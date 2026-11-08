חברת סי.אם.קומפוזיט מטיריאלס, המספקת רכיבים לבואינג, התעשייה האווירית, רפאל ואלביט, פנתה היום לבית המשפט בבקשה לעיכוב הליכים נגדה. החברה צברה חובות של 26 מיליון שקל ולדבריה הקשיים התזרימיים משתקים את פעילותה והיא אינה יכולה לשלם את משכורות אוקטובר לעובדיה. "רק הסדרת השכר תאפשר לעובדים שרבים מהם ותיקים ומיומנים מאין כמותם להמשיך את עבודתם בתאגיד שהינה חיונית לשיקומו", נטען בבקשה.

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התאגיד שבשליטת מתניה (מתי) מוסקוביץ הוקם לפני כ-20 שנים ועוסק בייצור חומרים מרוכבים לתעשיות ביטחוניות. המשרדים והמפעל ממוקמים במודיעין, שם מועסקים 105 עובדים. בבקשה נטען כי התאגיד הוא "המפעל הגדול והמוביל בישראל בתחומו" והוא "מחזיק בידע מקצועי רב ובהרשאות רבות ערך לייצור יבוא מפעלים בטחונים משמעותיים במדינת ישראל כמו גם עבור לקוחות בינלאומיים", בנוסף נטען כי הוא "בעל פוטנציאל כלכלי ועסקי גדול".

החובות כוללים 8.3 מיליון שקל לבנקים ול-GSE מזנין, גוף חוץ בנקאי ממנו נטלו הלוואות; 5.3 מיליון שקל לביטוח לאומי ולקרנות הפנסיה של העובדים; 4 מיליון שקל לעובדים; כ-600 אלף שקל למשכירי הנכסים, ו-6.5 מיליון לנושים כלליים נוספים. בנוסף קיים חוב של 1.25 מיליון מכוח ערבות התאגיד לחובות חברת הבנק כלפי הבנקים.

את הקריסה הכלכלית מסביר התאגיד בקשיים שהחלו בשנת 2022, עם מגפת הקורונה שהביאה לסגרים ולירידה בהיקף ההזמנות והתלות בחומרי גלם מחו"ל, ובהתנהלות פנימית מוטעית - הגדלת התקורות השוטפות בתקופה בה ההכנסות פחתו, וכן בהוצאות בלתי צפויות - העברת מתקני הקבוצה לצורך חיסכון נתקלה בקשיים בעקבות המצב הביטחוני מאז ה-7 באוקטובר.

הבעיות הכלכליות נבעו גם, לטענת התאגיד, מהעלאת דמי השכירות בעשרות אלפי שקלים תוך הוצאת כספים מיותרים לאור השטח הגדול אליו עברו ביחס לפעילות השוטפת. "התאגיד ניסה לצמצם את הנזק באמצעות השכרת חלק מהשטח בשכירות משנה אך בשל הקיפאון בשוק השכירות המבחרי באותה עת, הדבר לא עלה בידיו".

מבקשים לעכב את הוצאה לפועל

לפי הבקשה, בשנה החולפת הוזרם לתאגיד כ-8 מיליון דולר על ידי חברה אמריקאית בשם VisionWave והיא מעוניינת להמשיך ולתמוך בפעילות החברה תוך הבטחת השקעות עתידיות שיסדירו את החובות המכבידים.

הנכסים העיקריים של התאגיד הם ציוד ומכונות בשווי של כ-3 מילון שקל ורכבים בשווי של כ-1.6 מיליון שקל, וכן הכנסות מלקוחות בהיקף של 3 מיליון שקל. בחשבון התאגיד קיימת יתרה של 1.9 מיליון שקל, רובה משועבד לטובת משכיר הנכס.

התאגיד מבקש מבית המשפט לשקם אותו באמצעות מכירתו לצד ג' שיזרים הון חדש לצורך המשך פעילותו. לשם כך הוא מבקש לעכב את התביעות נגדו בבתי משפט והוצאה לפועל וכן לבטל עיקולים. "ללא הזרמת מימון חיצוני, אין ביכולתו של התאגיד לרכוש חומרי גלם לצורך ביצוע הזמנות שהתקבלו מלקוחותיו ובכך לייצר הכנסות חדשות", נכתב בבקשה.

את החברה מייצגים עוה"ד עמית לדרמן ודורית קרני ממשרד עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'.