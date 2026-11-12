מנכ"ל וולט ישראל תומר כהן הגיב בהודעה לעובדים על תלונת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד) במשטרה נגד החברה ונגדו. "בספטמבר פנתה אלינו הרלב"ד בנושא בטיחות השליחים וראינו בפנייה הזדמנות לשיתוף פעולה. אבל, לצערי, למרות עד היום לא התקיימה הפגישה שביקשנו", כתב כהן לעובדי החברה בהודעה שהגיעה לידי גלובס.

בפנייה חריפה למשטרת ישראל דרשה הרלב"ד השבוע לפתוח בחקירה נגד החברה ונגד כהן עצמו, בגין הפרה מתמשכת של תקנות התעבורה ובגין עבירות תעבורה חמורות שמבצעים השליחים. הרלב"ד אף דרשה להוציא צו לסגירת פעילותה.

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בראיון לגלובס, (שנערך טרם הגשת התלונה), הרחיב כהן אודות הסוגייה והודה כי אחד הדברים בהם וולט צריכה להשתפר הוא נושא הבטיחות בדרכים. "יש אנשים ייעודיים שעוקבים אחרי זה, והתחלנו להשמיש כלי AI שיודעים לזהות שליחים שיש עליהם הרבה תלונות. השקנו גם מוקד וואטסאפ ייעודי לדיווח. אנחנו מוציאים מהפלטפורמה עשרות רבות של שליחים בכל חודש, שגילינו שפעלו בצורה לא תקינה. מי שעשה עבירה לא יהיה יותר שליח בוולט".

השליחים כנראה מרגישים בלחץ להביא את המשלוח מהר.

"הם לא מתוגמלים לפי כמה זמן לוקח להם להגיע".

הרלב"ד: "מעורבות תפעולית ממשית בהפעלת כלי הרכב"

לפי תלונת הרלב"ד, הרשות קיימה שיח והתכתבות עם וולט בדרישה לגיבוש תוכנית פעולה, אולם המענה שניתן אינו מספק, כש"בחלק מהנושאים הוצגה נכונות לבחון צעדים או לגבשם בעתיד, ללא מועדי ביצוע, יעדים מדידים ומנגנוני מעקב מוגדרים".

עוד צוין כי "החברה התעלמה מכל דרישתנו ועד היום טרם הגישה לנו תכנית אופרטיבית כפי שהתחייבה. חמור מכך, החברה ממשיכה לפעול בניגוד לדין, הן באי קיום חובת מינוי קצין בטיחות והן בכך ששליחיה מבצעים עבירות תנועה חמורות בכבישים ומסכנים את משתמשי הדרך".

"פעילות משלוחים בהיקף נרחב", נכתב בתלונה, "הכרוכה בתנועה תכופה של כלי רכב במרחב הציבורי ובממשק מתמשך עם הולכי רגל ושאר משתמשי הדרך, מחייבת מערך מקצועי וסדור לניהול בטיחות". עוד צוין בתלונה כי בידי הרלב"ד מספרי רישוי של כ-214 כלי רכב של שליחי החברה שהיו מעורבים באירועי בטיחות.

לטענת הרלב"ד, וולט עומדת בהגדרה של מפעל החייב בהפעלת מערך בטיחות (עסק שמפעיל לפחות 40 כלי רכב, על שמו או כמפעיל בלבד) והיא דורשת לחייב את וולט למנות קציני בטיחות. לעמדתה, הגדרת השליחים כעצמאים או שותפים אינה פוטרת את וולט שכן יש לה "מעורבות תפעולית ממשית בהפעלת כלי הרכב".

זאת על סמך מידע שוולט בעצמה העבירה לרלב"ד ולפיו "החברה מאמתת רישיונות נהיגה, דורשת הצהרות בדבר תקינות הרכב, רישויו וביטוחו, אוספת מספרי רישוי, מקצה משלוחים לפי סוג הכלי, מדריכה שליחים ונוקטת צעדים עד כדי סיום התקשרות".

במכתב נוסף שנשלח למשרד התחבורה דורשים ברלב"ד להורות לוולט על מינוי קציני בטיחות, כשהם מציינים כי חובה זו מוטלת גם על חברות משלוחים גדולות נוספות הפועלות בארץ.

מוולט נמסר: "לצערנו, הרלב"ד הפכה את סוגיית בטיחות השליחים למסע יחסי ציבור לשיקום תדמיתה. וולט משקיעה משאבים רבים ופועלת כל העת לשיפור הבטיחות בדרכים בקרב הציבור והשליחים, כפי שהציגה גם בתוכנית מפורטת לרלב"ד, ואף ביקשה להיפגש עם נציגיה כדי לקדם את הנושא, אך בקשתה לא נענתה. מצופה היה שהרלב"ד תתמקד בקידום פתרונות מקצועיים ומעשיים, ולא בהפניית משאביה נגד מי שפועלים לקידום אותה מטרה".