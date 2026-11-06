מאסק: טסלה תצמצם את ייצור הסייברטראק בשנה הבאה

מנכ"ל טסלה, אילון מאסק, אמר היום כי יצרנית הרכבים החשמליים "תצמצם בהדרגה" את ייצור הסייברטראק במפעל שלה בטקסס לקראת אמצע השנה הבאה.

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מאסק, שהגדיר בעבר את הסייברטראק כעתיד של קטגוריית הטנדרים, כתב בפוסט ב-X כי סיום הייצור במפעל הענק יפנה מקום לייצור מונית הרובוטים שלה, הסייברקאב, שמיוצר כיום בלעדית במפעל החברה בטקסס, לצד Tesla Model Y ורכב הסייברקאב הדו-מושבי, אותו הגדיר מאסק כמוצר קריטי עבור יצרנית הרכבים בהמשך הדרך.

מאסק לא ציין אם החברה תייצר את הסייברטראק במתקן אחר, אך מאוחר יותר השיב למשתמש ב-X שכינה את העדכון "סופה של תקופה" וטען כי הסייברטראק היה "הרכב הטוב ביותר שטסלה ייצרה אי פעם". "נכון, אבל צי רכבי הסייברטראק יישאר בסביבה עוד זמן רב", אמר מאסק.

טסלה החלה במסירות הסייברטראק בשלהי שנת 2023. עם העיצוב השנוי במחלוקת שלו צבר הרכב קהל חובבים נישתי, אך הרכב לא הגיע למכירות כפי שציפה מאסק טרם ההשקה.