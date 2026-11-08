"רכב אספנות": מה יקרה למחירי הסייברטראק שכבר עלו על הכביש

בסוף השבוע האחרון הודיע אילון מאסק כי טסלה תפסיק לייצר את דגם הטנדר "סייברטראק" של החברה. זאת "כדי לפנות קיבולת ייצור ל"סייברקאב", הרכב האוטונומי העתידי של טסלה. הוא הגדיר את ההחלטה כ"סוף עידן". אבל הסיום העגום לא הגיע בן לילה.

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בנובמבר 2019 עלה מאסק על במה במרכז העיצוב של טסלה בהות'ורן בקליפורניה והציג אב־טיפוס של הטנדר החשמלי החדש של החברה. רכב עם ממדים גדולים מהחיים; עיצוב שערורייתי ושובר מוסכמות, שמתריס מול תעשיית הרכב הממוסדת. ההשקה כללה כמובן גימיקים שמצטלמים טוב - "זכוכית משוריינת" וגוף אל־חלד, שנטען כי הוא "חסין בפני ירי של קליעי 9 מ"מ". אלא שהמעצב הראשי הטיל כדור פלדה על החלון "החסין", והחלון התנפץ, גם בניסיון השני.

המדיה חגגה והמניה צנחה ביותר מ־6%. אבל מאסק הפך תוך זמן קצר את הלימון ללימונדה והכריז על 146 אלף הזמנות לרכב, ואחר כך על 250 אלף. כולן תמורת פיקדון בר החזרה של 100 דולר. כל זאת למרות שלרכב לא היה עדיין מחיר ותאריך ייצור. הבאז התקשורתי עשה את שלו. חלק ממשלמי הפיקדונות אף הציעו באיביי את "מקומם ברשימת ההמתנה" במחיר של עד 8,000 דולר.

מחירים גבוהים מאלה שהובטחו

הייצור היה אמור להתחיל ב־2021, אך נדחה שוב ושוב. ב־2023 הובטח ייצור של 250־500 אלף טנדרים בשנה. הרכב הגיע לשוק באיחור של שנתיים וגם המחירים היו שונים. ב־2019. כך הובטח מחיר של 39,900 דולר לגרסה בסיסית, 49,900 לדו־מנועית ו־69,900 לדגם הדגל.

אלא שבפועל המחיר הרשמי של הגרסה הזולה ביותר כבר עמד על כ־61 אלף דולר וגרסת העל עם 3 מנועים עלתה כ־100 אלף דולר. הלקוחות הראשונים לא קיבלו אפילו את המחירים האלה. טסלה העדיפה למסור קודם את הגרסאות היקרות והמאובזרות במחיר 99,990 דולר ל־AWD ו־119,990 דולר לסייברביסט, כלומר 20 אלף דולר יותר. גרסת ההנעה האחורית נותרה על הנייר, והזמנות נסגרו.

המצב השתקף במכירות. ב־2024 נמכרו בארה"ב קצת פחות מ־39 אלף יחידות של הרכב, ב־2025 כ־20 אלף, ירידה של 48%, ואילו ב־9 החודשים הראשונים של 2026 כ־11,586. בחלק משווקי הייצוא, בעיקר במזה"ת, הרכב זכה לתשואות בזכות ממדיו, ביצועיו ויכולות השטח שלו. אך זה לא שינה את התמונה הכללית וגם לא הזמנה "בתוך הבית" של SpaceX שרכשה ב־2025 ב־131 מיליון דולר את הטנדרים כרכבי לוגיסטיקה של החברה.

בשורה התחתונה, טסלה נותרה עם שתי סדרות רכב בלבד, שתיהן ותיקות מאוד. המשקיעים נותרו אדישים והמניה דווקא עלתה לאחר ההכרזה. בעלי הסייברטראק ברחבי העולם נותרו עם "רכב אספנות", שמחירו עשוי לעלות. ישראל, שבה יבוא הרכב הסדיר היה אמור להיפתח בשנה הבאה, נותרה עם קומץ כלים, שהגיעו ביבוא מקביל.