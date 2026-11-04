חברת הסייבר סנטרה מכריזה על גיוס של 150 מיליון דולר

חברת הסייבר הישראלית סנטרה (Sentra), המפתחת פתרונות לאבטחת מידע ארגוני, הודיעה היום (ד') על השלמת סבב גיוס C בהיקף של 150 מיליון דולר, בהובלת Capital One Ventures. הגיוס מביא את סך ההון שגייסה החברה מאז הקמתה ליותר מ־250 מיליון דולר, ומגיע על רקע התרחבות השימוש בסוכני בינה מלאכותית בארגונים והצורך הגובר בהגנה על המידע שאליו הם נחשפים.

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בחברה מדווחים על צמיחה שנתית של 300%, אך מסרבים לחשוף את שוויה בסבב הנוכחי או את היקף הכנסותיה. לפי נתוני פיצ'בוק (PitchBook), בסבב הגיוס הקודם של סנטרה, שבו היא גייסה 50 מיליון דולר, הוערך שוויה בכ־205 מיליון דולר. בשיחה עם גלובס אומר יואב רגב, מייסד שותף ומנכ"ל סנטרה, כי שווי החברה עלה משמעותית בהשוואה לסבב הקודם, אך בחברה החליטו כאמור שלא לפרסם את הנתון. לדבריו, הגידול בביקוש לפתרונות אבטחת מידע צפוי להאיץ גם את קצב גיוסי ההון בעתיד. "אני מעריך שהגיוס הבא יהיה הרבה יותר קרוב, פשוט כי העולם טס הרבה יותר מהר".

את הסבב הובילה Capital One Ventures, ובין המשקיעים הקיימים בחברה נמנים בסמר ונצ'רס, המשקיע אורן זאב, Partners, Standard Investments, Munich Re Ventures ו־Key1 Capital. במסגרת ההשקעה יצטרף נציג מטעם Capital One לדירקטוריון החברה.

סנטרה הוקמה בשנת 2021 על ידי ארבעה יזמים בעלי רקע בתחום הסייבר: רגב, ששירת במשך כ־25 שנה ביחידה 8200 ובתפקידו האחרון עמד בראש מרכז הסייבר שלה, אסף כוחן, נשיא החברה ומפקד 8200 לשעבר, רון רייטר, סמנכ"ל הטכנולוגיות, שניהל בעבר את מרכז הפיתוח של אורקל בתל אביב ויאיר כהן, סמנכ"ל המוצר, שמילא תפקידים בכירים במיקרוסופט ובדאטהדוג. החברה מעסיקה כיום 130 עובדים, מהם 65 בתל אביב. רגב מתגורר כיום בניו יורק, שאליה עבר כשנה לאחר הקמת החברה כדי להוביל את פעילותה העסקית בשוק האמריקאי.

"הדרך היחידה לנהל את הכאוס היא לשלוט במידע"

סנטרה מפתחת פלטפורמה המאפשרת לארגונים למפות את המידע שהם מחזיקים, לזהות היכן נמצא מידע רגיש ולנהל את הרשאות הגישה אליו. עם התרחבות השימוש בבינה מלאכותית, האתגר נעשה מורכב יותר: סוכני AI מסוגלים כיום לגשת למאגרי מידע, לבצע פעולות במערכות ארגוניות ולקבל החלטות באופן עצמאי, לעיתים תוך שימוש בהרשאות רחבות מכפי שנדרש להם."אם אני צריך לבחור כותרת אחת לסנטרה ולמה הבינה המלאכותית מאיצה את הצמיחה שלנו, היא שהבינה המלאכותית היא בעיית מידע", אומר רגב לגלובס. "אנחנו מדברים על מאות אלפי סוכנים שירוצו בארגונים, על מערכות אוטונומיות שיקבלו החלטות ועל מערכות שהן כמעט לא נשלטות. הדרך היחידה בעיניי לנהל את הכאוס הזה היא קודם כול לשלוט במידע".

המערכת שפיתחה החברה נועדה לזהות מידע רגיש, לצמצם הרשאות גישה עודפות ולזהות פעילות חריגה של סוכני בינה מלאכותית. במקרה הצורך היא מאפשרת גם לשלול הרשאות באופן אוטומטי, כדי למנוע חשיפה של מידע ארגוני.

לדברי החברה, כספי הגיוס ישמשו להרחבת פעילות המחקר והפיתוח, לגיוס עובדים בישראל ובעולם ולהגדלת מערכי המכירות. החברה מתכננת להרחיב את פעילותה באירופה, ובפרט בלונדון, שבה היא מזהה הזדמנויות בשל הרגולציה המחמירה בתחום המידע והביקוש לפתרונות אבטחה. לדברי רגב, הבינה המלאכותית משנה גם את האופן שבו ארגונים מקבלים החלטות על השקעות באבטחת מידע. "הקצב מאלץ ארגונים לאמץ פתרונות גדולים יותר, להגדיל תקציבים ולהאיץ את קבלת ההחלטות", הוא אומר. "יש תחומים שבהם הבינה המלאכותית מחליפה פתרונות קיימים. אצלנו היא דווקא מייצרת צורך גדול יותר, משום שאנחנו מאפשרים לארגונים לאמץ אותה באופן בטוח".