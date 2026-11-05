לא צריך לרחם על הפוליטיקאים שמצאו את עצמם מחוץ לכנסת

מדי 4 שנים (ולעתים הרבה פחות) צובאים עשרות מובטלים חדשים על לשכות התעסוקה ברחבי הארץ בחיפוש אחר עבודה חדשה. לאחרונה מצבם קשה במיוחד שכן השוק נמצא ב"תעסוקה מלאה" והאבטלה בישראל בשפל.

הכוונה היא כמובן ל-40% מחברי הכנסת, שאחרי 4 שנים שבהן עסקו בעיקר בלצעוק אחד על השני מי גרוע יותר, לאכול במזנוני הכנסת ולנסוע בחינם ברחבי ישראל במכונית עם דלקן מהמדינה, מצאו את עצמם לפתע בלי סידור עבודה ועם עוד חשבונות לשלם.

אז עליות המחירים בישראל מגיעות לאותם חברי כנסת, שלא היו עסוקים בלטפל ביוקר המחיה או אפילו תרמו להמשך הנצחת קרטלים, כמו בתחומי החקלאות והביצים. אך לא באמת צריך לרחם על הפוליטיקאים שמצאו את עצמם מחוץ למשכן. ל-47 המובטלים החדשים יש יתרון גדול על רוב האזרחים. עשרות חברות ממשלתיות או חצי ממשלתיות עם שלל ג'ובים ציבוריים ממתינות לכל אלה שלא הצליחו להיבחר מחדש.

סידור עבודה נוח כזה אפשר למצוא בגופים עם מיליארדי שקלים של כספי ציבור, שאין להם שום הצדקה. אם זה קק"ל, שם למשל כיהן דני עטר כיו"ר; הסוכנות היהודית שבה עברו יו"רים כמו יצחק הרצוג, נתן שרנסקי ואברהם בורג; גופים כמו בית חולים הדסה, שממש השבוע דליה איציק עזבה את תפקיד היו"ר; או רפאל הביטחונית, שיובל שטייניץ מוביל. וזה רק מדגם קטן.

אלה שלא מצליחים להתקבל יכולים להגיע לשלל חברות ציבוריות שישמחו להתהדר בשם מוכר. כך יפעת שאשא-ביטון, יו"ר המשביר ודירקטורית בחברות הנדל"ן מצלאווי ואלרוב, או הרב יצחק לוי שמכהן כדירקטור באל על. מגוון חברות איזוטריות למדי חיפשו ומצאו גנרלים, כמו אינטרקיור עם אהוד ברק, ואפילו נשיא היה לנו: אלקטריאון שגייסה את רובי רבלין אחרי שהיה נשיא המדינה. כך שלא צריך לרחם על פליטי הכנסת.

נתנאל אריאל