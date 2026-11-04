ענקית העיצוב במהלך קיצוצים נרחב: 22% מהעובדים יושפעו

ענקית העיצוב האוסטרלית קנבה (Canva) הודיעה היום (ד’) על תוכנית קיצוצים וארגון מחדש שתשפיע על 1,271 עובדים, המהווים כ־22% מכוח האדם שלה. המהלך יכלול פיטורים, שינויים בתפקידים והעברת עובדים למיקומים אחרים בחברה. החברה לא פירטה כמה מהעובדים יפוטרו בפועל. השינויים צפויים להשפיע על פעילותה ב־37 מדינות.

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בהודעה לעובדים הגדירה המייסדת והמנכ"לית מלאני פרקינס את המהלך כהחלטה הקשה ביותר בתולדות החברה. לדבריה, קנבה מתמודדת עם האטה בצמיחה לראשונה זה עשור, לצד שינויים טכנולוגיים מהירים בענף העיצוב הדיגיטלי. "זו הייתה השנה הקשה ביותר שלנו עד כה", כתבה. "ההצלחה בפרק הראשון שלנו אינה מבטיחה הצלחה בפרק הבא".

קנבה, שהוקמה ב־2013, מפעילה פלטפורמה מקוונת המאפשרת למשתמשים ליצור מצגות, מסמכים, סרטונים ותכנים גרפיים. החברה נחשבת לאחת המתחרות הבולטות של אדובי (Adobe), ובשנים האחרונות הרחיבה את פעילותה בתחום הבינה המלאכותית, בין היתר באמצעות כלים ליצירת תמונות ותכנים באופן אוטומטי.

במסגרת הארגון מחדש תאחד קנבה את חטיבות המוצר, הצמיחה והפלטפורמה לחטיבה אחת, תצמצם שכבות ניהול ותעביר חלק גדול יותר מצוותי המוצר שלה לסידני שבאוסטרליה. לדברי פרקינס, המבנה הארגוני הקיים הפך למורכב מדי והאט את קבלת ההחלטות ואת קצב פיתוח המוצרים. בנוסף, החל מינואר 2027, מרבית העובדים במתכונת היברידית יידרשו להגיע למשרדים כיומיים עד שלושה ימים בשבוע.

לצד הקיצוצים הודיעה החברה כי עובדים שיעזבו במסגרת המהלך יקבלו לפחות שישה חודשי שכר, כולל זכויותיהם על פי חוק, וכן סיוע במציאת עבודה חדשה. בנוסף, קנבה תציע מענקים של 10,000 דולר לעובדים שיעזבו ויבקשו להקים עסקים או לקדם מיזמים קהילתיים. החברה הבהירה כי לא תדרוש אחזקות במיזמים שיוקמו באמצעות המענקים