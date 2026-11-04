ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה ענקית העיצוב במהלך קיצוצים נרחב: 22% מהעובדים יושפעו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
קיצוצים

ענקית העיצוב במהלך קיצוצים נרחב: 22% מהעובדים יושפעו

חברת קנבה האוסטרלית הודיעה על ארגון מחדש שישפיע על 1,271 עובדים ברחבי העולם, אך לא פירטה כמה מהם יפוטרו בפועל • המנכ”לית והמייסדת מלאני פרקינס הודתה כי הצמיחה בחברה האטה לראשונה זה עשור • עובדים שיעזבו יקבלו לפחות שישה חודשי שכר

מיטל וייזברג 14:35
קנבה / צילום: Shutterstock
קנבה / צילום: Shutterstock

ענקית העיצוב האוסטרלית קנבה (Canva) הודיעה היום (ד’) על תוכנית קיצוצים וארגון מחדש שתשפיע על 1,271 עובדים, המהווים כ־22% מכוח האדם שלה. המהלך יכלול פיטורים, שינויים בתפקידים והעברת עובדים למיקומים אחרים בחברה. החברה לא פירטה כמה מהעובדים יפוטרו בפועל. השינויים צפויים להשפיע על פעילותה ב־37 מדינות.

רגע לפני הדוחות: נייס מפטרת כ־500 עובדים ברחבי העולם
מעל מיליארד דולר נמחקו בחודשיים: מה הוביל לפיטורים בחברת הרחפנים

בהודעה לעובדים הגדירה המייסדת והמנכ"לית מלאני פרקינס את המהלך כהחלטה הקשה ביותר בתולדות החברה. לדבריה, קנבה מתמודדת עם האטה בצמיחה לראשונה זה עשור, לצד שינויים טכנולוגיים מהירים בענף העיצוב הדיגיטלי. "זו הייתה השנה הקשה ביותר שלנו עד כה", כתבה. "ההצלחה בפרק הראשון שלנו אינה מבטיחה הצלחה בפרק הבא".

קנבה, שהוקמה ב־2013, מפעילה פלטפורמה מקוונת המאפשרת למשתמשים ליצור מצגות, מסמכים, סרטונים ותכנים גרפיים. החברה נחשבת לאחת המתחרות הבולטות של אדובי (Adobe), ובשנים האחרונות הרחיבה את פעילותה בתחום הבינה המלאכותית, בין היתר באמצעות כלים ליצירת תמונות ותכנים באופן אוטומטי.

במסגרת הארגון מחדש תאחד קנבה את חטיבות המוצר, הצמיחה והפלטפורמה לחטיבה אחת, תצמצם שכבות ניהול ותעביר חלק גדול יותר מצוותי המוצר שלה לסידני שבאוסטרליה. לדברי פרקינס, המבנה הארגוני הקיים הפך למורכב מדי והאט את קבלת ההחלטות ואת קצב פיתוח המוצרים. בנוסף, החל מינואר 2027, מרבית העובדים במתכונת היברידית יידרשו להגיע למשרדים כיומיים עד שלושה ימים בשבוע.

לצד הקיצוצים הודיעה החברה כי עובדים שיעזבו במסגרת המהלך יקבלו לפחות שישה חודשי שכר, כולל זכויותיהם על פי חוק, וכן סיוע במציאת עבודה חדשה. בנוסף, קנבה תציע מענקים של 10,000 דולר לעובדים שיעזבו ויבקשו להקים עסקים או לקדם מיזמים קהילתיים. החברה הבהירה כי לא תדרוש אחזקות במיזמים שיוקמו באמצעות המענקים