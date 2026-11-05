איראן שולחת מסר ישיר לאמריקאים: "נהרוג את טראמפ"

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם, מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: השלט בלב טהרן שמתגרה באמריקאים ושוד הנמלים הגדול בבריטניה.

איראן

"נהרוג את טראמפ": המסר הישיר של איראן לבית הלבן

בכיכר אנקלאב שבמרכז טהרן נתלה השבוע שלט ענק, ועליו הבטחה באנגלית: "We will kill Trump". בתמונה נראה נשיא ארה"ב מאחורי סורגים, ראשו מורכן. הכיכר עמוסה בתנועה, ובצומת הראשי חולפים מתחת לשלט מכוניות ואופנועים.

● העיר השנייה בגודלה בבריטניה שוקלת חרם על ישראל

● "לשנות את היחסים עם ישראל": המסר של ואנס אחרי בחירות האמצע

התזמון לא מקרי. השלט נחשף השבוע, אחרי הבחירות לקונגרס, שבהן הרפובליקנים ספגו הפסד מוחץ, ובשבוע שבו איראן מציינת את יום השנה למשבר בני הערובה באיראן ב־1979, שבמהלכו הוחזקו עשרות דיפלומטים ואזרחים אמריקאים כבני ערובה. במסגרת התהלוכה שהתקיימה מול בניין השגרירות האמריקאית לשעבר, אישה נשאה השבוע דיוקן של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי וכרטיס בכתב יד שעליו "Kill Trump" ומפגינות אחרות החזיקו שלטים עם קריקטורות של טראמפ. על אחד נכתב "הסוף" ועל אחר הוזכרה הפצצת בית הספר במינאב, שבה נהרגו 120 ילדים.

באיראן טוענים כי הם עומדים מאחורי "שינוי המשטר באמריקה". חבר פרלמנט שמרני אף אמר שלאיראן הייתה השפעה על התוצאה, וסגן יו"ר הפרלמנט כינה את ההפסדים "רעידות משנה" של תבוסת טראמפ.

שלט בכיכר אנקלאב שבמרכז טהרן / צילום: Reuters, Fatemeh Bahrami

חמינאי עצמו דווקא ניסה לרסן את ההתלהבות: מי שמקווה שהתנהגות ארה"ב תשתנה בעקבות שינויים מפלגתיים, כתב, "טועה בתכלית". ראש צוות המשא ומתן האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, קרא לטראמפ לכבד את הכרעת האמריקאים ואיים שאם יפר את רצון הציבור - "הלא האיראני יוביל לסיוט".

קוריאה הצפונית

הביקור ההיסטורי בקוריאה הצפונית

לראשונה אחרי 23 שנה, הגיע בכיר משוויץ לביקור רשמי בקוריאה הצפונית. איגנציו קאסיס, שר החוץ של שוויץ, שהה בצפון במשך יומיים ונפגש עם שרת החוץ צ'ואה סון הוי ועם ג'ו יונג וון, מזכיר הוועד המרכזי של מפלגת הפועלים השלטת. השיחות עסקו בחידוש הדיאלוג המדיני, בביטחון בחצי האי הקוריאני ובאתגרי ביטחון רחבים יותר באירופה ובאסיה.

סוכנות הידיעות הרשמית KCNA דיווחה על שיחות ב"אווירה ידידותית", בלי פירוט. קאסיס אמר לסוכנות Keystone-ATS שהציע סיוע בקידום דיאלוג להפגת המתיחות באזור ושההצעה נראתה לו כמתקבלת בברכה.

איגנציו קאסיס, שר החוץ של שוויץ / צילום: Reuters, Kyodoo

הביקור נועד גם לסמן את חידוש הנוכחות הדיפלומטית של שוויץ בדיקטטורה. ב־19 באוקטובר שבה שוויץ להפעיל משרד בקוריאה הצפונית, שנסגר לפני 6 שנים, בתקופת הקורונה. היחסים בין המדינות החלו כבר ב־1974 אבל חוו עליות ומורדות לאורך השנים.

מפיונגיאנג המשיך קאסיס לסיאול שבקוריאה הדרומית. הוא נפגש עם יועץ הביטחון הלאומי וי סונג־לק ועם ג'ונג יון-דו, בכיר במשרד החוץ, ותדרך אותו על שיחותיו בצפון. ג'ונג הביע תקווה שהמשרד השוויצרי יסייע לסיאול ליצור קשר עם הצפון. שר החוץ הדרום קוריאני, צ'ו היון, קרא בפגישת G20 באטלנטה לתמוך בדיאלוג בין שתי המדינות.

שוויץ אינה זרה לאזור. מאז 1953 היא מסייעת בפיקוח על שביתת הנשק שעצרה את מלחמת קוריאה, באמצעות הוועדה לפיקוח על המדינות הניטרליות שבסיסה בפאנמונג'ום.

ברזיל

שיא עולם חדש: 53 כרטיסים אדומים במשחק אחד

שופט במשחק כדורגל של קבוצות עד גיל 20 במדינת מינאס ז'ראיס שבברזיל חילק 53 כרטיסים אדומים - שיא עולם חדש. מדובר במשחק הראשון בחצי גמר אליפות המדינה בין אוברלנדיה למאמורה, שנערך ביום ראשון, והידרדר לקטטה המונית. שיא גינס הקודם עמד על 36 כרטיסים אדומים ונקבע בפברואר 2011 במשחק בליגה החמישית בארגנטינה, בין אתלטיקו קלייפול לויקטוריאנו ארנס.

53 כרטיסים אדומים במשחק כדורגל אחד / צילום: Reuters, Ricardo Moraesh

לפי דיווחים בתקשורת הברזילאית, דאבי, שחקן מאמורה, לעג לשחקני אוברלנדיה לאחר שכבש שער, מה שהוביל לקטטה. "בדקה ה־54 של המחצית השנייה פרצה קטטה כללית", אמר השופט. "עקב כל המהומה, הכרזתי על סיום המשחק".

השופט אמר גם כי הוגשה תלונה במשטרה על איומים שהופנו נגדו וכי שחקני מאמורה השחיתו את חדר ההלבשה אחרי המשחק.

בריטניה

שוד הנמלים הגדול

השבוע נחשף כי באמצע אוקטובר התגלה כי נגנבו 5,000 נמלים צרי הראש מקן בשמורת הטבע צ'אדליי נייטון הית' שבדבון שבאנגליה. מדובר במין נדיר ביותר המוגן בחוק, והמקום האחרון באנגליה שבו עדיין חי.

שוד הנמלים הגדול / צילום: ap, Gurinder Osan

המניע עדיין לא ברור. ההערכה היא שמאחורי המהלך עומד הניסיון "להשיב לטבע" את הנמלים לבתי הגידול שבהם חיו בעבר, או שהגנב הוא אספן חרקים. גם אם הכוונה הייתה טובה, מומחים מסבירים שהעברת נמלים דורשת מומחיות והכנת בית חדש, והקן שיועבר לאתר חדש לא צפוי לשרוד.