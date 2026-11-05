נגמר סבב הממליצים בבית הנשיא: גדי איזנקוט עם 67 ממליצים (ישר!, הדמוקרטים, ישראל ביתנו, ביחד, רע"ם והרשימה המשותפת), שמסתמן כי יקבל את המנדט להרכבת הממשלה. בנימין נתניהו עם 46 ממליצים בלבד (הליכוד, עוצמה יהודית, הציונית הדתית, זהות וש"ס). יהדות התורה נמנעה.

נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כי יטיל את המנדט ביום ראשון.

הנשיא אמר כי "בכוונתי להטיל את המנדט להרכבת ממשלה ביום ראשון הקרוב. תמונת המצב היא כזו שנציגיהן של סיעות המונות 67 חברי כנסת המליצו על יו"ר מפלגת ישר! - גדי איזנקוט ואילו נציגיהן של סיעות המונות 46 חברי כנסת, המליצו על ראש הממשלה ויו"ר מפלגת הליכוד בנימין נתניהו".

"התוצאות של ההתייעצויות - לכאורה ברורות, אך הסמכות המוקנית לי בחוק היא לברר מה היא היכולת להרכיב ממשלה - וזו, אינה לגמרי ברורה לאור פסילות הדדיות בין הגושים ובתוך הגושים עצמם. את היכולת הזו אנסה לברר ישירות במהירות עם חלק ממנהיגי המפלגות, בשיחות אישיות. בכוונתי להטיל את המנדט להרכבת ממשלה ביום ראשון הקרוב. בשיחותיי אלה - אני מתכוון להפוך כל אבן, כדי לנסות להביא להושטת יד לבניית ממשלה יציבה וטובה עבור העם בישראל".