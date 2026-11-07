הטלטלה בשווקים הפילה אפילו את "הקוסם מארץ עוץ"

הוא זכה לכינוי "הקוסם מארץ עוץ", בזכות יכולותיו יוצאות הדופן בשוק ההון, אבל אפילו הקסם של גרג קופי לא הספיק כדי לחמוק מהטלטלה האחרונה בשווקים. קרן הגידור Kirkoswald Capital, שהקים המשקיע האוסטרלי ב־2018, איבדה יותר מ־6% באוקטובר - החודש הגרוע ביותר בתולדותיה, כך לפי דיווח של ביזנס אינסיידר.

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כדי להבין עד כמה מדובר באירוע חריג, מספיק להסתכל על הרקורד של קופי. מאז הקמתה הניבה הקרן תשואה שנתית ממוצעת של כ־17% נטו, וב־2025 לבדה רשמה תשואה של כ־21%. הצלחתה סייעה לה לצמוח לקרן המנהלת נכסים בהיקף של כ־20 מיליארד דולר.

קופי מצליח בינתיים למרות ההפסד, להציג תשואה חיובית של יותר מ־16% מתחילת השנה, אבל הוא לא היחיד שעומד במרכז טלטלה.

קרן Lone Pine של סטיב מנדל, אחד השמות הבולטים בתעשיית קרנות הגידור, מספקת דוגמה דרמטית אפילו יותר. לפי בלומברג, הקרן כבר הציגה השנה תשואה של 44%, אלא שהרווחים נמחקו, ובאוקטובר היא איבדה כ־9% נוספים. בסוף החודש כבר עמדה התשואה שלה מתחילת השנה על כ־7%-, מהביצועים החלשים בקבוצת הקרנות המקבילות לה.

הטלטלה אינה מוגבלת לכמה מנהלים מפורסמים. לפי נתוני גולדמן זאקס שפורסמו ברויטרס, קרנות גידור המתמחות במניות טכנולוגיה איבדו יותר מ־4% ביום חמישי בלבד. התשואה שלהן מתחילת השנה ירדה לכמעט אפס, לאחר שבשיאה ביוני הגיעה ל־24%. על פי הערכות ג’יי.פי מורגן, קרנות הגידור בעולם איבדו בממוצע כ־3% באוקטובר.

המחיר כבר מורגש גם בשוק העבודה של תעשיית קרנות הגידור, שעד לאחרונה התאפיינה בתחרות אגרסיבית על מנהלי השקעות מוכשרים. לפי ביזנס אינסיידר, קרנות קרנות רבות אחרות נפרדו ממנהלים בכירים ומעובדים.

הסבלנות להפסדים מוגבלת

בתעשייה שבה מתחלפים בממוצע כ־20% ממנהלי התיקים מדי שנה בקרנות הפועלות במגוון אסטרטגיות, הסבלנות להפסדים מוגבלת ממילא. כעת, כשהשווקים תנודתיים והרווחים נשחקים, הלחץ על מנהלי ההשקעות גובר.

פול סינגר, מייסד קרן אליוט מנג’מנט, הזהיר כבר בתחילת השנה כי המלחמה על כישרונות בענף הייתה מוגזמת בשל השוק השורי הממושך. "השוק הדובי המשמעותי הבא עשוי להוביל לחשיבה מחודשת ומקיפה על האופן שבו משקיעים מגדירים מצוינות", כתב במכתב למשקיעים.

ולמרות התמונה הקשה, לא כל הקרנות מפסידות. חלקן הצליחו להתמודד עם התנודתיות ואף להרוויח ממנה. אלא שעבור מנהלי ההשקעות שנקלעו לצד הלא נכון של השוק, התקופה הנוכחית הופכת למבחן הישרדות.

"עכשיו זה כבר משחק של הגדולים", אמר מנהל תיקים ותיק לביזנס אינסיידר, והוסיף כי הוא עצמו הצליח לשמור על משרתו - "בינתיים".