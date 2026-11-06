אינטל התרסקה ב- 42% - האם עסקת הרכישה של קלאסיק בסכנה?

רק ביום שני שעבר הכריזה אינטל על עתיד חדש שעומד בפניה: שליטה בענף התוכנה העולמי למחשוב קוונטי באמצעות רכישתה של קלאסיק (Classiq) הישראלית - בעלת נתח השוק הגדול ביותר בתחום. המשקיעים, עם זאת, לא הראו התלהבות יוצאת דופן מכך, ושכחו מהעסקה מהר מאוד - שלושה ימים לאחר מכן הם הענישו את אינטל על תוצאותיה לרבעון השלישי של השנה - התייקרות מחירי המחשבים האישיים פוגע בערוץ המכירות המסורתי של החברה, שבבים ללפטופים והפיצוץ במפעל בקרית גת הפחיתו את תחזית המכירות לרבעון הבא. אז הגיע גל הירידות הגדול בעקבות החשש מבועת AI - הוצאות יתר של ענקיות השבבים אל מול האופק לרווחיות, שלאחריו החשש מפני רגולציה עודפת של בניית חוות שרתים על ידי מושלים ואנשי ממשל מקומי דמוקרטים בעקבות תוצאות בחירות האמצע בארה"ב.

כך, ירדה מנית אינטל ב-42% מאז סגירת המסחר ביום שלישי שעבר - יום המסחר הראשון לאחר ההודעה על רכישת קלאסיק - ועד היום. בחודש האחרון מחקה אינטל 55% משוויה - חברת השבבים שנשקה לשווי של חצי טריליון דולר בתחילת החודש שעבר, נסחרת כעת בשווי שוק של 277 מיליארד דולר בלבד - זאת על אף שבדוחותיה דווקא סימנה כיוון חיובי: מכירות מעבדי הליבה לשרתי ענן ו- AI עלו ב- 78%, יצרו רווח תפעולי של 3 מיליארד דולר וצמצמו את החשיפה לשוק המחשוב האישי בחברה ל- 49%.

האם העסקה בסכנה?

הירידות הדרמטיות העלו חשש כאילו מחירה של קלאסיק בעסקה - 2.2 מיליארד דולר - עלול להתרסק גם, מאחר והעסקה נסגרה בכלל במניות אינטל. האם עסקת הקוונטום הגדולה ביותר אי פעם נמצאת בסכנה?

בהודעת הרכישה שפרסמה, לא פירטה אינטל כיצד היא תשלם לבעלי המניות של קלאסיק, אך מאוחר יותר, בעת פרסום דוחותיה לרבעון השלישי סיפקה אינטל רמז לבאות. ראשית, פירקה אינטל את העסקה לשני חלקים: 1.9 מיליארד דולר, "בכפוף להתאמות מחיר הרכישה", ועוד 350 מיליון דולר בתלות בעמידה ביעדים שיועברו לבעלי המניות רק במהלך מספר שנים לאחר סגירת העסקה. על פי אינטל, העסקה תיסגר בכלל רק במחצית הראשונה של השנה הבאה - בכפוף לאישורים רגולטוריים ותנאים נוספים, ועם זאת - מסבירה החברה בדיווח לבורסה, כי תנאי המזומן והמניות בכלל לא נקבעו: "יתכן שנבחר להסדיר את מחיר הרכישה במזומן או במניות רגילות של אינטל - טרם השלמנו את ההערכה החשבונאית בנושא".

לגלובס נודע כי החברות סיכמו ביניהן על רכישה במניות של אינטל - ללא מרכיב מזומן בשלב זה - אך הדבר עשוי להשתנות עם הסגירה הרשמית ("קלוזינג") שצפוי להגיע רק בתחילת השנה הבאה, בהתאם להצהרה של אינטל בדוחות. המניות אינן בסכנת התרסקות כיוון שטרם הוקצו לבעלי המניות והדבר עשוי לקרות רק לאחר אירוע הקלוזינג ולהינתן לפי מחיר סגירה ממוצע הסמוך לו. בכל מקרה, אינטל הסכימה להעניק לבעלי המניות תמורה ששווה לסכום שהוסכם: 2.2 מיליארד דולר (לחברה 100 מיליון דולר בקופת המזומנים, מה שמפחית את הסכום ממחיר העסקה הסופי) לאחר סגירת העסקה - כאשר היא צפויה להחליט לפי שיקוליה באותו זמן האם היא מעוניינת לשמר את העסקה במבנה מנייתי או שמא לערב בו מזומן.

לאינטל קופת מזומנים של 54 מיליארד דולר - מהם כ-22 מיליארד במזומנים ועוד פקדונות לטווח קצר בהיקף של 33 מיליארד, ובנוסף היא מחזיקה בקו אשראי של 15 מיליארד דולר, אך היא תידרש להם, ככל הנראה, כדי להגדיל את ההוצאות ההון שלה על בניית מפעלים באוהיו, אריזונה, אורגון, מלזיה וניו מקסיקו ועל צמצום החוב שלה שעומד על כ- 50 מיליארד דולר.