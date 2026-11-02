אוסטרליה שוקלת רכש של מיירטי כיפת ברזל מתוצרת רפאל הישראלית - כך מדווח באתר SBS האוסטרלי. בצל הלחימה המתמשכת באוקראינה ובמזרח התיכון וההתפתחויות כתוצאה מהן, בכירים ביטחוניים בקנברה אמרו בדיון בפרלמנט כי ברצונם להעמיד מערך הגנה משופר מפני טילים עד תחילת העשור הבא.

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ההתעניינות האוסטרלית מסקרנת משום שהם בוחנים רכש מערכות פטריוט מתוצרת אמריקאית ומיירטי כיפת ברזל. המיירטים שבהם הם מתעניינים אינם מיירטי טמיר שמיוצרים בישראל, כי אם כאלה שמיוצרים בארה"ב, בשיתוף הענקית האמריקאית ריית'און (RTX).

השותפות הישראלית־אמריקאית יצאה לדרך בארקנסו ב־2024, עת ריית'און ורפאל, באמצעות החברה־הבת R2S, חנכו מפעל שבו מיוצרים מיירטי טמיר עבור מערכת ההגנה האווירית כיפת ברזל ו"סקיי האנטר", הגרסה האמריקאית של הטיל המיירט שישמש את המארינס האמריקאי ולקוחות נוספים. המפעל, שהוקם בהשקעה של עשרות מיליוני דולרים ומעסיק כ־60 עובדים מקומיים, הצטרף למתחם הנרחב של ריית'און בפארק התעשייה היילנד המקומי.

ב־SBS מדווח כי את היירוטים לטווחים בינוניים עם מערכות שנישאות על גבי משאיות, כפי שבהם מתעניינים בקנברה, בחנו במארינס בתרגיל בטריטוריה האמריקאית גואם שבאוקיינוס השקט ביוני, בתרגיל שבו השתתפה גם אוסטרליה. הסיבה שבגינה האוסטרלים מעוניינים במיירטים של כיפת ברזל, המוכחים ביותר בשדה הקרב ברמה העולמית, אבל דרך ארה"ב - היא הביקורת הפוליטית במדינה נגד ישראל.

שר הסביבה האוסטרלי, מראי וואט, אמר כי הממשלה המקומית תפעל "תמיד" לספק את הטכנולוגיה הביטחונית המתאימה ביותר. בה־בעת, סגנית שר ההגנה, סליה פרקינס, הזהירה מפני פעילות כלי טיס בלתי מאויישים גוברת. בדיון ועדה בפרלמנט האוסטרלי נמסר כי מספר חדירות כלי הטיס למתקנים ביטחוניים במדינה זינק מ־19 מקרים ב־2022 ל־2024 אשתקד.

"אנחנו מודאגים מאוד מהאבחנה בין בני נוער משתטים לבין איום חמור", הסבירה פרקינס.

ברמה הצבאית, הבכיר מחיל האוויר האוסטרליה, אייר מרשל רוברט צ'יפמן, התחייב כי כוחות הביטחון המקומיים ימסרו במרוכז את המלצותיהם לממשלה בשנה הבאה, לאחר הליך בחינה שיתבצע בתרגיל צבאי גדול ב־2027.

זינוק בביקוש למוצרי רפאל

הצמיחה האדירה בביקושים למוצרי רפאל לא מסתכמת בהגנה האווירית. החברה הגרמנית ארטק ניצלה את תערוכת "פיוצ'ר פורסס" בפראג במטרה להציג את נגמ"ש בוקסר 8X8, עם צריח מסדרת TURRA של חברת אבפו הסלובקית, שמשולב עם טילי ספייק של רפאל. סדרת הטילים הטקטיים שהפכה כבר מזמן למבוקשת ביותר בעולם.

סדרת ספייק כוללת קשת רחבה של דגמים, המותאמים לטווחים שונים ולפלטפורמות מגוונות. הדגם הקל ביותר, טאקט (ספייק SR), שוקל כ־10 ק"ג, נישא על כתף ומיועד לטווחים של עד 2 ק"מ. בקצה השני נמצא ספייק NLOS המכונה תמוז, ששוקל כ־71 ק"ג, מסוגל לפגוע במטרה ממרחק של עד 32 ק"מ ומשוגר מפלטפורמות יבשתיות, אוויריות או ימיות.

הסדרה כוללת טילים אלקטרו־אופטיים, בעלי יכולות שגר־ושכח, שניתנים לשיגור מכ־45 פלטפורמות ביבשה, בים ובאוויר. עד היום נמכרו כ־50 אלף טילי ספייק ל־42 מדינות בעולם - מתוכן כ־20 בברית נאט"ו, כאשר כ־10 אלף מתוכם נורו בניסויים ובשדה הקרב.