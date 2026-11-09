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הצוללת | פודקאסט

למה המשבר הכלכלי של 2008 עלול לחזור בשנית?


פרופ' ענת אדמתי מאוניברסיטת סטנפורד זינקה למעמד של סופר–סטארית בזכות ספרה, שעסק בסכנות המערכת הבנקאית • הקריירה שלה מאז מתמקדת בשאלה: מדוע כל כך קשה להעניש תאגידים ולהרתיע אותם מלהסב נזק לציבור? • בינתיים היא לא רואה שינוי ממשי, חושבת שענקיות הטק יצאו בזול ומזהירה: "בידוד בינלאומי זו סכנה גדולה" • האזינו

הילה ויסברג 11:31

למה כמעט אף מנכ"ל לא נשלח לכלא, גם כשהתאגיד שלו הטעה את הרגולטור לגבי זיהום, בנה מטוסים לקויים או שיווק תרופה ממכרת כבטוחה? מדוע קנסות של מיליארדים לא מדגדגים לחברות הענק? האם משבר בנוסח 2008 עלול לחזור - ומה הקשר לניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע בארה"ב?

על שאלות אלה ועוד שוחחתי השבוע עם פרופ' ענת אדמתי מאוניברסיטת סטנפורד, מהישראליות הבכירות ביותר באקדמיה האמריקאית. נקודת המפנה בחייה הייתה משבר 2008, שלאחריו הבינה שאין מספיק חוקים טובים כנגד תאגידים, ושגם כשיש חוקים, אין אכיפה. בעקבות המשבר, היא הפכה לאקטיביסטית ואף ל"לוביסטית בשם הציבור". הספר שכתבה בשנת 2013 על רקע המשבר, "בגדי הבנקאים החדשים", אף הכניס אותה לרשימת 100 האנשים המשפיעים של "טיים".