סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

פסימיות בשווקים הבוקר לאור הדיווחים לפיהם דירקטוריון ענקית השבבים אנבידיה שוקל להדיח את המנכ"ל והמייסד, ג'נסן הואנג. זאת, בעקבות חשיפת רומן נוסף שניהל הואנג - הפעם עם עובדת שכפופה אליו ישירות. הטלטלה הדרמטית בצמרת אנבידיה והחששות הגוברים סביב עתיד תעשיית הבינה המלאכותית גוררים את החוזים העתידיים בוול סטריט לירידות, בעיקר במדדי הטכנולוגיה, ומעיבים על בורסות אסיה שמתנהלות הבוקר בתנודתיות, תוך לחץ כבד על ספקיות השבבים המקומיות.

● דילמת הירושה באנבידיה: מי יוכל להחליף את המנכ"ל הוותיק?

● הדחת מנכ"ל אנבידיה עשויה להוביל לתרחיש אימה בשווקים

וול סטריט

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על פתיחה שלילית, כאשר סערת הענק סביב הנהלת אנבידיה מטילה צל כבד על המדדים המובילים. החוזים על מדד הנאסד"ק נופלים ב-0.9%, החוזים על ה-S&P 500 יורדים ב-0.4%, בעוד החוזים על הדאו ג'ונס רושמים עלייה קלה של 0.2%.

במוקד הסערה עומדת ענקית השבבים אנבידיה , שמנייתה צללה בלמעלה מ-8% במסחר המאוחר בארה"ב. הירידה החדה הגיעה בעקבות דיווחים בתקשורת האמריקאית, ולפיהם דירקטוריון החברה נערך להדיח את המנכ"ל המיתולוגי והמייסד, ג'נסן הואנג. הדיווחים מגיעים זמן קצר לאחר שה'ניו יורק טיימס' חשף כי הואנג ניהל רומן עם קימברלי פאוול (סגנית נשיא לתחום הבריאות באנבידיה שכפופה אליו ישירות), וזאת ברקע חקירת הדירקטוריון את החשד כי הואנג סיפר על סודות מסחריים במסגרת רומן עם אישה שעל פי החשד קשורה למודיעין הסיני.

אם הירידה במניית אנבידיה תישמר עד לפתיחת המסחר, אנבידיה תשלים מחיקה של כ-600 מיליארד דולר משווי השוק שלה. מדובר בצניחה מצטברת של כ-15% במחיר המניה מאז התפוצצות הפרשה והכרזת הדירקטוריון על פתיחת החקירה בסוף השבוע האחרון.

בוול סטריט מגיבים בתדהמה. "זה מתחיל להיראות כמו התרחיש הגרוע ביותר עבור משקיעי אנבידיה", אמר בריאן קוללו, אנליסט ב-Morningstar. האנליסט קודי אקרי מ-StoneX הוסיף: "אני לא חושב שלדירקטוריון יש ברירה אלא לפעול אם יש ראיות לרומן שני... זה לא סתם עוד עזיבה של מנהל. בלי אנבידיה, אין תעשיית AI. המניה של אנבידיה נמצאת כעת בסיכון משמעותי לירידה חדה נוספת".

בתוך כך, המתחרות של אנבידיה מזנקות על רקע המשבר. מניותיהן של AMD וברודקום עלו במסחר המאוחר ב-7.3% וב-4% בהתאמה. "המצב הזה עשוי לספק הזדמנות למתחרות כמו AMD, אם הלקוחות יתחילו לדאוג מחוסר היציבות סביב אנבידיה", סיכם ג'ק גולד מחברת J.Gold Associates.

אתמול, ראלי במניות ענקיות הטכנולוגיה הוביל את וול סטריט לעליות חדות, על רקע ההערכות כי לראלי במניות ה-AI, שהניע את השוק השורי, יש עוד מקום להימשך לאחר שתי יממות רצופות של ירידות במניות השבבים. מדד נאסד"ק עלה ב-1.6% ונאסד"ק 100 ב-2.5%, מדד S&P 500 ב-1.4%, ומדד דאו ג'ונס עלה ב-0.2%. SOXX , קרן הסל על השבבים זינקה בכ-6%.

סימן נוסף לביקוש הגובר הגיע מ-OpenAI, שהכנסותיה הרבעוניות הגיעו ל-10 מיליארד דולר, בעוד שההנפקה המתוכננת של אנתרופיק זכתה, לפי הדיווחים, לביקושי יתר. באירופה, מדד המניות המרכזי עלה לשיא.

