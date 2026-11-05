1 מנתיבי איילון ועד לתחנת האוטובוס: המהלך החדש של חברת הפרסום

חברת פרסום החוצות הבינלאומית JCDecaux, מהגדולות בישראל בתחום השילוט האורבני, נכנסת לראשונה לפעילות גם בנתיבי איילון ובשלטי אקסטרה לארג' בתל אביב. המטרה: להרחיב את אפשרויות המסע הצרכני שהיא מציעה, מהכביש הבינעירוני ועד סמוך לנקודת המכירה. בנוסף, החברה שפועלת בעיקר בתל אביב ורמת גן, תפעל מעתה גם בחיפה ובאר שבע.

כמה זה עולה למותג? החל מ-105 אלף שקל לחבילה דיגיטלית, ועד 320 אלף שקל לחבילה המשלבת קירות ומדיה אורבנית. "המחירים הללו מאפשרים גם למפרסמים בינוניים להיכנס לשוק פרסום החוצות", מסבירה שיר זכאי מנכ"לית JCDecaux ישראל. "העידן שבו מספיק היה רק להיות נוכח נקודתית במרחב הציבורי חלף. כיום בעולם רווי גירויים ותחרות עזה על תשומת הלב, המבחן האמיתי של המותגים הוא לייצר זכירות גבוהה ואפקט תודעתי שנשאר לאורך זמן.

שיר זכאי, מנכ''לית JCDecaux / צילום: דנה חרמון

"המהלך שאנו משיקים כעת מעניק למפרסמים לצד החשיפה גם כלי מדיה מדויקים ומדידים, אפקטיביים ומותאמים לצרכיהם", היא מוסיפה, ומסבירה כי הפריסה החדשה תוביל "לרפטיציה גבוהה, התורמת לצמיחה עסקית וזכירות המותג".

2 ישראל מתגייסת

ארגון הידידים של עמותת ש.ק.ל ישראל ערך ערב גאלה ראשון בביתה של נשיאת העמותה, עו"ד לורי גייזלר, שבסביון. במהלך הערב נאספו כמיליון שקלים לטובת שיפוץ ושדרוג מרכז תעסוקה שיקומי, ולהקמת כפר שיקומי חדשני לפצועי צה"ל.

רינת ומוטי כוזהינוף, גייזלר ומנכ''ל העמותה טל כהן / צילום: משה שי

3 תקשורת

חברת פרטנר, בראשות המנכ"ל אבי גבאי, משיקה יחד עם המכללה האקדמית ספיר את פרויקט "הגיבור שלי", שמוביל במאי הקולנוע והטלוויזיה דורון צברי. במסגרת הפרויקט יופקו סרטים קצרים שחלקם ישודרו ב"ערוץ הגיבורים" בטלוויזיה של פרטנר. ההכרזה על המהלך התרחשה במסגרת פסטיבל קולנוע דרום הבינלאומי ה־25.

אבי גבאי / צילום: יעל גבאי

דורון צברי / צילום: יניב באיו

4 מינויים חדשים

משה אורנשטיין מונה לסמנכ"ל חוויית הלקוח הגלובלית של ענקית הפינטק נאייקס, תפקיד חדש בחברה שנוצר על רקע התרחבותה המואצת.

משה אורנשטיין / צילום: דוד זיסר

לירון שטרייכמן מונה לסמנכ"ל מחקר ופיתוח של חברת גונג. גיא חבושה מונה למנהל אבטחת מידע ראשי.

רפי קרצ'מר מונה לסמנכ"ל השיווק של חברת הסייבר צ'ק פוינט. קודם לכן כיהן כסמנכ"ל השיווק של AlgoSec.