תוכנית המתאר העירונית החדשה של תל אביב-יפו, תא/5500, הגיעה לשלב שמיעת ההתנגדויות, ומעוררת ביקורת על אופן ניהולו. עו"ד רון צין ממשרד ארנון, תדמור-לוי, פנה ליו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בתל אביב, עו"ד ליאור שפירא, בטענה כי בדיון בהתנגדויות הנוגעות לצפון העיר זומנו 118 מתנגדים לאותה שעה, וחלקם המתינו שעות ארוכות עד שעזבו מבלי שהספיקו להשמיע את טענותיהם.

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תא/5500 נועדה לעדכן את תוכנית המתאר הקיימת של העיר, תא/5000, ולהתוות את התפתחותה בשנים הבאות. התוכנית מכוונת לאוכלוסייה של כ-600 אלף תושבים עד 2035, וכוללת תוספת של כ-50 אלף יחידות דיור, כך שמספר הדירות בעיר יגיע לכ-270 אלף, לצד כ-800 אלף מ"ר של שטחי תעסוקה. בין היתר, היא מבקשת להתאים את הבנייה בעיר להתפתחות מערכות התחבורה הציבורית, ובהן הרכבת הקלה והמטרו, ולעודד בנייה בהיקפים גדולים יותר בסביבת תחנות התחבורה.

התוכנית הופקדה בסוף דצמבר 2025, ולאחר שהוגשו לה יותר מ-500 התנגדויות, החלה הוועדה המקומית בשמיעתן בשבוע שעבר, ב-3 בנובמבר. הדיון הראשון הוקדש לנושאי רקע רוחביים ולהתנגדויות של גופים פורמליים, רשויות וארגונים. למחרת, ב-4 בנובמבר, נשמעו ההתנגדויות הנוגעות לצפון העיר, מעבר לירקון. בהמשך החודש נקבעו שלושה ימי דיונים נוספים: ב-11 בנובמבר יושמעו התנגדויות הנוגעות למזרח העיר, ב-17 בנובמבר לדרום העיר וליפו, וב-18 בנובמבר למרכז העיר.

"פער בין מי ששובצו בתחילת הרשימה לאלה שנאלצו להמתין שעות"

בדיון שנערך ב-4 בנובמבר, שבו נשמעו ההתנגדויות הנוגעות לצפון העיר, התעוררה ביקורת על אופן ניהול ההליך. במכתב ששלח עו"ד צין הוא מתאר כיצד 118 מתנגדים הוזמנו כולם לשעה 10:15 בבוקר, כאשר סדר השמיעה פורסם רק עם הגעתם למקום. לדבריו, האולם היה עמוס בעורכי דין, שמאים ומתכננים, ולכל מתנגד הוקצו דקות ספורות להצגת טענותיו.

עו"ד צין טוען כי נוצר פער בין מי ששובצו בתחילת הרשימה, שזכו להשמיע את עמדתם בפני ועדה קשובה, לבין מי שנאלצו להמתין שעות. הוא ומרשותיו, לדבריו, עזבו לאחר חמש שעות המתנה מבלי שנשמעו. חלק ניכר מהנוכחים עזבו גם הם, והדיון נמשך, למיטב הבנתו, עד שעות הלילה המאוחרות ואף מעבר לכך.

עו''ד רון צין / צילום: ניקי וסטפהל

במכתבו הוא טוען כי המתכונת פגעה בזכות הטיעון ובשוויון בין המתנגדים, ומבקש לזמן מחדש את מי שלא הספיקו להשמיע את טענותיהם. עוד הוא מבקש כי בדיונים הבאים ייקבעו שעות הגעה נפרדות למתנגדים, עם מרווחי זמן סבירים, במקום לזמן את כולם לאותה השעה.

הפנייה הנוכחית מצטרפת לביקורת על מתכונת הדיונים שהשמיעו עוד קודם לכן ועדת התכנון והבנייה של לשכת עורכי הדין ולשכת שמאי המקרקעין. במכתב ששלחו נציגי ועדת התכנון בלשכת עורכי הדין לעירייה, הם התריעו כי נקבעו חמישה ימי דיונים בלבד ליותר מ-500 התנגדויות, וכי לכל מתנגד הוקצו כחמש דקות להצגת טענותיו, ללא אפשרות להשתתף באופן פעיל בזום. הם ביקשו לדחות את הדיונים, להפחית את מספר ההתנגדויות שיישמעו בכל יום ולהאריך את זמן הטיעון. לשכת שמאי המקרקעין ביקשה אף היא לשנות את מועדי הדיונים, בין היתר משום ששניים מהם נקבעו במקביל לכנס השנתי של הלשכה באילת.