מניית קורוויב , חברת תשתיות הענן המתמחה בבינה מלאכותית (Neocloud), זינקה לאחר שדיווחה על הכנסות ברבעון השלישי שהיו גבוהות מתחזיות האנליסטים. החברה גם העלתה את תחזיותיה להכנסות ולרווח התפעולי ב-2026.

גם מניותיהן של חברות ניאו-קלאוד אחרות, המשכירות תשתיות ומרכזי נתונים לענקיות הטכנולוגיה, רשמו עליות, ובראשן נביוס . גם מניות השבבים בלטו בעליות, בהן יצרניות שבבי הזיכרון כמו סנדיסק .

קורוויב היא הגדולה מבין חברות ה"ניאו-קלאוד" - חברות שמקימות מרכזי נתונים ומשכירות את כוח המחשוב והתשתיות שלהן לענקיות כמו מיקרוסופט ו-OpenAI. בשל כך, היא נמצאת בלב החששות כי ההשקעות העצומות בתשתיות בתחום הבינה המלאכותית עלולות להיות מופרזות ולחרוג מהיקף הביקוש בפועל. החששות מתחדדים לנוכח נטל החוב הכבד של החברה.

מניית מטא נסחרה בירידה לאחר שוול סטריט ג'ורנל דיווח כי חברת התעופה יונייטד איירליינס מתכננת למנוע מעוזרי בינה מלאכותית אישיים גישה למערכות שלה לצורך הזמנת כרטיסי טיסה. בנקים, קמעונאיות וחברות מענפים נוספים מתמודדים עם השאלה כיצד להיערך לעלייתם של סוכני AI, כמו Muse של מטא ו-Dots של OpenAI, שמבטיחים לקחת על עצמם מגוון מטלות יומיומיות.

אסיה

הדרמה סביב אנבידיה נותנת את אותותיה גם במסחר באסיה ומכבידה על ספקיות השבבים המקומיות. בטוקיו, מדד הניקיי נסחר בתנודתיות ורושם כעת ירידה קלה של 0.2%. בדרום קוריאה, מדד הקוספי, שמושפע רבות מענקיות כמו סמסונג ו-SK הייניקס נופל בכ-0.6%. בהונג קונג, מדד ההאנג סנג יורד בכ-0.9%, ואילו בורסת שנגחאי רושמת עלייה קלה של 0.2%.

בגזרת החברות באסיה בולטת מניית יצרנית הרכב ניסאן, שצוללת ביותר מ-5% לאחר שדיווחה על התרסקות של 96% ברווח התפעולי ברבעון השני (ל-13 מיליון דולר בלבד) במבט שנתי, וחתכה את תחזית המכירות הגלובלית שלה לשנה כולה. גם מניית ענקית האינטרנט הדרום-קוריאנית Naver מאבדת כ-6% בעקבות ירידה של 21% ברווח התפעולי, אותה ייחסה החברה להשקעות כבדות בתשתיות בינה מלאכותית. מנגד, חברת הבידור הקוריאנית JYP Entertainment טסה בלמעלה מ-20%, לאחר שדיווחה על הכנסות ורווחי שיא שהיכו את תחזיות האנליסטים, הודות לזינוק במכירות האלבומים והמרצ'נדייז של להקת הבנים Stray Kids במערב.

שוקי הסחורות והמטבעות

לאחר שפל של חודשיים, מחירי הנפט שבו לעלות. המגמה החיובית מגיעה לאחר ירידות חדות שנרשמו בשבוע הקודם, ועל רקע הודעתו של בכיר במועצה לביטחון לאומי באיראן כי טהראן לא תאפשר הוצאת חומר גרעיני מועשר משטחה. הצהרה זו מתנגשת ישירות עם הדרישה האמריקאית לכלול את הסוגיה הגרעינית בכל משא ומתן ראשוני שנועד לסיים את העימות.

השוק, שנע בימים האחרונים בין תקוות לרגיעה לבין חששות מהסלמה, מגיב כעת להתבדות הציפיות. "מחירי הנפט נתמכים בעקבות התפוגגות התקוות לדה-אסקלציה בטווח הקרוב", ציין ג'ובאני סטאנובו, אנליסט ב-UBS.

במקביל, המתיחות הביטחונית במיצרי הורמוז מסרבת לגווע. על פי נתוני מכון וושינגטון למדיניות המזרח התיכון, בחודש אוקטובר נרשם שיא שלילי מאז פרוץ המלחמה, עם תקיפתן של 37 ספינות. ג'ון גו, אנליסטית בכירה ב-Sparta Commodities, התייחסה להתפתחויות ב-CNBC: "נרשמה עלייה בתקיפות כלי שיט בנתיבי השיט במפרץ, זאת על רקע חוסר הוודאות סביב המגעים הדיפלומטיים". גו הדגישה כי הגורם המרכזי שיקבע את כיוון השוק הוא נכונותה של איראן לדון בדרישות ארה"ב כדי להגיע להסכם דיפלומטי.

