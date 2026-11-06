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02:19 - הגנה האזרחית בסעודיה הוציאה התראה מוקדמת לסכנה באזור נג'ראן, וכעבור זמן קצר עדכנה כי היא חלפה והאירוע הסתיים

00:27 - טראמפ באיום על איראן: "אולי אצטרך להרוס את מה שנותר מהמדינה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אתמול (חמישי) לאפשרות של חידוש התקיפות באיראן, והבהיר כי החלטה בנושא צפויה להתקבל בקרוב. "עכשיו נקבל החלטה בנוגע לאיראן. האם אנחנו רוצים ללכת רחוק יותר ולהבטיח שזה לא יקרה שוב לעולם", אמר הנשיא. "הייתי מעדיף שלא להרוס את מה שנותר מהמדינה, אם זה אפשרי, אבל אולי אצטרך לעשות זאת. אתם תדעו בקרוב מאוד". הוא הוסיף ואמר כי איראן "לא עושה דבר ללא אישור של ארה"ב".

ההתבטאות מגיעה בשעה שארצות הברית ממשיכה בהיערכות הצבאית לקראת אפשרות של חידוש המלחמה, ובמקביל מקיימת מגעים עם איראן בתיווך קטארי. טראמפ בוחן שלוש אפשרויות מרכזיות: חידוש התקיפות הצבאיות, הגעה להסכם עם טהרן או המשך המצור הימי והסנקציות הכלכליות הכבדות, ללא חזרה למלחמה רחבה. לכתבה המלאה

00:08 - הפרלמנט בטורקיה אישר רשמית את הסכם מכה להגנה הדדית עם סעודיה ופקיסטן

23:15 - רה"מ לשעבר אהוד ברק ב"דוח מצב": "נתניהו כמו חיה פצועה והוא עלול לתקוף באיראן כדי לבלום הקמת ממשלה אחרת"

ברק הוסיף טען: "אני יודע לקרוא בין השורות. נתניהו תכנן לעשות פרובוקציה באיראן באמצעות המוסד - מאחורי גבו של הרמטכ"ל"

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20:01 - מוחסן רזאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, לאחר הפגישה עם פוטין: "דנו בהקמת צינורות גז מרוסיה לאיראן, כדי שאיראן גם תוכל להתמודד עם המחסור שלה בגז וגם למכור גז רוסי למדינות שכנות"

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פורסם לראשונה ב-N12