשאל על שוק בצלאל ועבודות המטרו.

"פרויקט המטרו ככל הנראה יזיז או יבטל חלק גדול משוק בצלאל", אמר זמיר. "כל הבניינים על רחוב קינג ג'ורג', מאלנבי ועד רחוב בית לחם, אלו בניינים ישנים שמיועדים להריסה. על חורבות הבניינים האלו אמור להתפתח מרחב ציבורי שתהיה בו גם תחנה של המטרו". זמיר ציין כי עבודות אלו לא יקרו לפני אמצע 2028, אלא ששם כאמור יפונה חלק מהשוק.

כך או כך, זו רק ההתחלה, גם עבור תושבי תל אביב. עד סוף 2028 צפויים בנת"ע להתקדם עם פינוי התשתיות, לסיים עם המכרזים הגדולים, ולאחר מכן הפרויקט ייכנס בהדרגה לשלב אינפרא 1, שיכלול את העבודות ההנדסיות הכבדות, לרבות חפירה ויציקת היסודות. בנת"ע מעריכים כי ב־2030 נתחיל לראות את העבודות המסיביות.