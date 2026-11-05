פאלו אלטו בוחנת רכישה נוספת בישראל בכ־500 מיליון דולר

פאלו אלטו נטוורקס מנהלת מגעים לרכישת הסטארט־אפ הישראלי קלאץ' סקיוריטי תמורת כ־500 מיליון דולר, כך דיווח אתר דה אינפורמיישן.

קלאץ', שהוקמה לפני כשלוש שנים, מפתחת תוכנה המסייעת לחברות לעקוב אחר סיסמאות וקודי אימות שבהם משתמשים סוכני בינה מלאכותית. רכישתה עשויה להרחיב את פעילות פאלו אלטו באבטחת זהויות והרשאות גישה, על רקע הסיכונים הנלווים לשימוש הגובר בסוכנים אוטונומיים. לפי הדיווח, אם תצא לפועל, תהיה זו הרכישה החמישית שעליה תכריז פאלו אלטו השנה.

עוד דווח כי קלאץ' גייסה יותר מ־20 מיליון דולר, בין היתר מהקרנות לייטספיד וסיגנל פייר.

הרכישה האפשרית עשויה להעמיק את פעילות פאלו אלטו בתחום אבטחת הזהויות, לאחר שהשלימה מוקדם יותר השנה את רכישת חברת הסייבר הישראלית סייברארק תמורת כ־25 מיליארד דולר. סייברארק מתמחה בניהול ובהגנה על זהויות והרשאות גישה למערכות ארגוניות, בעוד קלאץ' מתמקדת בזהויות שאינן אנושיות, ובפרט בסיכוני האבטחה הכרוכים בשימוש בסוכני בינה מלאכותית. שילוב הטכנולוגיה של קלאץ' עשוי להרחיב את יכולותיה של פאלו אלטו בתחום זה.

עניין גובר באבטחת סוכני AI

העניין הגובר באבטחת סוכני AI כבר הוביל לשורת רכישות בענף הסייבר. בחודש שעבר רכשה חברת התוכנה הארגונית וורקדיי (Workday) את C1.ai , המתמחה בניהול זהויות של סוכני בינה מלאכותית לצד זהויות של עובדים אנושיים. באוגוסט רכשה חברת אבטחת הזהויות אוקטה (Okta) את פרמיסו סקיוריטי (Permiso Security), וביוני רכשה המתחרה סיילפוינט (SailPoint) את אנטרו סקיוריטי (Entro Security). שתי העסקאות נועדו לחזק את יכולות החברות בניהול ובאבטחה של זהויות המשמשות סוכני בינה מלאכותית.

הביקוש לפתרונות מסוג זה גובר על רקע התרחבות השימוש בסוכני AI בארגונים והחשש מפני ניצול הרשאות גישה לצורך חדירה למערכות או חשיפת מידע רגיש. בניגוד לצ'אטבוטים המשמשים בעיקר למענה על שאלות, סוכנים אוטונומיים מסוגלים לבצע פעולות במערכות ארגוניות, ולכן נדרשים מנגנונים המאפשרים לזהות אותם, לעקוב אחר פעילותם ולהגביל את הגישה שלהם למידע. מפאלו אלטו נמסר לדה אינפורמיישן כי החברה אינה מגיבה לשמועות או לספקולציות. קלאץ' סקיוריטי לא השיבה לבקשת תגובה.