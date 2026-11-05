זינוק של 31% בארבעה חודשים: אלפי דירות מוכנות נותרו ללא קונים

בנייה

מלאי הדירות המוכנות שלא נמכרו גדל ב-31% בארבעה חודשים

מלאי הדירות החדשות שבנייתן הסתיימה וטרם נמכרו עלה מכ-8,000 באפריל לכ-10,500 באוגוסט השנה. מדובר בעלייה של כ-31% בארבעה חודשים. כך עולה מנתונים שהציג עמית גוטליב, יו"ר ארגון הקבלנים והבונים מחוז תל אביב והמרכז, בכנס "נדל"ן אמת" של הארגון באילת.

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זו תוספת של כ-2,500 דירות למלאי הדירות שהושלמה בנייתן ועדיין ממתינות לרוכשים. לפי המצגת שהציג גוטליב, כלל מלאי הדירות החדשות בעלות היתר בנייה שטרם נמכרו, הכולל גם דירות בשלבי בנייה, עמד באוגוסט על כ-85.7 אלף דירות.

***גילוי מלא: הכותב התארח בכנס "נדל"ן אמת" באילת מטעם ארגון הקבלנים והבונים מחוז תל אביב והמרכז.

רישוי

הוגשה בקשה להיתר בנייה להקמת 200 דירות במסלול "מורשה להיתר"

על פי נתוני מינהל התכנון, מדובר באחת הבקשות הגדולות ביותר שהוגשו עד כה במסלול זה

הוגשה בקשה להיתר בנייה להקמת 200 דירות במסלול "מורשה להיתר" בשכונת כרמי גת צפון בקריית גת.

הבקשה הוגשה עבור פרויקט מגורים של קבוצת רחמני בשלושה מגרשים על ידי האדריכל המוסמך יחי אמסילי. מדובר על המבנים תוכננו סביב שטח ציבורי פתוח מרכזי לשילוב שטחים ירוקים ונגישות לרווחת התושבים .

מסלול "מורשה להיתר" מאפשר לאדריכלים מוסמכים להנפיק היתרים באופן עצמאי ללא אישור הוועדה המקומית, במטרה לצמצם בירוקרטיה ולקצר את הליכי הרישוי.

לפי מינהל התכנון, נכון להיום כמעט 7,000 יחידות דיור כבר נמצאות בהליכי רישוי עצמי ברחבי הארץ, ו-420 אדריכלים הוסמכו למסלול, אולם טרם החלה בנייה בהיקף נרחב בהתאם למסלול.

משפט

בקשה לדיון נוסף בעליון בנוגע לאגרות הבנייה בפרויקטי "מחיר למשתכן"

חברת "אופק שלי" והתאחדות הקבלנים בוני הארץ הגישו דרך עורכי הדין מיכאל רוזן ואלון לוונשטיין בקשה לדיון נוסף בפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין אגרות הבניה בפרויקטי "מחיר למשתכן". הבקשה הוגשה בעקבות פסק דין תקדימי מספטמבר 2026 , שבו הפך העליון את החלטת המחוזי וקבע כי יזמים אינם זכאים להחזר מחצית מאגרת הבנייה אלא באישור מפורש לכל פרויקט .

הסכסוך החל בדרישת החברה להנחה באגרות עבור פרויקט בבית שמש. המחוזי קבע ב-2024 כי היא זכאית לכך לפי תכלית התקנות, אך העליון הפך את ההחלטה .

בבקשה נטען כי ההלכת מבוססת על קונסטרוקציה משפטית מאולצת שתביא לתוצאה קשה בשטח, שכן היא שולחת מאות קבלנים לבקש אישורים פרטניים בעוד שעילת התביעה כבר התיישנה לכאורה.

עוד נטען כי המדינה עצמה הודתה שההלכה רלוונטית למאות רבות של פרויקטים ובעלת השלכות רוחב המוערכות במאות מיליוני שקלים. לבסוף נטען כי ההלכה מביאה עמה שני חידושים ברורים: קביעה שהאישור מהווה תנאי סף מהותי שגובר על תכלית החקיקה, וכלל לפיו בכל פעם שנדרש אישור בחקיקת משנה מדובר בתנאי מהותי שאין לוותר עליו וללא צורך לבחון את תכליתו.

מכרזים

מציע יחיד זכה במכרז ברמלה בכ-40% ממחיר השומה

חברת מימושים מגשימים פוטנציאל זכתה במכרז רמ"י למגרש לבניית 102 דירות בעיר רמלה, תמורת כ-16.7 מיליון שקל. הצעתה הייתה היחידה שהוגשה. השומה שקבעה הרשות למגרש עמדה על כ-36.1 מיליון שקל, כך שהצעת החברה היתה כ־40% מהמחיר.

המגרש הוא חלק מתוכנית "מטע הזיתים רמלה" הנמצאת בחלק הדרום מערבי של רמלה מצפון לכביש 431 ומתפרשת על כ-114 דונם. השכונה תכלול בסופו של דבר כ-900 יח"ד וכן שטחי תעסוקה ומסחר לאורך כביש 431.