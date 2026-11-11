חברת רפאל חושפת את SUPER ICE, טיל שיוט חדש המצטרף למשפחת Ice Breaker של החברה. הטיל נושא ראש קרבי רב־תכליתי במשקל 1,000 ליברות (כ־454 ק"ג), הגדול פי ארבעה מזה של קודמו, וניתן לשגר אותו ממטוסי קרב, ממשגרים קרקעיים ומכלי שיט. ברפאל לא חושפים את טווח הטיל או את מחירו, אך מציגים אותו כמערכת שמיועדת לתקיפת מטרות אסטרטגיות מטווחים ארוכים, תוך צמצום הסיכוי לגילוי בידי מערכות ההגנה של האויב.

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בתדרוך שקיימה החברה לעיתונאים לקראת החשיפה, הוצג הטיל החדש כמערכת שפותחה סביב תפיסה מבצעית של חשאיות. לדברי בכיר ברפאל שהציג את המערכת, הטכנולוגיות המשולבות בטיל נועדו לצמצם את יכולת הגילוי והתגובה של מערכות ההגנה, עד כדי מצב שבו למגן יישאר זמן מועט בלבד להגיב לפני הפגיעה, אם בכלל. אולם, מדובר בטענה של החברה שלא הציגה נתונים פומביים המאפשרים לאמת אותה.

הטיל מסוגל לטוס בגובה נמוך מאוד, במסלול שעוקב אחר תוואי הקרקע, ולנווט בלי תלות ב־GPS. הוא מצויד במערכת ביות אלקטרו־אופטית מתקדמת, המבוססת על התאמת תמונות, המאפשרת לו לזהות את סביבת המטרה ולפגוע בה בדיוק גבוה. הטיל מסוגל לפעול באופן אוטונומי, לצד אפשרות למעורבות של מפעיל אנושי בתהליך קבלת ההחלטות.

יכולות ניווט וביות דומות קיימות כבר בטיל Ice Breaker המקורי, אולם ברפאל מדגישים כי הדגם החדש משלב יכולות משופרות, ראש קרבי כבד משמעותית ומהירות גבוהה יותר. החברה לא מסרה נתוני מהירות מספריים, אך הדגם הקודם מאופיין במהירות תת־קולית גבוהה.

במראהו, עם גוף שחור בחלקו העליון, גחון בהיר ואף מעוגל, SUPER ICE מזכיר יותר לווייתן מאשר טיל ראש הקרב של הדגם החדש תואם לקטגוריית MK83, ומשקלו לבדו גבוה ממשקלו הכולל של Ice Breaker המקורי, שמשקלו לפי מפרט רפאל נמוך מ־400 ק"ג. למעשה, ראש הקרב החדש לבדו כבד יותר ממשקלו הכולל של הטיל הקודם, שמשקלו לפי המפרט שפרסמה רפאל נמוך מ־400 ק"ג.

גם טווח הפעולה הוא אחת השאלות שנותרו פתוחות. ל־Ice Breaker פרסמה רפאל טווח של עד 300 ק"מ, אך לגבי סופר אייס הסתפקה בהגדרה "ארוך טווח". בחברה הדגישו כי הטיל נועד לאפשר תקיפה של מטרות בעלות חשיבות אסטרטגית בלי להתגלות, גם בסביבות שבהן פועלות מערכות הגנה אווירית מתקדמות.

יו"ר רפאל, פרופ' יובל שטייניץ, הגדיר את המערכת כ"טיל השיוט שהוא הטוב מסוגו בעולם", והוסיף: "טיל שיוט שמהווה את הפתרון האידיאלי ליצירת אש מנגד ולהשמדת מטרות איכותיות, כולל מערכות נ״מ מטווחים ארוכים". שטייניץ קשר את פיתוח הטיל למסורת שהחלה לפני עשרות שנים עם הצגת טילי הפופאי של החברה.

