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50 עצורים הבוקר, 500 שוטרים במבצע ארצי רחב היקף

50 חשודים נעצרו הבוקר במבצע ארצי רחב היקף בו השתתפו 500 שוטרים • המשטרה פשטה על יעדים ברחבי הארץ בחשד לגביית דמי חסות במסווה של שירותי שמירה

ניצן שפיר 07:45
משטרת ישראל / צילום: Shutterstock, Jose HERNANDEZ Camera 51
משטרת ישראל / צילום: Shutterstock, Jose HERNANDEZ Camera 51

50 חשודים נעצרו הבוקר במבצע ארצי רחב היקף בו השתתפו 500 שוטרים. המשטרה פשטה על יעדים ברחבי הארץ בחשד לגביית דמי חסות במסווה של שירותי שמירה.

המבצע יצא לדרך בתום 10 חודשי חקירה סמויה של מחוז חוף ולהב 433.

המשטרה חושדת כי גורמים עברייניים כפו עצמם על הקבלנים ואילצו אותם להשתמש בשירותי ה"שמירה" שלהם תוך יצירת מצג של מתן הגנה לרכושם. בפועל, על פי החשד, לא סופקו שירותי ה"שמירה" ומנגד שולמו עשרות אלפי שקלים לכל אתר. לפי המשטרה הופעלו מנגנוני סחיטה שיטתיים לגביית דמי חסות. ה"שמירה" הפכה למנגנון סחיטה, שבו אותם גורמים שהציעו להגן על הרכוש היו גם אלה שיצרו את האיום עליו.

במהלך הפעילות נעצרו 50 חשודים במעורבות בפרשה, והם הועברו לחקירה במשרדי היחידה המרכזית במחוז חוף ושל להב 433, בהמשך היום החשודים יובאו להארכת מעצר בבימ"ש השלום בחיפה.

מפקד מחוז חוף, ניצב יחיאל בוהדנה, ר' להב 433 ניצב מני בנימין ומפקד ימ"ר חוף, נצ"מ יוני חג'ג', מובילים את החקירה. והיא מלווה על ידי הפרקליטות.