בפגישה בין ליברמן לאיזנקוט הושגה הסכמה על תפקיד יו"ר הכנסת

בפגישה שהתקיימה היום (ב') בין יו"ר מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ליו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט הושגה הסכמה על תפקיד יו"ר הכנסת ה-26. כך פרסמנו לראשונה ב"שש עם". זהות המועמד שעליו השניים הסכימו טרם נחשפה - אך מסתמן כי מדובר באיזנקוט. השניים לא פרסמו את זהות המועמד ככל הנראה מתוך רצון להמתין לתיאום עם שאר המפלגות בגוש השינוי.

השניים מעוניינים לשוחח גם עם שאר ראשי גוש השינוי, יו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט, יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן וגם יאיר לפיד מספר 2 במפלגת ביחד ששמו עלה גם כן באשר לתפקיד יו"ר הכנסת.

ההסכמה בין השניים מגיעה נוכח העובדה שהייתה הבנה עקרונית בין ראשי מפלגות הגוש בשבוע שעבר שעד היום, יום לפני השבעת הכנסת - הם כבר יגיעו להסכמה בסוגיה הזאת. זהות המועמד תיחשף ככל הנראה בשעות הקרובות.

בתום הפגישה שערכו השניים פרסמו הודעה ובה מסרו כי "הביעו את ביטחונם המלא ביכולת להקים ממשלה יציבה לארבע שנים".

מדובר איתות משמעותי מצד איזנקוט וליברמן ולפיו למרות המחלוקות בגוש השינוי, בכל זאת נרשמת התקדמות לעבר הבנות ולעבר ניסיון להקים ממשלה משותפת. הדברים אומנם עוד בוסריים וראשוניים, אבל לפחות בעניין הזה - יש להם הסכמה.

סיבה נוספת שמניעה את ראשי הגוש להתחיל התכנס מאחורי מועמד מוסכם היא שמחר הם יגישו 61 חתימות לפחות במטרה להחליף את יו"ר הכנסת הנוכחי אמיר אוחנה. מוקדם יותר היום ניסה יו"ר סיעת ישר! רועי פולקמן לצרף גם את הסיעות החרדיות למהלך - ללא הצלחה. מפה הם כבר יוכלו להתקדם עם צעדים נוספים.

יו"ר סיעת ישר! עם איזנקוט, חה"כ המיועד רועי פולקמן, פנה היום לראשי סיעות ש"ס ויהדות התורה בכנסת בהצעה להצטרף לבקשה להחלפת יו"ר הכנסת במסגרת ישיבת הפתיחה של הכנסת ה-26. במכתבים שנשלחו לראשי הסיעות נכתב כי הליך איסוף החתימות לקראת הגשת הבקשה הרשמית נמצא בעיצומו, וכי רשימותיהם מוזמנות להצטרף להליך.

"עמדתה העקרונית של סיעת יהדות התורה היא שהחלפת יו"ר הכנסת צריכה להיעשות בד בבד עם הקמת ממשלה חדשה ולא עם כינון הכנסת" כתב יו"ר יהדות התורה יעקב אשר בתגובה ליו"ר סיעת ישר!

פורסם לראשונה ב-N12