ממשפחת טילים צעירה להזמנות של כ־1,200 יחידות

SUPER ICE מצטרף למשפחת טילי השיוט שרפאל החלה לחשוף לפני כחמש שנים. בשנת 2021 הציגה החברה את Sea Breake, המיועד לשיגור מהים ומהיבשה, וב־2022 חשפה את Ice Breaker, גרסה המותאמת גם לשיגור מכלי טיס.

לפי נתונים שהציגו נציגי רפאל בתדרוך, נכון ל־2026 יש למשפחת הטילים שישה משתמשים מבצעיים. בחברה לא פירטו את זהותם, אולם פרסומים זרים משרטטים חלק מהתמונה. בפברואר 2024 דיווח Aviation Week כי רפאל החלה בייצור הטיל לאחר שקיבלה הזמנות משתי ממשלות. באפריל 2025 מסר דובר חברת General Atomics האמריקאית לאתר Breaking Defense כי לרפאל היו באותה עת הזמנות לכ־1,200 טילים מהמשפחה, וכי האספקות צפויות להתחיל עד סוף אותה שנה.

גם פרסומים מאוחרים יותר עשויים להעיד על התרחבות השימוש בטילים. בנובמבר 2025 הוצג באזרבייג'ן טיל ממשפחת Ice Breaker במצעד צבאי בבאקו, אף שלא פורסמו פרטי עסקה רשמיים. במרץ 2026 דווח בגלובס (https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001536488) על שימוש בטילי Ice Breaker בתקיפות של חיל האוויר באיראן, על סמך תיעוד מהשטח. עם זאת, לא פורסם אישור רשמי של צה"ל המפרט את היקף השימוש בטילים.

במקביל, רפאל פועלת להרחבת נוכחותה בשווקים זרים. בפברואר 2025 חתמה על מזכר הבנות עם החברה ההודית Bharat Dynamics, שנועד לאפשר ייצור מקומי של Ice Breaker. חודשיים לאחר מכן הודיעו רפאל ו־General Atomics על הסכם לשיתוף פעולה בייצור גרסה אמריקאית המבוססת על הטיל, תחת השם Bullseye.

כמה יעלה הטיל החדש ?

אחת השאלות המרכזיות שנותרו ללא מענה היא מחירו של SUPER ICE. ברפאל לא נקבו במחיר ליחידה, אך בתדרוך טענו כי מדובר במחיר "סופר תחרותי" ביחס לטילי שיוט מקבילים בקטגוריה.

הטיל החדש נכנס לשוק שבו פועלות גם מערכות תקיפה ארוכות טווח, ובהן טילי JASSM של לוקהיד מרטין האמריקאית, שגם הם נושאים ראש קרבי במשקל 1,000 ליברות, וטילי השיוט האירופאים מדגם Storm Shadow. עם זאת, בהיעדר נתונים על מחירו וטווחו של SUPER ICE, לא ניתן לקבוע בשלב זה כיצד הוא משתווה למתחריו מבחינת יחס עלות־תועלת.

ברפאל מדגישים יתרון כלכלי נוסף: הטיל החדש חולק עם דגמי Ice Breaker הקיימים תשתיות שיגור, תכנון משימות ולוגיסטיקה. המשמעות, לטענת החברה, היא שלקוחות שכבר מפעילים מערכות מהמשפחה יוכלו להטמיע את הדגם החדש בלי לבצע שינויים משמעותיים במערך הקיים, ולחסוך בעלויות ההכשרה, התחזוקה והתפעול.

גד גבע, סמנכ"ל בכיר וראש חטיבת מערכות אוויר ברפאל, התייחס ליתרון הכלכלי של השילוב בין הדגמים: "השילוב של SUPER ICE ו־ICE BREAKER מייצר פתרון כלכלי מבצעי מיטבי בו ניתן להתאים את מערכת הנשק המתאימה למטרה הנבחרת". לדבריו, החיסכון אינו מוגבל לרכישת החימוש, אלא משתרע גם על תכנון המשימה ועלויות מחזור החיים של המערכת.