גם בתרחיש האופטימי של הסכם, הדרך לחזרה לשגרה במיצרים נראית ארוכה. בסוכנות המחקר LSEG ציינו בדו"ח שפרסמו כי "גם במקרה שיושג הסכם, הגברת תנועת הנפט בנתיב המים עדיין תהיה תלויה בפינוי מוקשים ימיים, בעלויות ביטוח, ובשאלה האם בעלי אוניות בכלל יהיו מוכנים לקחת את הסיכון".

בצד ההיצע, נתוני מכון הנפט האמריקני (API) מצביעים על עלייה משמעותית של 9 מיליון חביות במלאי הנפט הגולמי בארה"ב בשבוע האחרון. במקביל, הפגיעה בתשתיות האנרגיה הרוסיות נמשכת, כאשר מתקפת מל"טים אוקראינית נוספת גרמה לשריפה בנמל אוסט-לוגה בים הבלטי. על פי מקורות בתעשייה, יכולת הזיקוק של רוסיה הצטמצמה בכ-30% מאז סוף אוקטובר בעקבות המתקפות. למרות זאת, נציגים מרוסיה ואוקראינה נפגשו באבו דאבי לשיחות שלום ראשונות מאז פברואר, כחלק ממאמץ מחודש של ממשל טראמפ לסיים את המלחמה.

הבוקר, מחירי הנפט נסחרים בירידות שערים, כאשר חבית נפט גולמי מסוג WTI מאבדת 1.43% לרמה של 85.29 דולר, ונפט מסוג ברנט רושם ירידה של 1.58% לרמה של 91.29 דולר.

תל אביב

המניות הדואליות יחזרו הבוקר למסחר בבורסה בתל אביב עם פער ארביטראז' משוקלל חיובי קל של 0.29% על מדד ת"א 35. בקרב המניות הדואליות הבולטות במדד, טבע צפויה לפתוח בעלייה קלה עם פער חיובי של 1.3%, וכמוה טאואר עם פער חיובי של 2.9%. מנגד, איי.סי.אל חוזרת עם פער שלילי קל של 0.5%, וקמטק עם פער שלילי מינורי של 0.1%. במניות השורה השנייה והשלישית בולטות אבוג'ן שחוזרת עם פער חיובי עצום של קרוב ל-15%, ואנלייבקס עם פער ארביטראז' קיצוני (נומינלית בשל פער שערים). מנגד, פלורי (לשעבר פלוריסטם) חוזרת עם פער שלילי של כ-8%.

עוד משהו שכדאי לדעת

הצרות של ענקית השבבים אנבידיה לא מסתכמות רק בחדרי ההנהלה, אלא גם מחלחלות לשוק ההון. בנק ההשקעות Baird חתך את המלצתו למניית החברה מ"תשואת יתר" ל"ניטרלי", וריסק את מחיר היעד מ-500 דולר ל-200 דולר בלבד. האנליסט טריסטן גרה מ-Baird הסביר כי הורדת הדירוג נובעת משילוב של שני גורמים מרכזיים: החששות לעתידו של הואנג והאפשרות להאטה בהשקעות ענקיות הענן (ההייפרסקיילרים) בתשתיות AI.

גרה ציין כי המלצתו תישאר ניטרלית עד שיתברר אילו צעדים תנקוט ממשלת ארה"ב, והעריך ב-CNBC כי "אנו צפויים לראות איסור חדש על יצוא שבבי H200 לסין. אנו מעריכים כי הדבר עלול להיתרגם למחיקת שווי של 5 מיליארד דולר בגין מלאי שממתין במחסנים באסיה". מעבר לכך, גרה הזהיר כי "השפעת ההכנסות עלולה להתרכז ברבעון נתון, שבו הייפרסקיילרים הלחוצים תזרימית לא יצליחו למלא את החסר". גרה סיכם באומרו: "אמנם חלק מהחששות כבר מתומחרים בשווי של אנבידיה, אך אנו מעריכים כי המניה לכל היותר תדשדש בטווח המסחר הנוכחי עד יעבור זעם".

גם בחברת המחקר ברנשטיין הורידו את דירוג המניה מ"תשואת יתר" ל"תשואת שוק", והאנליסט סטייסי רסגון ציין כי הוא מעדיף "לשבת על הגדר" עקב החשש מתוצאות החקירות. עם זאת, בתי ההשקעות מזהירים כי חילופי מנכ"ל לא יסגרו את החקירות נגד החברה.

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.