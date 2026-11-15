16 רחפני נפץ על מל"ט אחד: מי המדינה שמשיקה אותו?

בתקופה שבה נראה כי ארה"ב מנסה להתרחק מעסקאות אמל"ח בעייתיות פוליטית עם ישראל, היא מוכרת לשכנה שלה. בכל אחת ממדינות המזרח התיכון משתדלים לפתח סלי יכולות חדשים, וטורקיה מציגה איום חדש. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

● מדינות המפרץ יוצאות למאבק בריגול האיראני

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ארה"ב מוכרת אמל"ח במזרח התיכון, ולא רק לישראל

ארה"ב היא יצואנית האמל"ח הבכירה בעולם, עם כ־42% מתוך כלל הסחר בחמש השנים האחרונות, ובפער רב מצרפת (9.8%) שבמקום השני. כך לפי מכון שטוקהולם למחקרי שלום (SIPRI). זה הופך אותה לספקית בכירה של מדינות שונות, בהן ישראל שלא פחות מ־68% מהרכישות הביטחוניות שלה בתקופה הזו היו מוושינגטון.



עם זאת, ישראל על אחת כמה וכמה בתקופה הנוכחית שבה נבחנת מחדש מערכת הביטחונית שלה עם ארה"ב, רחוקה מלהיות הלקוחה המזרח תיכונית היחידה של וושינגטון. בצל זאת, מזכירות המדינה האמריקאית אישרה מכירה לירדן של עד 1,500 רקטות מונחות לייזר מדגם APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) II, שמהווים אמצעי חשוב במערכי ההגנה האווירית של המזרח התיכון מול כלי הטיס הבלתי מאוישים (כטב"מים) של איראן.

האישור עוסק ברקטות שבהן ניתן להשתמש באוויר-אוויר (ממטוסים לכטב"מים), מהקרקע לאוויר, או אוויר-קרקע. הקבלן הראשי שמייצר את המערכות הוא מפעל BAE בניו המפשייר. בהודעה הגדירו את הרקטות בתור "נוספות" במה שמבהיר כי הן קיימות בכמויות מסוימות בירדן, אבל אופן השימוש הספציפי נותר לא ברור.

טורקיה משיקה מל"ט שנושא רחפני נפץ

טורקיה מהווה אתגר ביטחוני לישראל בהיבטים שונים, בהם הגיבוי לסוריה, אירוח חמאס, וגם התעשייה הביטחונית שלה שצוברת תאוצה. במסגרת זאת, חברת המל"טים המובילה במדינה, בייקאר, השיקה הסבה למל"ט בייראקטר TB2, שהופכת אותו ממל"ט תוקף - לכזה שנושא עמו רחפני FPV חמושים. המטרה היא שהמל"ט יביא את הרחפנים לקרבת המטרה, וכך ברגע שישוחררו יהיה קשה מאוד להספיק ליירט אותם.



המל"ט TB2 מסוגל לשאת עד 16 יחידות רחפני נפץ טורקיים מדגם סקיידאגר, 8 מתחת לכל כנף, ומשמש אף כתחנת תמסורת בין המפעיל לבין רחפני ה־FPV. בצורה אופיינית, מי שדאג לשיתוף של סרטוני ההשקה הוא סלצ'וק בייראקטר, חתנו של נשיא טורקיה רג'פ טאייפ ארדואן וסמנכ"ל הטכנולוגיות (CTO) של בייקאר.

לרוב, השימוש של TB2, בין אם באוקראינה ובין אם בזירות לחימה אחרות, הוא בתור מל"ט תוקף שפועל בגובה בינוני. כאן, משתמשים בטווחים שלו כדי להפוך רחפני FPV שהם קצרי טווח, לאיום ארוך טווח. מנכ"ל בייקאר ואחיו של סלצ'וק, חאלוק בייראקטר, אמר כי השימוש במל"ט TB2 מגדיל את טווח הפעילות של רחפני ה־FPV מכ־15 ק"מ לאלפי ק"מ.

רוסיה מייצרת יותר מ־200 טילים מדי חודש

המודיעין האוקראיני מעריך כי רוסיה מחזיקה כיום במלאי של כ־700 טילים בליסטיים וכמה אלפי טילי שיוט. יתרה מכך, על אף הסנקציות המערביות, רוסיה מצליחה לייצר מדי חודש יותר מ־200 טילים, כשמתוכם כ־110 בליסטיים.



מבין המערכות הבולטות נמנים טילי איסקנדר-M, שמהם מחזיקים הרוסים בכ־115 יחידות. המלאי הקיים בסדר גודל שכזה, בזכות ייצור של כ־65 טילים מדי חודש. בה בעת, צוותי המחקר והפיתוח פועלים, במטרה להגדיל את טווחי הטילים לכ־700-550 ק"מ. בכל הנוגע להגנה אווירית, הרוסים מחזיקים בכ־400 מיירטים ממערכת ה־S-400, כאשר כ־40 יחידות חדשות מיוצרות מדי חודש.

לצד כל אלו, הרוסים מחזיקים ביותר מ־600 טילים נגד ספינות מדגם אוניקס, כ־120 טילי זירקון, ויותר מ-450 טילי שיוט מדגם קליבר. הרוסים מצליחים להניע את מכונת המלחמה שלהם אבל באופן מוגבל, כפי שמשתקף מטילי קליבר. הם מייצרים כ־29 טילים בחודש, כשהיעד הוא יותר מ־80. בד בבד, ייצור טילי קינז'ל שמשוגרים ממטוסים הושהה, בשל בעיות דיוק.