האנשים והרגעים מאחורי כנס "לראות מעבר לטרנד"

1 משקיעים במבט קדימה

בכירי שוק ההון התקבצו השבוע לכנס "לראות מעבר לטרנד" של גלובס, אשר עסק בשאלה איך מזהים מגמות פיננסיות שמחזיקות לאורך שנים, והתקיים בבורסה לניירות ערך. בין הפאנלים והראיונות התקיים גם חידון השקעות, שכלל בין היתר שאלות על ביצועי מטבעות וביצועי בורסות בעולם, ובנוסף חולק לנוכחים סקווישוק ("המכשיר להפגת מתחים בשוק ההון").

● מנתיבי איילון ועד לתחנת האוטובוס: המהלך החדש של חברת הפרסום

● הפניקס מציגה: חופשה לכל עובד במימון של עד 7,200 שקל

עוד חולקו לנוכחים יין של יקב סמואל מבית אמפורה - יקב בוטיק ישראלי, השוכן בחוות מקורה שליד כרם מהר"ל - ושוקולד המיוצר על פי מתכוניו המקוריים של השוקולטייר דביר קרפ ז"ל, שנרצח במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר. ביציאה חולקו סוקולנטים שנרכשו מהחווה החקלאית סוקה, הפועלת בשיתוף עמותות לקידום נוער בסיכון ושילוב מתמודדי נפש בקהילה; וגרביים שיוצרו במפעל המשפחתי של יוסוף ומוסטפא חג'וג' בכפר כאוכב, שיתוף פעולה יהודי-ערבי בגליל.

ד''ר נדין בודו-טרכטנברג ויאיר לוינשטיין / צילום: תמר מצפי

באי הכנס / צילום: כדיה לוי

ניר דוד ותומר ראב''ד / צילום: תמר מצפי

הרצל ארביב, זוכה חידון ההשקעות / צילום: תמר מצפי

ליאור אבירם ואורית סתיו / צילום: כדיה לוי

הסקווישים שחולקו למשתתפי הכנס / צילום: תמר מצפי

*** גילוי מלא: הכנס בשיתוף אלטשולר שחם פיננסים ובחסות בנק מזרחי טפחות, בזק וקבוצת הפיננסים פרופיט

2 קמעונאות

בשנה החולפת הוביל קניון TLV שורה של מהלכים במטרה לחזק את מעמדו ולהגדיל את התפוסה, וכעת מצטרפות שתי שחקניות חדשות: קבוצת רפאלו תפתח מסעדה איטלקית חדשה וכשרה בהשקעה של 5.5 מיליון שקל ורשת בייגל קפה משקיעה כ-2.8 מיליון שקל במה שיהפוך לסניף ה-16 שלה.

המסעדה של רפאלו תמוקם בכניסת קרליבך, ותשתרע על פני כ-314 מ"ר, לצד שטח ישיבה נוסף של כ-104 מ"ר. הפתיחה מתוכננת לפברואר 2027. הסניף של בייגל קפה ימוקם בכניסת חשמונאים, ויתפרס על פני כ-72 מ"ר לצד שטח ישיבה של כ-16 מ"ר. הפתיחה שלו מתוכננת לינואר 2027.

מסעדה איטלקית של קבוצת רפאלו שתיפתח בקניון TLV / צילום: יח''צ

לדברי גד שטרן, מנכ"ל קניון TLV, "הרחבת תחום הקולינריה והמסעדנות היא חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה שלנו להעשיר את תמהיל המותגים ולייצר עבור המבקרים חוויית בילוי ופנאי רחבה, מגוונת ועדכנית יותר. אנחנו גאים מאוד בתהליך הצמיחה שקניון TLV עובר, ובתוצאות שכבר מתחילות לבוא לידי ביטוי - הן בעלייה בשיעורי התפוסה, והן בהצטרפותם של מותגים חדשים ומבוקשים".

3 מינויים חדשים

תדיראן מחזקת את פעילותה בתחום חוות השרתים, עם שני מינויים: דורון קרופמן מונה למנכ"ל תדיראן DC, ואיתן אלי מונה למנכ"ל תדיראן DC גלובל. שניהם מגיעים מתפקידים בכירים בשניידר אלקטריק.

מימין: דורון קרופמן ואיתן אלי / צילום: דני שביט ויחצ

גיא שרון מונה למנכ"ל שוונג, פלטפורמת תוכן הספורט האקטיבי מבית קבוצת RGE. בארבע השנים האחרונות שימש כמפיק ראשי ומנהל התחרויות של החברה, בהן צ'אלנג' ישראמן, מרוץ הלילה של באר שבע, מרתון חיפה ו-TRI כנרת.