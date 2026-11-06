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בארץ טראמפ על איראן: "אולי אצטרך להרוס את מה שנותר מהמדינה"
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איראן | סיקור שוטף

טראמפ באיום על איראן: "אולי אצטרך להרוס את מה שנותר מהמדינה"

נשיא ארה"ב באיום חריף לקראת ההכרעה על המשך המערכה באיראן: "הייתי מעדיף לא לעשות זאת, אם אפשר. אתם תדעו בקרוב מאוד" • רה"מ לשעבר אהוד ברק: נתניהו תכנן לעשות פרובוקציה באיראן באמצעות המוסד - מאחורי גבו של הרמטכ"ל" • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 06:04
נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ / צילום: ap
נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ / צילום: ap

עדכונים שוטפים

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00:27 - טראמפ באיום על איראן: "אולי אצטרך להרוס את מה שנותר מהמדינה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אתמול (חמישי) לאפשרות של חידוש התקיפות באיראן, והבהיר כי החלטה בנושא צפויה להתקבל בקרוב. "עכשיו נקבל החלטה בנוגע לאיראן. האם אנחנו רוצים ללכת רחוק יותר ולהבטיח שזה לא יקרה שוב לעולם", אמר הנשיא. "הייתי מעדיף שלא להרוס את מה שנותר מהמדינה, אם זה אפשרי, אבל אולי אצטרך לעשות זאת. אתם תדעו בקרוב מאוד". הוא הוסיף ואמר כי איראן "לא עושה דבר ללא אישור של ארה"ב".

ההתבטאות מגיעה בשעה שארצות הברית ממשיכה בהיערכות הצבאית לקראת אפשרות של חידוש המלחמה, ובמקביל מקיימת מגעים עם איראן בתיווך קטארי. טראמפ בוחן שלוש אפשרויות מרכזיות: חידוש התקיפות הצבאיות, הגעה להסכם עם טהרן או המשך המצור הימי והסנקציות הכלכליות הכבדות, ללא חזרה למלחמה רחבה. לכתבה המלאה

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פורסם לראשונה ב-N12