"חסין לאמברגו": ברפאל מדגישים את הייצור בישראל

בתדרוך התייחסו בכירי רפאל גם להשלכות החרמות ומגבלות הסחר שמטילות מדינות זרות על התעשייה הביטחונית הישראלית. לדברי החברה, פעילות הייצור נמשכת בהיקף מלא, והיא נשענת בעיקר על יכולות ייצור מקומיות. ברפאל טענו כי מלבד חומרי גלם מסוימים דוגמת טיטניום, שאינם זמינים בישראל, הייצור מתבצע בארץ באופן שמקנה לחברה עמידות גבוהה בפני אמברגו מצד מדינות אחרות.

עם זאת, הטענה מתייחסת למערך הייצור שעליו דיברו נציגי החברה בישראל, ואינה מבטלת את קיומם של הסכמי שיתוף פעולה לייצור גרסאות מהמשפחה במדינות אחרות, ובראשן ארה"ב והודו.

הרקע לדברים הוא הפגיעה האפשרית בפעילות חברות הביטחון הישראליות בשל החלטות מדיניות באירופה. ביוני 2025 הודיעה ספרד על ביטול עסקה בשווי כ־285 מיליון אירו לרכישת טילי הנ"ט Spike LR2 של רפאל, ובהמשך דווח גם על ביטול עסקה בשווי כ־207 מיליון אירו לאספקת פודי הכוונה מדגם Litening למטוסי הקרב של חיל האוויר הספרדי.

חרף המגבלות, רפאל סיימה את 2025 עם תוצאות שיא: מכירותיה צמחו בכ־21.5% לכ־21.7 מיליארד שקל, הרווח הנקי הסתכם בכ־1.35 מיליארד שקל, והחברה רשמה הזמנות חדשות בהיקף של כ־33 מיליארד שקל. צבר ההזמנות שלה הגיע בסוף השנה לכ־74.4 מיליארד שקל, נתון המשקף ביקוש משמעותי למערכותיה בשנים הקרובות.

החשיפה משקפת גם שינוי ארגוני שעברה רפאל. לדברי גבע, בשנת 2025 פוצלה חטיבת האוויר והמודיעין לשתי חטיבות נפרדות: חלל ותקשורת ומערכות אוויר. האחרונה אחראית על מגוון חימושים ומערכות המשוגרים מהאוויר, מהיבשה ומהים.

גבע ציין כי במהלך המלחמה פעלה החטיבה בשיתוף פעולה הדוק עם מערכת הביטחון, וכי הניסיון המבצעי שנצבר שימש לשיפור מערכות תוך כדי הלחימה. הוא תיאר את המעורבות הישירה של אנשי רפאל במאמץ המבצעי והוסיף: "זה הייעוד שלנו".

מנכ"ל רפאל, יואב תורג'מן, התייחס גם הוא לניסיון המבצעי שנצבר בשנים האחרונות: "מערכות רפאל מילאו תפקיד מכריע בלחימה בשנים האחרונות והוכיחו את חשיבותן המבצעית ואת יכולתן לתת מענה לאתגרים מורכבים ומשתנים".

לדבריו, "ה־SUPER ICE מייצג את הדור המתקדם ביותר של טילי השיוט מתוצרת רפאל", ונועד לתת מענה לדרישות המבצעיות המורכבות של לקוחות החברה.

למרות ההצהרות על יכולותיו של הטיל החדש, שתי שאלות מרכזיות נותרו ללא מענה: מהו טווח הפעולה שלו, וכמה הוא יעלה ללקוחות. התשובות עשויות לקבוע האם SUPER ICE יהפוך למנוע צמיחה משמעותי נוסף של רפאל, או יישאר בינתיים הרחבה טכנולוגית של משפחת טילים שכבר צברה הזמנות ברחבי העולם.